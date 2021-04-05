«Галстук для Зеленского готов» — Украина готовится напасть на Донбасс
Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в котором он допустил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
»Очередной котёл для бандеровцев готов. Специальный галстук для Зеленского тоже подготовлен. Ждём!» — написал Vlad F.
Многие пользователи убеждены, что в случае, если Киев всё-таки дёрнется, то наступят последние дни существования украинской власти. Люди уверены, что к совершению преступления их толкают США, но никто из Вашингтона участвовать в войне не собирается.
«Украина проиграет эту войну. Они поведутся на обещания Байдена, но он уже и не помнит, что обещал», — считает Рамиль М.
Некоторые комментаторы отметили, что в Донбассе проживает очень много граждан России. Поэтому в случае нападения со стороны Украины на их защиту встанет вся Российская Федерация.
«Не исключено уже, что в случае нападении Украины вмешаются «вежливые люди». НАТО сейчас не заинтересовано в отправке своих «солдат». За исключением разве что военной техники», — пишет Алексей Д.
Часть людей предположила, что последнее здравое зерно в сознании украинских политиков всё-таки сыграет решающую роль, и они не решатся осуществить атаку на Донбасс.
«Я думаю, что Украина не будет нападать. Они понимают, чем это кончится. А если нет, то кончится это тем, что Украина просто перестанет существовать», — поделился Danro B.
Ряд пользователей указали на тот ужас, который может произойти в случае начала полномасштабной войны между Киевом и Донбассом. Это неминуемо перерастёт в боевые столкновения уже между Россией и НАТО, считают граждане.
«Не знаю. Мне кажется, что полномасштабная война была бы уже давно, но все там прекрасно понимают, что её не вывезут ни на Украине, ни в Донбассе. Это будет трагедия очень большого масштаба, в которой среди главных участников точно не будет победителя. Будет выжженная земля. Поэтому к этому может склонять только Америка. Им-то плевать, сидя на своём отдельном континенте», — пишет Дмитрий Е.
Нашлись и те, кто отметил, какую зловещую роль сыграл Запад в отношениях между Россией и Украиной. Люди уверены, что после всего произошедшего Европе и США доверять нельзя ни при каких обстоятельствах.
«Запад — это зло, конфликт на Украине это отлично показал. Вместо того чтобы осудить украинскую агрессию и её преступления, они её открыто поддерживают. А Россию обвиняют во всех возможных грехах», — поделился своим мнением Иван Е.
Напомним, 5 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что не исключает полномасштабной атаки на Донбасс со стороны Украины.