Сам отчет о звонке на сайте Белого дома (Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine) показывает, что у Байдена и Зеленского нет общих тем в «большой политике». Вот, например, во время подобного разговора с президентом Макроном (24 января) его американский коллега выделил«общие приоритеты внешней политики, включая Китай, Ближний Восток, Россию и Сахель». С премьером Борисом Джонсоном (26 марта) они «договорились тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, включая Китай и Иран. Лидеры также подтвердили важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии». С канцлером Меркель (25 января) «лидеры договорились работать вместе над общими приоритетами внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран, Россию, Украину и Западные Балканы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

И даже с «воплощением зла», президентом Путиным (26 января), есть общие темы: «обсудили готовность обеих стран продлить новый СНВ на пять лет» и «договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности».

В разговоре с Зеленским — только «тесное сотрудничество США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19», но неочума — это обязательный компонент подобного разговора.

President.gov.ua Владимир Зеленский

То есть как элемент геополитики Зеленский нынешнюю администрацию Белого дома не интересует. Даже в таком «общем деле», как климат. 26 марта «президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит лидеров по климату, который он проведет 22 и 23 апреля». Саммит виртуальный, но всё равно обидно: все есть — Путин, Макрон, Джонсон, Меркель, Си, Нетаньяху, Эрдоган и даже президент Али Бонго Ондимба, Габон. Зеленского нет…

И совсем нельзя быть уверенным, что он интересует американцев как персонаж даже региональной, внутриукраинской политики. Потому что его роль и его список задач уже определены и, скорее всего, утверждены.

В начале марта на сайте Atlantic Council была опубликована большая статья «Байден и Украина: стратегия новой администрации». Ее авторы — эксперты совета и бывшие американские дипломаты: экономист Андерс Ослунд, бывший координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Дэниал Фрид, экс-послы США на Украине Джон Хербст и Уильям Тайлор, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг.

Twitter.com/melindaharing Эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг

В конце текста (а о том, что лучше всего запоминаются последние слова, знал еще Штирлиц) перечислены те задачи, которые Украина должна решить. Их перечисление приводит к одной мысли: Боже, спаси Украину!

1. Приоритет — создание независимой судебной системы с переназначением судей под обязательным контролем международных экспертов. То есть передача суверенной судебной системы под внешний контроль.

2. Привлечение к ответственности коррумпированных фигур, подрывающих реформы на Украине. Но из всего бесконечного списка украинских клептократов указаны только Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

3. Реформирование офиса генерального прокурора Украины. То есть под внешний контроль передается не только суд, но и надзор за соблюдением и применением законов.

4. Обеспечение независимости национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и восстановление его возможностей. Поскольку практика показала, что основной целью НАБУ является накопление базы компромата на высшее чиновничество Украины, то и эта база уходит под внешний контроль .

. 5. Ликвидация экономического департамента СБУ и сосредоточение его не на организованной преступности, а на контрразведке. То есть убирают конкурента от подконтрольного НАБУ.

Это кнут для украинской политической элиты. А за кнутом всегда должен светиться пряник. Американцы это понимают и показывают «вкусняшку»: «Реформа судебной и прокурорской системы в Украине будет способствовать значительным корпоративным инвестициям американских компаний в украинскую экономику, а правительство США сможет поощрять американскую Международную финансовую корпорацию развития и Экспортно-импортный Банк США полностью взаимодействовать с американскими компаниями в Украине».

6. Вернуться к продолжению реформы охраны здоровья — так, как это предусмотрено концепцией американки Ульяны Супрун. То есть вернуться к идеям той, кого на Украине уже давно ласково называют «доктор Смерть». В реформе Супрун есть рациональные зерна, но расформирование туберкулезных и психо-неврологических диспансеров — это тоже ее реформа.

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7. Реформирование всей фармацевтической отрасли, при этом следует руководствоваться рекомендациями ВОЗ и UNICEF. Пандемия COVID-19 не может использоваться как причина отсутствия реформ в этой области. То есть ситуация, когда лекарственные средства, приобретенные с оплатой из кармана пациента, составляли в 2020 году 88,2% (такого низкого покрытия лекарств со стороны государства нет ни в одной стране Европы) это еще не предел?

8. Должен быть либерализирован и стать конкурентным энергетический рынок. Недопустим контроль над ценами на газовом рынке, к которому вернулась Украина. То есть рост жилищно-коммунальных тарифов до уровня европейских при сохранении зарплат на уровне украинских — это навсегда.

9. Должна быть обеспечена полная прозрачность тех, кто является владельцами основных медиа на Украине, особенно телевизионных. Все телеканалы, которые работают в интересах Кремля, должны быть запрещены. То есть слова, приписываемые Вольтеру, но на которых держится вся свобода слова — «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать», — это не для Украины и украинцев.

10. Должна быть обеспечена полная независимость Национального банка Украины. То есть под внешний контроль ставятся украинские банки . То есть за Большой Лужей даже не предполагают, что независимость Центробанка — это далеко не всегда благо. И что послевоенное «экономическое чудо Европы» во многом связано именно с национализацией банков: во Франции и Англии центробанки были национализированы сразу после победы. В Нидерландах — в 1948 году. В Германии и Австрии союзники национализировали их в качестве военных трофеев, а потом — уже как государственную собственность — передали их гражданским администрациям. В Испании Франко в 1946 году ввел жесткий государственный контроль над центробанком, по факту равнозначный его национализации. В Португалии Центральный банк национализировали в 1974 году в ходе «революции гвоздик». Достаточно?

. То есть за Большой Лужей даже не предполагают, что независимость Центробанка — это далеко не всегда благо. И что послевоенное «экономическое чудо Европы» во многом связано именно с национализацией банков: во Франции и Англии центробанки были национализированы сразу после победы. В Нидерландах — в 1948 году. В Германии и Австрии союзники национализировали их в качестве военных трофеев, а потом — уже как государственную собственность — передали их гражданским администрациям. В Испании Франко в 1946 году ввел жесткий государственный контроль над центробанком, по факту равнозначный его национализации. В Португалии Центральный банк национализировали в 1974 году в ходе «революции гвоздик». Достаточно? [[[picture5]]]

И теперь Зеленский поставлен перед необходимостью осуществить все эти действия, поскольку это есть условие его нахождения у власти. В одном известном фильме украинский президент послал Международный валютный фонд и его желания, как бы это помягче выразиться, «в афедрон». Но это был Василий Голобородько: хотя внешне — один к одному Владимир Зеленский. Бытовое воплощение Василия Голобородько делает все наоборот, поскольку выполнение программы Atlantic Council (и вряд ли стоит сомневаться, что это и есть системная американская программа) отправляет Украину в самый глубокий афедрон американских желаний.

А там «большой политики» нет. Только выполнение чужих решений.