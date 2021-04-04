Заявление главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Белоруссия является «холуем» России, а Украина — её врагом, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане поделились своими мнениями 4 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«Самый первый, который и начал развал страны. Продавал всё, что под руку попадется. Ты и есть первый враг Украины», — обращается Леонид Щ.

Многие пользователи считают, что слова Кравчука говорят о его психическом отклонении, проявляющемся в немотивированной агрессии и опасном желании натравить Украину на Российскую Федерацию. Граждане пришли к выводу, что Кравчук сам и является врагом Украины.

Leonid-kravchuk.com.ua Леонид Кравчук

«Нет слов от услышанного из уст этого персонажа. Иэто тот первый президент, возможно, от которого зависела нормальная жизнь этой страны. А теперь он болтает непонятно что», — отметил Sergey K.

Некоторые комментаторы отметили, что если бы Украина действительно была для России врагом, то от этого государства не осталось бы и мокрого места. Люди указали: реальность такова, что в нашей стране до сих пор считают украинский народ братским и не хотят причинять ему зла.

«Если бы это было правдой, что России мешало расправиться со своим якобы врагом ранее, учитывая наличие новейших систем вооружения и средств РЭБ? Это больше похоже на нагнетание истерии по американской указке», — предполагает Igor S.

Часть граждан считает, что руководство Украины само пытается сделать всё, чтобы выставить себя врагом России, но делает это совершенно безуспешно. Своими деструктивными действиями украинские власти загнали страну в нищее положение, отметили люди.

«Сами себя поставили в позу. Никто не виноват. Самая богатая республика СССР стала самой нищей по своей воле. Привыкли получать, брать, а теперь отбой. Да ещё долгов, как у собаки блох. Поздравляем! «Нэзалэжнисть» получили!» — пишет Валентина А.

urban3p.ru Разрушенный киевский завод «Большевик». Украина

Ряд комментаторов указали, что послужной список Кравчука говорит о его действительно уникальных качествах, которые позволяют ему с большим успехом преодолевать любые дружественные отношения между странами и стравливать их.

«Наблюдая за Кравчуком, секретарём ЦК КПУ по идеологии, понимаешь, почему развалился СССР. Вот такие идеологи и развалили его», — считает Владимир Ч.

urban3p.ru Разрушенный Киевский хлебокомбинат №1. Украина

Отдельные пользователи напомнили, что если руководство Украины всё-таки перейдёт красную черту и нападёт на Российскую Федерацию, то участь отдавших подобный приказ окажется незавидной.

«Украине давали шанс. У неё было целых 30 лет, но этот шанс она спустила в унитаз. Теперь только дёрнитесь… и не будет больше такого государства. Будут только республики в составе Российской Федерации», — поделился своим мнением Дмитрий Я.

Напомним, 3 апреля глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», что Белоруссия является «холуем» России, а Украина — её врагом.