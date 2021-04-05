В конце прошлой недели (1 апреля) ЧС на востоке Оренбуржья получила федеральную огласку. Соцсети облетели фото очередей новотройчан к водовозкам и добывания воды из луж.

Василий Перов. Очередная у бассейна. 1865

В Новотроицке Оренбургской области вечером 1 апреля из строя вышла центральная фекальная насосная станция. В результате город, где проживает почти 90 тыс. человек, остался без воды. Ввели режим ЧС.

Горожанам пообещали организовать подвоз воды согласно графику. Подписчики в соцсетях оставляли эмоциональные комментарии, отмечая, что график подвоза воды не выдерживает никакой критики.

«Весь этот форс-мажор еще раз наглядно показал полную несостоятельность городской администрации! Не могут решить нормально ни одной проблемы, где водовозки? График есть, машин нет…» — отметила Венера А.

Новотройчане сообщали, что в магазинах с прилавков смели всю негазированную бутилированную воду. Теперь начали вычерпывать лужи на улицах.

«Всю воду из луж уже вычерпали, а на Зелёную, 63 машина с водой так и не приехала…» — пишет горожанин.

«Со вчерашней ночи жду машину с водой на Родимцева, 3, но так и не дождался. У нас как коллапс, администрация не готова», — вторит другой пользователь интернета.

Цитата из видео паблика vk.com/trevogznie_novosti Жительница Новотроицка черпает воду из лужи

Вскоре появилось объявление, что волонтеры «Единой России» помогают обеспечивать жителей Новотроицка водой. Утром 1 апреля было доставлено около 5 тонн бутилированной воды. Но и это сообщение не вызвало у ряда пользователей соцсетей положительной реакции.

«Только проблема в том, что ремонт не производили 46 лет (ссылаюсь на новостной источник), думаю, что всего этого можно было избежать, если бы ремонт проводили своевременно. И сейчас это выглядит примерно так: «Мы не проводим ремонт на стратегически важных объектах, зато когда случилась ЧС, привезли воду инвалидам!» (Имею в виду ЕдРо) И это ли не популизм?» — отметил горожанин.

В то время, когда новотройчане нервно комментировали возникшую ЧС, местная власть призывала население не паниковать. С утра 2 апреля в городе работал губернатор Денис Паслер. На комиссии по ликвидации ЧС отчитались о том, что из больницы выписывают всех пациентов, которых можно выписать. Соцсети откликнулись бурно на эту меру. «Ничего, что дома тоже нет воды?» — вопрошают люди, считая, что таким образом больница решила избавиться от части проблемы.

На ликвидацию аварии ушло чуть более суток. Воду дали в ночь на 3 апреля. В соцсетях появились радостные комментарии благодарных жителей города. Однако, как оказалось, радость была преждевременной. Возникли перебои с водоснабжением, а вода из-под крана текла ржавая. И вновь возникли панические настроения.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Новотроицке

Мэрия пояснила, что зафиксирован двойной от максимального уровня потребления перерасход воды. Городская система водоснабжения не выдерживает такой нагрузки. Коммунальщики вынуждены поквартально отключать воду, снижать давление. «Поэтому возможны временные перебои в подаче воды, слабый поток, особенно в отдалённых микрорайонах (район 2-, 3 — Уральская). Возможно, у кого-то идёт ржавая вода. Не нужно её спускать, это ведёт к перерасходу. Повторяем, мера временная, вода в городе есть», — отметили в администрации.

«Исходя из того бреда, что выдали те, кого ошибочно называют администрацией, во всём виновато население?!? И напоследок своим высером совсем добили — не спускайте ржавую воду, пользуйтесь ею!!! Всё идет к тому, что будет как в соседнем Орске. Администрация, расписавшись в своей некомпетентности, сдаст воду в городе какому-нибудь Росводоканалу, со всеми вытекающими. Шоу продолжается!» — оставил гневный комментарий Дмитрий И.

Люди до сих пор пребывают в тревожном настроении. Несмотря на отчет о том, что деталь на центральной фекальной насосной станции заменили, водоснабжение восстановлено, в городе обеспокоены появившейся информацией, что ремонт недоделан, и город вновь оставят без воды. В соцсетях появились слухи, что установленные новый насос и двигатель не подходят и требуют замены.

Ситуацию прояснил директор МУП «УКХ» Матвей Мамонов. Как оказалось, необходимо поменять еще один двигатель. Но при этом работы не потребуют отключения водоснабжения. «Уже сейчас заметно, что люди начали набирать запасы, расход резко увеличился. А это может привести к тому, что напор упадёт, и снова начнутся перебои, а сама вода пойдёт ржавая. Просьба не поддаваться панике!» — сказал он.

Ситуация в Новотроицке показала, что старые объекты ЖКХ исчерпали свой ресурс. Кроме того, телеграм-каналы сообщили, что руководитель ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья» Александр Волков намерен обратиться в Генпрокуратуру и СКР, чтобы ведомства разобрались в ситуации с передачей объектов коммунального хозяйства. Договор об их аренде между мэрией города и ООО «УКХ» истек два года назад. Несмотря на необходимость, новые торги не проводились. Объектами продолжала управлять прежняя компания. Оплата за инфраструктуру вносилась фиксированно, без ежегодной индексации. Последний ремонт на насосной станции был 46 лет назад.

Orenburg-gov.ru Насосная станция №2 в г. Новотроицке

«Могу сказать прямо, всё шло к возникновению ЧП. Весь прошлый год и в начале этого я писал, что сфера ЖКХ Новотроицка находится в глубоком кризисе. Более десяти лет коммуникации ЖКХ находились в аренде у ООО «УКХ» за смешные деньги. По словам знающих людей, имеющих отношение к системе ЖКХ, в модернизацию, реконструкцию или капремонт коммуникаций УКХ не вкладывала ни копейки, при этом получали приличные деньги за оказание услуг по транспортировке ресурсов жизнеобеспечения», — написал в своем аккаунте в фейсбуке активист ОНФ Дмитрий Болдырев. Он подчеркнул, что горожане обращались во все инстанции с просьбой понудить администрацию навести порядок в сфере ЖКХ, но получали одни отписки.

«И вот о чём люди предупреждали, началось сбываться. Не открою секрета, что в других муниципалитетах ситуация с коммуникациями не лучше, практически везде они были построены в советское время и имеют значительный износ», — сказал общественник.

После ЧП в Новотроицке пользователи соцсетей нервно отреагировали на отключение воды в Оренбурге вечером 4 апреля. Оренбуржцы информировали, что в центре города нет воды. Причина неизвестна, а телефоны водоканала и мэрии молчат. Впоследствии появился комментарий оренбургского водоканала. «Был зафиксирован скачок напряжения, при котором отключился насос на Южно-Уральском водозаборе. В связи с его перезапуском наблюдалось кратковременное снижение давления в водопроводной сети», — сказали в компании.