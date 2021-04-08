«Просто истребление детей»: ненависть к людям чиновницы в Тюмени зашкалила
Проблема качества школьного питания вошла на неделе (29 марта — 4 апреля) в основную повестку пабликов социальных сетей по всей России не из-за очередного массового отравления детей или высказывания какого-либо видного государственного деятеля. Триггером стало хамство директора муниципального комбината школьного питания (КШП) «Центральный» города Тюмени Ольги Гирилюк в ответ на вопросы журналистки местного портала.
«Миллионы рублей на помойку»
Напомним, активисты Российского движения школьников из 85 регионов страны не первый месяц проводят мониторинг школьных столовых на вкусные и несъедобные обеды. Качество питания оценивают сами дети по пятибалльной шкале. При составлении рейтингов учитывается не только качество обедов, но и уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребёнка, уважительность общения сотрудников. В ТОП-10 невкусных обедов по версии середины марта вошли три региона Уральского федерального округа: Челябинская область возглавила антирейтинг, Тюменская область на втором месте, Свердловская — на восьмом.
Тюменские журналисты после публикации рейтинга стали разбираться, почему вопрос о недолжном качестве школьного питания в одном из самых «сытых» регионов страны не смолкает, всплывает перманентно и что тому первопричина. У всех на памяти скандал 2018 года, когда питание учащихся Тюмени было доверено фирме из Новокузнецка Кемеровской области, так как подрядчик предложил самую низкую цену в ходе тендера. После ухода с рынка школьного питания фирмы из другого региона, в Тюмени стали работать местные предприятия. Львиную долю рынка — 49 школ — охватило муниципальное предприятие КШП «Центральный», став почти монополистом. Поэтому директору данного предприятия общепита Ольге Гирилюк журналисты закономерно накаляли телефоны последние две недели, а тюменские родители в социальных сетях не стеснялись в выражениях.
«Просто какое-то истребление детей. Расформировать надо все эти укрупненные оптимизированные комбинаты питания, потому что невозможно огромное количество детей накормить качественно и горячими обедами», — написала одна из участниц группы «ЧС Тюмень».
Родители делятся лайфхаками о термокружках и сытных бутербродах в школу, потому что питание в школьных столовых горячим и вкусным, по их словам, не бывает.
«Комбинат «Центральный» выбрасывает миллионы денег на помойку. Верните столовую, поваров и дежурных в школу. Ежедневный утренний контроль от неравнодушных родителей — в каждую школу!» — пишут родители в паблике «Новости 72.ru».
Из открытых источников известно, что КПШ «Центральный» в 2020 году как заказчик заключил 30 контрактов с поставщиками на сумму более чем один миллиард рублей. Школьные обеды для родителей Тюмени стоят 80 рублей, завтраки — 60. Питание для учеников младших классов — бесплатное.
«Так разговаривать с людьми нельзя!»
Вероятно, звонок журналистки портала 72.ru, которая добивалась разговора с Ольгой Гирилюк с 27 марта, стал последней каплей пристального внимания, которая расплавила лёд чиновничьего холодного сердца и директор КШП пошла вразнос.
«Вы знаете, бог вас накажет и накажет ваших детей, поэтому живите и радуйтесь, мне не звоните! С вами не хочу разговаривать… Только потому, что вы берёте взятки. Вы взяточница, вы берёте деньги. А еще, конечно, у вас внешность не очень красивая. Поэтому я понимаю, что такие долбанутые не должны быть в этой сфере. Давайте, удачи вам», — несколько секунд ненависти к журналистке, и Ольга Гирилюк «словила звезду» в СМИ и соцсетях… и рассталась с должностью.
Аудиофайл разговора был выложен в общем доступе на портале 72.ru. Одним из первых на выпады директора КШП «Центральный» отреагировал губернатор Тюменской области Александр Моор, который, по его словам, «был удивлён по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом».
«Даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения», — отметил глава региона.
Глава Тюмени Руслан Кухарук также выразил недоумение по факту высказываний Ольги Гирилюк.
«Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению. Такое решение будет принято администрацией незамедлительно!» — вслед за губернатором заявил мэр Тюмени.
Помимо этого, на КШП «Центральный» будет проведён аудит с участием общественников, добавил Кухарук. А оскандалившаяся директор написала заявление об увольнении по собственному желанию. Совет директоров предприятия одобрил её уход.
В социальных сетях отметили «удивительную адекватность власти». Кто-то назвал реакцию мэра и губернатора удачным пиар-ходом, избежанием гнева народного перед праймериз «Единой России», который не за горами. А некоторые увидели в крутизне решения усталость от токсичного человека.
Руками журналистов сливают комбинат?
Реакция на поведение Ольги Гирилюк в социальных сетях однозначно говорит о неправоте большой тюменской начальницы. Унижать по внешнему признаку молодую, симпатичную и стройную журналистку стопроцентно не стоило. И уж если кольцам да нарядам Гирилюк досталось от земляков, то уровень и тон дискуссии она сама задала соответственный.
Безусловно, аудит в тюменском КШП необходим. Повара предприятия в соцсетях рассказывают о «рабском труде всего за 23 тысячи рублей», на предприятии — «ужасная организация труда, эксплуатация, поэтому вечная текучка и плохое качество еды». Также «Центральному» припомнили нарушения, выявленные Роспотребнадзором, — бактерии кишечной палочки и золотистый стафилококк в смывах. Отметим, что нарушения исправлены, но ведь они были.
Прозвучали возгласы и о происках конкурентов, наложивших сглаз да анафему, на лакомые контракты покусившихся.
«Руками журналистов сливают комбинат, чтобы расчистить дорогу для конкурентов! Откройте глаза, КШП хотя бы муниципальный, у него всё как на ладони, кто чем кормит, ну есть единичные случаи с оплошностью в питании, и то это недобросовестность сотрудников. От этого никто не застрахован! А если придёт частная лавочка и вот тогда-то разницу увидите», — написала в комментариях «Новостей 72.ru» защитница Гирилюк.
Меж тем хамство тюменской чиновницы от общепита обсудили в пабликах Серпухова и Санкт-Петербурга, Когалыма, Ханты-Мансийска, Мурманска и даже на Дальнем Востоке. Людям из других городов России абсолютно безразлично кто есть Ольга Гирилюк, как и её кольца, платья и поездки за границу. В разных регионах эту неприглядную историю отрефлексировали, к сожалению, одинаково. И это уже диагноз. В Екатеринбурге, к примеру, считают тюменцев «счастливчиками».
"Вот бы у нас такая же тётка бомбанула бы в прямой эфир бред бредский. Завертелись бы, как в Тюмени. Наших детей тоже холодной бурдой кормят. Орём, а нас не слышат. Всё хорошо, говорят. И глаза добрые такие», — иронизирует житель Среднего Урала.
А тюменцы тем временем слабо верят в крутые перемены в сложившейся системе координат школьного питания, отмечая извечную фрустрацию в данном вопросе.
«Все истории «великих», тех, кто случайно проговорился, заканчиваются примерно одинаково — увольнение и общественное порицание. Не стало это исключением и в данном случае. Изменится ли от этого система, станет ли она лучше? Нет. Питание в школьных столовках как было ущербным, так и останется. Потому что полноценно накормить ребёнка на 80 рублей в день — невозможно!» — считает телеграм-канал «Тюмень активная».
«Цепочку страданий надо расшивать»
Некачественное школьное питание, обязаловка оплаты невкусных холодных обедов, которые никто не ест, настолько осточертели жителям страны, что данная тема стала политизированной наравне с жалобами на плохие дороги, ЖКХ, медицинское обслуживание. На общем фоне популистских заявлений «прекратить вакханалию со школьным питанием» звучат разумные предложения.
«Когда питание некачественное, потом человек болеет. И получается, что сначала всю юность и детство плохо питался, а потом долго болел, лечился и мучился. Эту цепочку страданий надо расшивать. Мы видим, что сейчас государство повернулось в сторону школьного питания. Горячие завтраки — это большое дело. Это очень большой шаг. Когда у нас есть деньги на мега-проекты, но нет денег на детей, это очень странно. А детское питание надо сделать здоровым», — заявил лидер партии «Новые люди»Алексей Нечаев.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая из «Единой России» предлагает законодательно«усилить позиции, связанные с закупкой продуктов питания, для всех детских учреждений».
«Мы предлагаем установить особенности закупки и установить приоритет критерия качества, а не цены», — заявила Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей, отметив, что это должно найти отражение и в договорах, и в контрактах.
И о хорошем. В посёлке Барсово Сургутского района ХМАО кормят детей по принципу «шведского стола» — вопросы детей и родителей сняты. В Курганской области, где губернатор Вадим Шумков выдал тираду по поводу «тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска», в школьных столовых поставили видеокамеры для онлайн слежения за процессом приготовления и подачи пищи детям.
Словом, есть масса прекрасных идей, чтобы дети шли в школьную столовую не для отравления или складирования еды в помойный бак. Осталось лишь дожить до их воплощения.