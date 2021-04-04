Заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука с требованием исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 апреля в социальной сети Facebook.

Канцелярия Сената Республики Польша Леонид Кравчук

«Кравчук всё старается, чтобы оставить след в истории. Да старайся — не старайся, свой след он уже оставил, вспоминать добрым словом не будут», — считает Валентина Ц.

Многие пользователей усомнились в компетентности Кравчука как представителя Украины на переговорах. Граждане уверены, что данный политик запомнился лишь участием в развале Советского Союза и ничем больше.

«А его слова имеют какой-то вес? Всё, чем он известен — это его подпись в Беловежских «документах» о роспуске СССР. Кстати, законность их очень сомнительна», — отметил Евгений С.

Некоторые комментаторы уверены, что фигура Кравчука носит крайне негативный характер. По их мнению, этот политик не собирается строить мир на Украине, а лишь выполняет указания из-за рубежа.

«Один из самых подлых политиков! Ему веры вообще нет! Я бы на месте наших политиков вообще никогда не имела с ним никаких дел!» — пишет Виктория Б.

Ряд людей призвал исключить Кравчука из переговорного процесса. Граждане считают, что его деятельность не только не помогает, а скорее усложняет поиск диалога между двумя странами.

«Это лечится! Нужно исключить Кравчука из переговорного процесса по требованию ДНР и ЛНР. Тогда они не смогут клоунаду устраивать и передергивать договорённости», — предположил Борис Б.

Часть комментаторов указала на то, что Украина использует только ультимативный язык, хотя ситуация требует поиска компромисса.

Vk.com/id495533658 Майя Пирогова

«Одни ультиматумы, претензии, требования. Вести себя как цивилизованные люди не пробовали? Ведь от вас ничего не зависит, как вам ваш хозяин скажет, так и сделаете», — обращается Галина Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство плюнуть на представителей Украины и начать прямой разговор с их хозяевами — Соединёнными Штатами Америки.

«Исключить нужно и Украину. В итоге договариваться будут Россия и США. Так будет быстрее и правильнее, так как столкнулись интересы именно этих «тяжеловесов», им и решать», — поделился своим мнением Олег Б.

Напомним, 3 апреля глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал в эфире канала «Украина 24» исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову.