В конце марта Бахрейн назначил своего первого посла в Израиле. Месяцем ранее то же сделали Объединенные Арабские Эмираты. Поистине исторические события! Казалось бы, Соединенные Штаты Америки — лучший друг Израиля и «крестный отец» Соглашений Авраама, которые положили начало новым мирным соглашениям Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко — имеют повод для праздника. Но администрация Джо Байдена так не считает.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Биньямину Нетаньяху

Администрация президента США делает всё возможное, чтобы преуменьшить значимость связей между Израилем и Персидским заливом. Даже на назначение послов Бахрейна и Эмиратов Байден отреагировал весьма кратко и сдержанно: «Нормализация отношений между арабскими столицами и Израилем откроет новые горизонты во всём регионе. Соединенные Штаты будут и впредь оказывать поддержку этим важным договоренностям».

Обратите внимание на два слова, которых не было в пресс-релизе Вашингтона, и которые были сквозь зубы произнесены одним из представителей Белого дома: «Соглашения Авраама».

Видите ли, «Соглашения Авраама» — это бренд, созданный администрацией Трампа, который означает что-то метаисторическое, преобразующее, библейское и даже религиозное. Это бренд, который при администрации Байдена более не позволителен: нынешнее руководство Белого дома предпочитает сухой и уничижительный оборот «эти важные договоренности».

Подписание в Белом доме Авраамских соглашений

Действительно, администрация, похоже, пытается охладить Соглашения Авраама, присоединяясь к тем, кто отверг Соглашения еще прошлым летом, когда о них было впервые объявлено. Не разделявшие радость по поводу этих захватывающих событий принялись приписывать зловещие намерения великому дипломатическому достижению.

Для ворчливых реплик был целый ряд причин. Так, ни тогдашний президент Дональд Трамп, ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по мнению своих политических оппонентов, не могли в принципе сделать ничего хорошего; США обещали дипломатические или оборонные «лакомства» каждой из вовлеченных в процесс арабских стран — и это, как говорили, было «коварно»; Соглашения отвлекают от предполагаемой «неотложной необходимости» дать палестинцам собственное государство; Соглашения доказали, что (как долго утверждал Нетаньяху) только сильный и успешный Израиль принесет мир, а не Израиль, который склоняет голову и просит мира с палестинцами любой ценой.

Теперь ко всему этому недовольству администрация Байдена добавила еще один существенный фактор: свое страстное, даже отчаянное желание возобновить ядерную сделку бывшего президента Барака Обамы с Ираном. Поэтому всё, что раздражает Иран — например, «Соглашения Авраама», — должно быть или запрещено, или сильно разбавлено.

Иран правильно понял Соглашения Авраама не только как гигантскую выгоду для всех участников, но и как региональный альянс против общего американо-арабо-израильского врага — Ирана. Иран правильно понял Соглашения Авраама — которые акцентируют общее авраамическое наследие арабов и евреев — как придающие религиозную легитимность арабскому миру с Израилем, что косвенно признает, что евреи являются коренными жителями Земли Израиля. Иран правильно понял Соглашения Авраама как наглядное доказательство того, что Израиль является силой добра, знания, процветания и стабильности на Ближнем Востоке. В конце концов, именно по этой причине арабские страны начали сотрудничать с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Таким образом, чтобы соблазнить Иран, администрация Байдена отошла от всех этих акцентов. Она избегает слова «аврамический». Она не говорит громко об Иране как о стратегической опасности и не поощряет открыто региональные союзы против Ирана. Насколько я могу судить, администрация не стремилась активно и интенсивно добиваться заключения дополнительных арабо-израильских мирных соглашений — например, сейчас у США нет специального посланника для этой цели, и уж тем более нет никого уровня Джареда Кушнера.

Еще более показательно, что администрация отложила «на пересмотр» выгоды, обещанные арабским странам, заключающим мир с Израилем, — такие как продажа Эмиратам истребителей F-35 и признание США Западной Сахары суверенной марокканской территорией.

США также начали пинать Саудовскую Аравию и Египет на фоне их продвижения в области прав человека — при этом умалчивая о более вопиющих нарушениях прав человека Ираном. Они вновь начали использовать термин «оккупированные территории» в отношении Западного берега реки Иордан (см. ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека во всем мире, опубликованный в конце марта).

Всё это в очередной раз служит цели выслужиться перед Ираном и сигнализировать о готовности Вашингтона как можно скорее заключить с Тегераном мягкую сделку. Впрочем, к счастью для Израиля и для долгосрочной безопасности Запада, Иран на эту удочку не попался.

Поведение администрации Байдена бросает тень на Соглашения Авраама и порождает сомнения в том, что «авраамический нарратив» может вырасти за пределы своих нынешних контуров.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Зачем саудовцам, например, делать еще один шаг навстречу Израилю, если Вашингтон смотрит на это с неприязнью (опять же, потому что это разозлит иранцев)?

Почему оманцы должны улучшать свои отношения с Израилем, если израильские лидеры не могут помочь наладить более тесные связи с Маскатом в Вашингтоне?

Зачем индонезийцам заключать прорывное соглашение о нормализации отношений с Израилем, если администрация Байдена отнюдь не выказывает энтузиазма?

И что станет с подлинным дискурсом религиозной умеренности и широты взглядов, лежащим в основе стремления Эмиратов и Бахрейна к миру с Израилем?

Как она может вырасти за пределы этих стран в другие арабские государства, когда ведущий мировой пропагандист (предположительно) демократии и религиозной терпимости не придает большого значения этим ценностям в своей внешней политике и вместо этого, похоже, впадает в хаос очередной сделки с аятоллами радикального исламистского и гегемонистского Ирана?