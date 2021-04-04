«Исключить Украину. Договариваться будут Россия и США» — ответ Кравчуку
Заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука с требованием исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 апреля в социальной сети Facebook.
«Кравчук всё старается, чтобы оставить след в истории. Да старайся — не старайся, свой след он уже оставил, вспоминать добрым словом не будут», — считает Валентина Ц.
Многие пользователей усомнились в компетентности Кравчука как представителя Украины на переговорах. Граждане уверены, что данный политик запомнился лишь участием в развале Советского Союза и ничем больше.
«А его слова имеют какой-то вес? Всё, чем он известен — это его подпись в Беловежских «документах» о роспуске СССР. Кстати, законность их очень сомнительна», — отметил Евгений С.
Некоторые комментаторы уверены, что фигура Кравчука носит крайне негативный характер. По их мнению, этот политик не собирается строить мир на Украине, а лишь выполняет указания из-за рубежа.
«Один из самых подлых политиков! Ему веры вообще нет! Я бы на месте наших политиков вообще никогда не имела с ним никаких дел!» — пишет Виктория Б.
Ряд людей призвал исключить Кравчука из переговорного процесса. Граждане считают, что его деятельность не только не помогает, а скорее усложняет поиск диалога между двумя странами.
«Это лечится! Нужно исключить Кравчука из переговорного процесса по требованию ДНР и ЛНР. Тогда они не смогут клоунаду устраивать и передергивать договорённости», — предположил Борис Б.
Часть комментаторов указала на то, что Украина использует только ультимативный язык, хотя ситуация требует поиска компромисса.
«Одни ультиматумы, претензии, требования. Вести себя как цивилизованные люди не пробовали? Ведь от вас ничего не зависит, как вам ваш хозяин скажет, так и сделаете», — обращается Галина Г.
Нашлись и те, кто призвал руководство плюнуть на представителей Украины и начать прямой разговор с их хозяевами — Соединёнными Штатами Америки.
«Исключить нужно и Украину. В итоге договариваться будут Россия и США. Так будет быстрее и правильнее, так как столкнулись интересы именно этих «тяжеловесов», им и решать», — поделился своим мнением Олег Б.
Напомним, 3 апреля глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал в эфире канала «Украина 24» исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову.