В Москве в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва открылась выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Преподобномученица Евдокия — Г. Н. Журавлев и ученики. Конец 19-го века

Василий Иванов ИА REGNUM Роспись Троицкого собора в Утевке

Выставка рассказывает о творчестве уникального иконописца Григория Журавлёва, сумевшего, вопреки физическим ограничениям, реализовать свой талант художника. Григорий Журавлёв родился в 1860-м в самарском селе Утёвка, с атрофией рук и ног. Несмотря на это, он научился рисовать, сжимая карандаш или кисть зубами. Одной из самых масштабных работ художника стала роспись Троицкого храма в его родном селе.

На выставке представлены подписные произведения мастера и работы, выполненные в соавторстве с учениками. Это беспрецедентный проект по количеству работ Григория Журавлёва, собранных в одном экспозиционном пространстве.

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева»

Выставка проводится совместно с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина. На торжественном открытии выступила делегация во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В Музее Рублёва выставка продлится до 27 апреля, после чего переместится в Санкт-Петербургский музей истории религии и самарский музей Алабина.