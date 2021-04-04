Порезы и разрушение покрышек самолетов на основании информации Росавиации по 208 зафиксированным инцидентам с 01.01.2020:

Фото facebook.com/pgpobeda.aero Самолет авиакомпании «Победа»

«Победа» — 180/86,5%

«Нордавиа» — 9/4,3%

«Ютэйр» — 10/4,8%

«ЭйрБриджКарго» — 4/1,9%

«Смартавиа» — 2/1,0%

«Якутия» — 2/1,0%

«Аэрофлот» — 1/0,5%

ВСЕГО — 208/100,0%

Круговая диаграмма

Основываясь на статистике и добровольных донесениях наших источников, редакция AVIAINCIDENT считает, что все компании, кроме «Победы», скрывают данный вид происшествий от Росавиации.

Еще в 2019 году глава «Победы» Андрей Калмыков заявил о риске авиакатастроф из-за халатности сотрудников аэропортов, включая «Внуково» — базового для авиакомпании.

Pobeda.aero Глава «Победы» Андрей Калмыков

Уже тогда авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту «Внуково» и в петербургском «Пулково». Существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов неэффективны, писал г-н Калмыков. Только за 2018 год шины самолетов «Победы» были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз. За январь — октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера. По его данным, чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, а также в марте и октябре. Помимо «Внуково» и «Пулково» повреждения самолеты получали в 2019—2020 годах при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми. Редакция надеется, что данной информацией заинтересуются надзорные органы, прокуратура и собственно сама Росавиация, которая упорно игнорирует этот вопрос. Ведь даже незначительный порез авиационной покрышки чреват выкатыванием за пределы полосы с тяжелыми последствиями, но и отлетевший кусок резины способен пробить крыло и топливный бак самолета. Опыт сгоревшего «Суперджета-100» в «Шереметьево» слишком свеж.