Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью украинскому телеканалу «ДОМ» заявила, что закон «О функционировании украинского языка» не заставил население страны разговаривать на украинском языке. Она добавила, что данный закон позволил партиям, ориентированным на русскоязычный электорат (юго-восток страны), заявлять о насильственном насаждении украинского языка. И добавила:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская позиция

Юлия Мендель «Нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что на Украине есть украинский русский язык».

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Высказывание официального представителя украинского президента вызвало реакцию зрителей, которые оставили свои комментарии под интервью, опубликованном на YouTube-канале «ДОМ».

Адміністрація Президента України Юлия Мендель

Зритель под псевдонимом BugFix Smile задался в связи со сказанным Мендель вопросом, что задумали представители партии «Слуга народа»?

«Нацистская власть на Банковой заигрывает с русскоязычными в двух случаях: 1) выборы; 2) война», — пояснил он.

«А еще есть украинско-польский язык, украинский английский, украинский венгерский, украинский крымско-татарский, украинский иврит», — написал пользователь под псевдонимом Лейтенант Коломбо.

«Вам любой конфликтолог, любой психолог пояснит, что оценивать человеческое достоинство и его внутренний мир по принадлежности к языку негоже!!! Расширяйте сознание!!! То, что говорит Путин на русском, не говорит о том, что все, кто говорят по-русски, — враги. Не страдайте дурней, ибо в стране нищета и куча других проблем…» — написала Мисс Галактика.

Она также призвала украинские власти позволить жителям страны говорить так, как им удобно, привычно и близко душе.

«Пусть гос. язык будет украинский, пусть ТВ на украинском (именно из-за этого я предпочитаю читать книги, нежели смотреть ТВ), пусть будущее поколение уже говорит на украинском… и т. д. Но дайте право говорить так, как нам удобно, как привычно…, как близко душе. Не доводите людей до белого каленья, иначе внутренних и внешних конфликтов не избежать. Услышьте народ, и вопрос о языке решайте с людьми, а не 3% узкомыслящих нациков», — отметила она.

«Смешно. В ответ на вопрос о языковой политике Украины (!) прозвучало, что Россия (!) не является монополистом на язык. Отличный ответ. Очередное «Украина не Россия», как и вся остальная украинская политика. Но таки хотелось бы услышать, а какова языковая политика именно Украины? Языковые квоты, обучение на русском и т. д. и т. п. — именно это называется политика, а не бла-бла про Гоголя», — написал читатель под псевдонимом Brodsky Izya.

Vladimir Yaitskiy В традиционной украинской одежде

Среди зрителей были и те, кто разглядел в пресс-секретаре украинского президента «украинофоба». Так пользователь Jack Pott порекомендовал Мендель выходить в эфир после лечение «украинофобии».

Зритель Pavel G. заявил, что у Юлии Мендель, как официального представителя президента Украины, не может быть личного мнения, а она должна доносить лишь официальную позицию.

«Ты, простите, глава пресс-офиса президента или YouTube-блогер? У тебя не может быть никакой собственной мысли публично, потому что ты представитель государственной позиции», — отметил он.

Он также продолжил, добавив, что русский язык якобы появился в результате «длительной ассимиляции» населения, которая длится по его мнению с 1654 года. Pavel G. также потребовали от Юлии Мендель принести извинения и добровольно уйти в отставку.

«Есть официальный государственный язык, и есть язык, который здесь появился вследствие длительной ассимиляции оккупированного населения, начиная с мартовских статей («Переяславский договор» 1654 года — ред.), мы веками теряли идентичность и признаки государственности, из-за чего и имеем войну. Вот в Беларуси тоже есть «белорусский русский язык», и он там стал музейным экспонатом в запаснике музея, куда ходят две бабушки пенсионерки. Поэтому вы извинитесь за это высказывание и уйдите добровольно в отставку, потому что вы некомпетентны!» — заключил Pavel G.

Аналогичным взглядом на украинскую историю поделился Антон К. Он выразил уверенность в том, что ни один из украинских регионов никогда не был русскоязычным, а Российская империя, по его словам, проводила политику «тотальной русификации».

«Ни один регион Украины никогда не был русскоязычным. Пришла Российская империя и ввела тотальную русификацию. Голодомор стал массовой этнической чисткой. И теперь, когда у нас, наконец, есть собственное государство, нам рассказывают, что мы должны оставить себе чужой язык, который нам силой навязали оккупанты. Почему чехам можно было забыть немецкий, а нам без российской — нельзя?» — задался вопросом Антон К.

«Английский язык используют переселенцы вообще-то, или, может, испанцы говорят на английском между собой? Русский язык всегда будет языком русского мира, только потому что существует украинский», — добавил читатель под псевдонимом Bmf_ 28.

«Отмените языковой закон, хотя бы для школы, — тогда и поговорим», — призвал Max Marko.

«Когда СН (депутаты фракции «Слуга народа» — ИА REGNUM) вносят в Верховную раду закон о коллаборантах, это они делают для того, чтобы жители неподконтрольных территорий мечтали вернуться под «крыло» Украины?.. И в дополнение, пока Мендель и Аваков много и тепло говорят о русском языке, партия президента в парламенте решила начать бороться «с русским миром», — рассказала читательница Marina, уточнив, что речь идет о законопроекте фракции «Слуга народа» №5259 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира».

IgorTurzh Памятник Пушкину. Киев

Согласно данному законопроекту, добавила она, в законодательство вводится «ряд размытых формулировок, по которым можно без суда (а лишь через решения СНБО) запрещать партии и церковь, закрывать СМИ за попытку защиты, к примеру, Православной церкви или русского языка. И самое главное, виды наказания — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой», — утверждает Marina.

Она также продолжила, потребовав ответа на вопрос, почему на Украине продолжается дискриминация русскоговорящих жителей, если в стране, по словам Юлии Мендель, существует «украинский русский язык».

«Если у нас существует украинский русский язык, почему продолжается дискриминация русскоговорящих на подконтрольной Украине территории (конечно, не в личной жизни). Примеры: невозможно посмотреть фильм на русском языке ни в одном кинотеатре (нет никаких квот по данному вопросу), русскоязычные школы перевели на 100% украинский в 2020 году, а школы на языках ЭС только 2023 году — разве это не является дискриминацией по языковому принципу?» — заключила Marina.

Pistolero Victors добавил, что в русскоязычных регионах (преимущественно, юго-восток Украины — ИА REGNUM) все равно будут говорить по-русски.

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Напомним, 30 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задался вопросом, почему жители Украины должны отказываться от «языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?».