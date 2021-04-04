Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 4 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Уже и читать смешно! Вспомнилось: «Ты, Зин, на грубость нарываешься!» — пишет Татьяна К.

Многие пользователи отметили, что воспринимают подобные новости с территории Украины как кромешный абсурд. Люди считают, что, может быть, теперь руководство России осознает, что никаких контактов с Украиной быть не может.

«Отлично! Может быть, наши поймут наконец-то, что с бандерлогами никаких дел иметь нельзя. Больше безумных выстрелов себе в ногу, «небратья»!» — написала Ирина К.

Некоторые комментаторы призвали украинские власти быть более последовательными в своих действиях и ввести в действие санкции против поставок в страну российской нефти, газа и электроэнергии.

«Согласен с этим на все 100%! Ещё откажитесь от газа, нефти, бензина и так далее. Уже добейте себя одним разом! Зачем растягивать свою кончину?» — обращается Сергей М.

Большинство граждан сошлось на том, что руководство Украины не сможет отказаться от российских ресурсов и поэтому будет отрезать всё, что позволит им протянуть ещё какое-то время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

«Но советскую трубу пилить не собираются, да и электричество агрессора до сих пор покупают. Вы не понимаете, это другое», — пишет Дмитрий С.

Отдельные пользователи призвали российское руководство не сидеть молча и сложа руки. Граждане хотят услышать что-то вразумительное в ответ на крайне хамское поведение украинской стороны, совершающей оскорбительные действия в отношении Российской Федерации.

«Ответка» будет?! Или МИД вновь тактично «промолчит»?!» — задаётся вопросом Andrey S.

Напомним, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям.