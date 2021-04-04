Как в Японии, так и в США не скрывают своей озабоченности дальнейшим расширением и углублением связей Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, включая сотрудничество в военной сфере. До последнего времени американские власти скептически воспринимали попытки японского правительства «заинтересовать» российское руководство экономическим сотрудничеством в расчете на изменение позиции Москвы по поводу требований Токио «вернуть» Курильские острова и даже упрекали за недостаточную солидарность с коллективным Западом в его санкционной политике в отношении нашей страны. Однако теперь появляются предложения стимулировать японо-российские торгово-экономические отношения, дабы ослабить российско-китайские связи.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По сообщению из Вашингтона, администрация США положительно отнесется к возможным экономическим контактам между Россией и Японией. Об этом заявил сотрудник Азиатской программы Фонда Карнеги Джеймс Шофф. По его словам, любые взаимодействия между Москвой и Токио в экономической сфере положительно отразятся на странах. Кроме того, реальное сотрудничество не будет встречать критику со стороны Вашингтона. Ибо дружеские отношения двух стран позволят ослабить влияние Китая, что очень выгодно США, приводит мнение Шоффа российское издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН). При этом сотрудник Фонда Карнеги подчеркивает, что совместная реализация экономических проектов принесет плюсы для России и Японии даже без заключения мирного договора и существенного прогресса в двусторонних отношениях.

(сс) AgnosticPreachersKid Фонд Карнеги в США jpeg

От себя заметим, что подобное предложение укладывается в политику российского президента Владимира Путина, который, по сути, предлагал на своих многочисленных встречах с японским премьер-министром Синдзо Абэ формулу, которая в Японии называется «теория выхода». А именно: всемерное развитие торгово-экономических отношений двух стран и поиск решения сложных политических проблем на основе российско-японского сближения. Японские же правительства, как предыдущее, так и нынешнее, упорно следуют «теории входа», требуя сначала решить вопрос о признании Москвой японского суверенитета над всеми южнокурильскими островами и лишь затем, подписав мирный договор, развивать отношения.

Не исключено, что предложение сотрудника Фонда Карнеги появилось и в результате анализа складывающейся в России ситуации. Когда 90% ее населения выступает против каких-либо территориальных уступок Японии, а Путин, похоже, оставив попытки найти с японцами «компромисс», инициировал включение в Конституцию РФ поправки, запрещающую даже переговоры об ущемлении суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

Однако, судя по публикации ФАН, Шофф, что называется, начав за здравие, кончил за упокой. Как иначе можно воспринять его противоречащий выше сказанному пессимизм: «Однако если японская сторона покажет излишнюю готовность идти на компромиссы, это вызовет беспокойство в Вашингтоне. Но Токио не пойдет навстречу Москве, не получив ничего взамен».

С другой стороны, американцы в стремлении «оторвать Россию от Китая» могут попускать развитие отношений Москвы и со своим другим азиатским военным союзником — Республикой Корея (Южная Корея). Причем в, казалось бы, еще недавно запретной военной области. Как сообщалось, в конце марта с. г. заместитель министра обороны России Александр Фомин провел в Южной Корее переговоры по региональной безопасности. Отмечается, что стороны подписали соглашение «между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны», которое является результатом стратегического диалога. На переговорах с первым заместителем министра национальной обороны Кореи Пак Чже Мином обсуждался вопрос региональной безопасности, акцент в котором был сделан на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове.

(сс) Mil.ru Фомин Александр Васильевич

И в связи с этим обращает на себя внимание «политический либерализм» Шоффа, который считает, что «на ситуацию также положительно повлияет выход из тупика отношений Северной и Южной Кореи. В этом случае экономическое сотрудничество приведет к стабилизации ситуации всего региона».

Конечно, всё это можно представить лишь как мнение отдельного сотрудника, хотя и влиятельного, но не правительственного фонда. Однако, как нередко бывает, при изменении политики администрации «пробный шар» забрасывают сначала ученые или журналисты. И всё же сомнительно, что страна, где средствами массовой информации десятилетиями народ воспитывается в духе вражды к России, сможет быстро превратиться из противника в партнера и друга. Хотя в 70-е годы прошлого столетия Япония делила с ФРГ первое-второе места по торгово-экономическому сотрудничеству СССР с капиталистическими странами…