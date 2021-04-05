Поэтому и бросилась в глаза статья Амоца Аса Эля, опубликованная в авторитетнейшей израильской The Jerusalem Post. И это не шутка, поскольку 1 апреля в Израиле праздновали не «день дурака», а Песах. Автор статьи тоже «не из простых»: он был главным редактором зарубежного издания International Jerusalem Post, исполнительным редактором Jerusalem Post, а сейчас старший редактор The Jerusalem Report, ведущего англоязычного новостного журнала на Ближнем Востоке. А его последняя книга «Мартовское безумие евреев» (2019 год) сразу стала бестселлером. Книга посвящена истории политического руководства еврейского народа от древности до современности: так что автор специалист, а не собиратель популистских лозунгов.

Аллегория первого раздела Польши

Статья Амоца Аса Эля предлагает решение сирийского вопроса, и решение очень простое — раздел страны на «государство алавитов в западной Сирии и суннитскоегосударство на востоке». Это решение удовлетворит всех игроков, особенно в Восточной Сирии: «Строительная промышленность Турции возглавит наращивание мощностей в Восточной Сирии, что может заставить Анкару мириться с курдской автономией в Восточной Сирии. Россия, а не страна, которая помогла покорить сирийских суннитов (безусловно, подразумеваются США — А. Г.) будет названа страной, давшей зеленый свет их освобождению». Но и американцы получат свой приз — «получат суннитскую ось север-юг, которая разрушит шиитский пояс с востока на запад, который Иран пытается протянуть между Бейрутом и Тегераном. А к берегам Европы будет стекаться меньше беженцев».

Картина, конечно, благостная, но ничего нового Амоц не предложил. Сирия разделена уже давно. Все началось еще в 2016 году, когда на встрече с редколлегией The New York Times в то время госсекретарь США Джон Керри достаточно откровенно предложил Владимиру Путину разделить Сирию некой «красной линией»: «Вы не заходите туда, мы не заходим сюда, а все, что посередине, — это честная игра».

Jpost.com Амоц Аса Эль

В итоге так и произошло. США руками курдов выдавили отряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с левого берега Евфрата, русские руками сирийцев и персов — с правого, и красной линией разделения основных игроков стало само русло реки. Со временем разделение подкорректировалось базой США в Ат-Танфе, вечной угрозой нависающей над головой Дамаска и амбициями Турции, урвавшей свой кусок сирийского пирога в провинциях Идлиб и Халеб на севере страны. С оккупацией Израилем Голанских высот (они же — сирийская провинции Кунейтра) в мировой политике, похоже, уже смирились как с неизбежностью.

Как бы ни оценивать такое «разделение» страны с позиций гуманизма, права, истории, справедливости и прочего, нельзя не признать главного: в Сирии стали гораздо меньше стрелять. То есть «стимул» (раздел) привел к успешному действию (снижение напряженности). Конечно, это Сирия, это далеко от Украины. Но ведь, с точки зрения сценария, сюжеты практически идентичны: на перекрестном поле происходит противостояние геополитических игроков, где один поддерживает легальное унионистское правительство в столице, а второй — сепаратистов-инсургентов в провинции.

Сам Амоц Ас Эль отмечает, что его «рецепт для Сирии» — это совсем не новация: «Косово, Восточный Тимор и Южный Судан были выделены из Сербии, Индонезии и Судана при аналогичных обстоятельствах».

Можно сказать и больше. Для Украины это уже рецепт многовековой давности. В 1667 году Русское царство и Речь Посполитая разделили территорию Украины, и тоже по руслу реки — по Днепру. Левобережье русским, правый берег — полякам. Этот раздел был подтвержден «Вечным миром» 1686 года, причем Москве тогда удалось за 146 тысяч ефимков «отщипнуть» и кусочек правобережья: Киев и округу.

Foto.wcn.pl Медаль короля Яна Собесского в честь «Вечного мира» с Россией

Если не убеждает исторический пример в то время не суверенной украинской территории, тогда можно вспомнить и пример самой Речи Посполитой. В 1772, 1792 и 1795-м три имперских «черных орла» (прусский, австрийский и российский) в клочки и более, чем на сто лет, растерзали суверенитет польского «белого орла».

В отличие от Польши у Украины очень краткая история суверенитета, и это «сшитая держава», современная территория которой состоит из бывших суверенных земель Речи Посполитой и Австро-Венгерской империи, Румынского королевства, Оттоманской порты и Российской империи. Все эти страны уже сейчас косыми взглядами присматриваются к украинским землям (Румыния к Бессарабии и Буковине, Венгрия — к Закарпатью, Польша — к Галиции, да и Турция — к историческому наследию Крымского ханства).

Реституционные амбиции украинских соседей пока сдерживаются четвертым пунктом второй статьи Устава ООН: «Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любым другим способом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций».

Еврейская идея по поводу разделения Сирии Устав ООН, кстати, не нарушает. Ведь там речь идет не об угрозах силы, а о предположительной возможности консенсуса заинтересованных сторон по поводу геополитического пространства. Тем более, что сама эта концепция уже фактически реализована на практике разделением Сирии «по Евфрату». И если, не дай Боже, она получит свое теоретическое оформление вследствие идей, изложенных у Амоца Аса Эля, то сам фактор украинского суверенитета может быть поставлен под сомнение.

Возможно ли подобное развитие событий? Верить не особо хочется, но почему бы и нет, если однажды подобный стимул привел к относительно успешному действию?