Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в котором он допустил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

»Очередной котёл для бандеровцев готов. Специальный галстук для Зеленского тоже подготовлен. Ждём!» — написал Vlad F.

Многие пользователи убеждены, что в случае, если Киев всё-таки дёрнется, то наступят последние дни существования украинской власти. Люди уверены, что к совершению преступления их толкают США, но никто из Вашингтона участвовать в войне не собирается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

«Украина проиграет эту войну. Они поведутся на обещания Байдена, но он уже и не помнит, что обещал», — считает Рамиль М.

Некоторые комментаторы отметили, что в Донбассе проживает очень много граждан России. Поэтому в случае нападения со стороны Украины на их защиту встанет вся Российская Федерация.

«Не исключено уже, что в случае нападении Украины вмешаются «вежливые люди». НАТО сейчас не заинтересовано в отправке своих «солдат». За исключением разве что военной техники», — пишет Алексей Д.

Часть людей предположила, что последнее здравое зерно в сознании украинских политиков всё-таки сыграет решающую роль, и они не решатся осуществить атаку на Донбасс.

«Я думаю, что Украина не будет нападать. Они понимают, чем это кончится. А если нет, то кончится это тем, что Украина просто перестанет существовать», — поделился Danro B.

Ряд пользователей указали на тот ужас, который может произойти в случае начала полномасштабной войны между Киевом и Донбассом. Это неминуемо перерастёт в боевые столкновения уже между Россией и НАТО, считают граждане.

Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Не знаю. Мне кажется, что полномасштабная война была бы уже давно, но все там прекрасно понимают, что её не вывезут ни на Украине, ни в Донбассе. Это будет трагедия очень большого масштаба, в которой среди главных участников точно не будет победителя. Будет выжженная земля. Поэтому к этому может склонять только Америка. Им-то плевать, сидя на своём отдельном континенте», — пишет Дмитрий Е.

Нашлись и те, кто отметил, какую зловещую роль сыграл Запад в отношениях между Россией и Украиной. Люди уверены, что после всего произошедшего Европе и США доверять нельзя ни при каких обстоятельствах.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Запад — это зло, конфликт на Украине это отлично показал. Вместо того чтобы осудить украинскую агрессию и её преступления, они её открыто поддерживают. А Россию обвиняют во всех возможных грехах», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 5 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что не исключает полномасштабной атаки на Донбасс со стороны Украины.