В Березниках Пермского края суд вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы за интимную связь с подростком. Сексуальные отношения начались, когда ребенку было 12 лет, сообщают СМИ.

Поль Брак. Большая обнаженная. 1908

По данным следствия, эпизоды произошли в 2018—2020 годах. Секс случился по обоюдному согласию. Семьи не состояли на учете социальных служб.

В 2020 году женщина родила от школьника дочь. Сейчас девочке восемь месяцев. Ее воспитывают муж и мать осуждённой женщины.

Как сообщает портал 59.ru со ссылкой на знакомую семьи мальчика, который проходит по делу как пострадавший, ребенок дружил с сыном женщины. Она приставала к подростку, но тот ее отталкивал. В один из дней женщина напоила детей, и всё сделала, а потом пугала, что покончит жизнь самоубийством или расскажет матери подростка. Став старше, мальчик полностью заблокировал взрослую любовницу. После этого она начала названивать матери ребенка. Родители заподозрили неладное и вынудили сына рассказать правду.

Суд приговорил жительницу Березников к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Колючая проволока

Пользователи соцсетей отреагировали бурными комментариями. Подписчики отмечают, что для выражения эмоций не хватает цензурной лексики.

«Мир сошёл с ума», — отметила Саша Я.

«У бабы явно с головой не в порядке. Как можно даже в мыслях допустить заняться сексом с 12-летним ребёнком. Почему только год с небольшим дали? Парням за связь с малолетками сроки дают мама не горюй! Даже если всё по согласию было, ребёнок родился и свадьба запланирована. 12 лет мальчику… В голове не укладывается…», — оставила запись в соцсети Лика К.

«У меня из цензурной речи, нашёлся только один союз, да и он с матовым напылением… Слов нет, короче», — прокомментировала Татьяна М.

«Больная баба, я в шоке», — сказала Елена В.