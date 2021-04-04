Инцидент в Благовещенске, где врачам пришлось проводить операцию на сердце пациента во время пожара в здании клиники, вызвал появление множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

28.mchs.gov.ru Тушение пожара в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии

"Вот кому нужно гонорары платить, а не Моргенштерну!» — считает пользователь под псевдонимом Саммерсет Оушен.

Многие пользователи считают, что врачи совершили по-настоящему героический поступок, который требует по-настоящему большого вознаграждения, в том числе и в виде общественного поощрения.

28.mchs.gov.ru Эвакуация пациентов

«Вот когда у современных детей будут такие кумиры, как эти врачи, то только тогда за будущее поколение будет уже не так боязно», — отметил Ильдар Г.

Часть людей призвала Минздрав не заниматься крохоборством и поощрить врачей хорошей премией. Коллеги должны знать, что в случае чего их поступок не останется без внимания.

«Считаю, что Минздраву надо выплатить этим героям-врачам премию. Так просто нельзя оставлять без внимания этот героический поступок», — пишет Яна С.

Некоторые комментаторы уверены, что если бы не такие врачи, как те, что провели операцию во время пожара, то на человечестве можно было бы ставить крест. Люди — профи своего дела, рискнули своими жизнями, чтобы пациент мог жить и не стал жертвой неудачного стечения обстоятельств.

28.mchs.gov.ru Здания клиники кардиохирургии во время пожара

«Некоторые герои не носят плащи, они носят белые халаты. Профессионалы своего дела рисковали своими жизнями ради спасения чужой. Настоящие герои, низкий поклон, на таких людях наша земля держится!» — написала Маргарита С.

Ряд пользователей призвали граждан обратить внимание на то, что пожар в больнице произошёл по какой-то определённой причине и нужно разобраться, кто виновен в случившемся.

«Я поддерживаю всех, кто считает, что эти врачи герои! Но разве никого не напрягает, что в такой богатой стране, как Россия, горят больницы, дома престарелых, дома для душевнобольных?! Это никого не наводит на вопросы?!» — задаётся вопросом Renat Z.

Нашлись и те, кто уверен, что, каким бы современным оборудованием и системой безопасности ни обладала больница, никто не может быть ограждён от банального человеческого фактора.

28.mchs.gov.ru Клиника кардиохирургии во время пожара. Эвакуация персонала клиники, пациентов и медицинского оборудования

«От дурачков и огня ни одна страна не застрахована. А тут пациент решил покурить там, где не положено. Даже если понапихать современные системы пожаротушения и оповещения, то они не справятся с сильными пожарами», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом Dark Strannik.

Напомним, 3 апреля в Благовещенске случился пожар в одной из больниц, где в тот момент происходила операция на сердце у одного из пациентов. Врачи решили не прерывать операцию, несмотря даже на то, что в этот момент огонь успел окутать крышу здания.