Динамика индексов фондового рынка на прошлой неделе (29 марта — 4 апреля) была достаточно сдержанной. В первой половине недели инвесторы были осторожными на фоне обвала котировок китайских и американских бумаг в пятницу, 26 марта. В понедельник, 29 марта, продолжения распродаж не последовало, и S&P достиг исторического максимума к концу недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

В середине недели рынку оказал поддержку анонс плана экономического развития США: Джо Байден заявил о готовности потратить более $2 трлн на транспортную инфраструктуру, социальную сферу и обновление промышленной отрасли. Источником средств для программы развития станет планируемое повышение корпоративного налога. Вторая часть плана будет опубликована позже, объем стимулирующих мер также должен составить около $2 трлн. Таким образом, объем всей программы превысит $4 трлн, или более 20% ВВП США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Итоги заседания комитета ОПЕК+ поддержали котировки нефти. Несмотря на то, что члены ОПЕК+ договорились о постепенном повышении добычи нефти на 350−450 тыс. баррелей в сутки начиная с мая, в то время как ожидалось сохранение предыдущих квот добычи, котировки нефти отреагировали ростом на 4%. Увеличению стоимости «черного золота» не помешало даже сокращение прогноза спроса в 2021 году из-за продления ограничений мобильности населения в Европе. Рост цены, вероятно, вызван снятием неопределенности относительно действий ОПЕК+ на ближайшие три месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

В пятницу, 2 апреля, биржи были закрыты, поскольку в США праздновали Страстную пятницу. В отсутствие торгов внимание инвесторов привлекла статистика по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Данные по рынку труда были значительно выше прогнозов: так, было создано более 900 тыс. мест против ожидаемых 660 тыс.

Однако ситуация с COVID-19 в мире начала ухудшаться. В то время как в США по мере массовой вакцинации населения количество новых случаев остается вблизи 50 тыс. человек в день, в остальном мире ситуация заметно ухудшается. В большинстве стран Европы количество случаев находится вблизи максимальных значений. Хуже всего ситуация обстоит в Индии, где количество ежедневных случаев заражения превысило 100 тыс. случаев, что является новым рекордом с начала пандемии.

Доходность UST увеличилась из-за роста аппетита к риску. Так, доходность 10-летних трежерис выросла на 5 б.п. до 1,72% за неделю на фоне увеличения аппетита к риску после позитивных данных по вакцинации и макростатистике. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства в объёме $148 млрд также оказали давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 1 б.п. до 2,51% за неделю, а спрэд сузился до 0,79%.

Ryan Lawler Биржа

Китай принимает меры по охлаждению фондового рынка и рынка недвижимости. Напомним, что Центральный банк Китая в феврале попросил коммерческие банки не увеличивать объём нового кредитования г/г, а объём новой эмиссии был отрицательным в феврале и нулевым в марте. КНР пытается временно приостановить кредитную эмиссию в экономике для её охлаждения, но такие попытки могут в итоге обернуться сильным падением темпов роста ВВП, что может быть неприемлемо для властей. Однако если посмотреть на динамику фондового индекса и цену продажи жилой недвижимости за квадратный метр, то сильного роста в 2020 году не наблюдалось, а цены на недвижимость в среднем снизились по итогам 2020 года, согласно отчётам китайских девелоперов. Поэтому можно сделать вывод, что китайцы пытаются бороться с перегревом в отдельных именах и отдельных локациях.

На этой неделе (5−11 апреля) будут опубликованы результаты заседания FOMC. Помимо этого, инвесторы ждут статистики: будут раскрыты данные по розничным продажам в Италии, промышленному производству в Германии и Франции. Среди корпоративных новостей можно отметить такие компании, как Applied Materials — проведет день инвестора, и Intel, которая представит новый процессор (Xeon третьего поколения). Следующая неделя будет последней перед сезоном отчетности. Банки начнут публиковать результаты за первый квартал 21 года 14 апреля, в среду.