Челябинская область на уходящей неделе (29 марта — 4 апреля) оказалась в федеральной повестке. В Совете Федерации проходили дни этого региона. Делегация во главе с губернатором Алексеем Текслером приняла участие в заседаниях комитетов верхней палаты российского парламента, разгромила команду сенаторов в футбольном матче. А 31 марта был час субъекта, на котором Текслер и спикер Заксобрания Владимир Мякуш выступили перед членами Совфеда на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Итог трём дням работы челябинцев в Москве подвела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она похвалила членов делегации и лично губернатора за ту серьёзность и заинтересованность, с какими они подошли к дням Челябинской области в Совфеде. Но коснулась и проблем. Среди них Матвиенко назвала демографический спад, который отмечается в регионе несколько лет, несмотря на то, что по нацпроекту «Демография» денег тратится немало, и сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Властям региона рекомендовано проанализировать причины этого и подумать над тем, какая поддержка нужна семье и предпринимателям. Отдельно она коснулась состояния общественного транспорта Челябинска, которое изучила благодаря отзывам в социальных сетях. Особенно её заинтересовали так называемая маршруточная мафия, на которую часто жалуются горожане, а также проблема обновления парка общественного транспорта.

«Коллеги, это хорошо, что частный бизнес приходит в сферу перевозок общественным транспортом. Но им надо ставить жёсткие условия», — отметила Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Она констатировала, что перевозчики выигрывают конкурсы, но пассажиров перевозят как «вёдра с гвоздями». Спикер Совфеда полагает, что победителей аукционов не стоит допускать к перевозкам на устаревшем транспорте. Также нельзя давать частникам наращивать тарифы на проезд.

Состояние общественного транспорта действительно является проблемой для Челябинска. Некоторые пользователи соцсетей после слов Матвиенко выразили надежду на то, что «эту рухлядь с бешеными водителями», наконец, уберут с улиц города. Но есть и те, которые отмечают, что перевозчикам просто финансово не потянуть столь масштабное обновление подвижного состава.

«На какие, простите, средства предприниматели должны менять и обновлять транспорт? По возможности обновляют, но везде есть пределы и рамки. Доходы предпринимателей в отличие от дохода чинушей не безграничны», — пишет некий Константин Ш. в социальной сети «ВКонтакте».

Гибель на пешеходном переходе

29 марта в Челябинске произошло очередное резонансное ДТП. На улице 60-летия Октября пьяный водитель на большой скорости насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Буквально в паре метров перед ней прошла молодая пара, женщина уже не успела… Момент трагедии попал на видеокамеру. От удара гражданку отбросило на несколько метров.

Фото ГИБДД Челябинска Водитель сбил женщину насмерть

Водитель скрылся, но вскоре был задержан. Следователи требовали заключить его под стражу. Прокурор поддержал то ходатайство. Но суд решил иначе. Согласно постановлению инстанции, задержанный отправлен под домашний арест. Прокуратура намерена добиваться его водворения в СИЗО. По данным надзорного органа, нынешняя мера пресечения несправедлива и не соответствует обстоятельствам совершённого преступления.

Гибель женщины на пешеходном переходе активно обсуждают в соцсетях и на форумах. В основном граждане осуждают водителя, но также и недоумевают по поводу того, что при переходе дороги женщина ускорила шаг. Возможно, если бы она наоборот его замедлила, то сейчас была бы жива.

«Этой пьянкой скотине и 12 лет будет мало!» — пишет о водителе некий Сергей на портале 74.ru. И добавляет: «Но сбитая женщина тоже «молодец», ведь прекрасно понимала, что мы живём в России, нельзя так беспечно переходить дорогу!».

Фото ГИБДД Челябинска Водитель сначала уехал с места ДТП, но потом вернулся

Гражданин также отметил, что часто видит, как люди переходят дорогу на зелёный свет и при этом не смотрят по сторонам. Он призвал пешеходов к осторожности.

«Ну почему вы ведете себя как бессмертные Маклауды???» — вторит ему другой интернет-пользователь. И отмечает, что при переходе дороги нужно смотреть по сторонам, не надевать наушники и не пялиться в айфоны.

«Переходя дорогу по пешеходнику, пусть даже регулируемому, всегда помните о том, что в вас может прилететь вот такое же синее быдло, либо водителю элементарно может стать внезапно плохо, либо ТС может быть неисправно», — отмечает гражданин.

Кстати, 2 апреля стало известно о том, что полиция прекратила уголовное дело против водителя, сбившего 26-летнюю сотрудницу областного минздрава. Трагедия произошла 22 ноября на перекрёстке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Надежда О. переходила на зелёный свет, но вдоль пешеходного перехода. В этот момент её сбила машина Toyota RAV4. В больнице женщина скончалась.

Цитата из видео Место погибшей в ДТП

Возбуждения уголовного дела добивались родственники погибшей. Его возбуждали дважды и дважды прекращали. Причиной якобы является то, что неосторожно вела себя на дороге. При этом, по словам очевидцев, Toyota RAV4 ехала на красный свет. Машина пересекла пешеходный переход и наехала на Надежду. Всё это, кстати, тоже видно на видеозаписи. Тем не менее человек погиб, а уголовное дело в очередной раз закрыто…

Интернет-пользователи тоже изучили запись с видеокамер и пришли к неутешительным для водителя выводам. «Чтобы так насмерть сбить пешехода, нужно сотку лететь», — считает один из форумчан. А некий Дмитрий предлагает в таких случаях публиковать имя и фамилию, а также должность водителя. «Наличие родственников в МВД, ФСБ, судебных органах, администрации тоже нужно указывать», — полагает гражданин.

Почему счета за отопление больше, чем зимой?

В конце марта — начале апреля жителей Челябинска удивили счета за отопление за март. Они оказались выше, чем в феврале. Недоумевающие горожане обратились к местным чиновникам и в СМИ, а также написали на странице губернатора Текслера. Яна А. просит главу региона обратить внимание на то, что плата за отопление просто бьёт рекорды.

Gov.ru Алексей Текслер

«Мне кажется, что самому губернатору пора вмешаться в эту сферу, у горожан начисления за март превышают начисления за февраль, и есть ощущение, что нас всех очень сильно… обманывают. Плата за коммунальные услуги в квартире 55 кв. м в 9000 рублей — это очень круто (особенно учитывая зарплаты и пенсии населения)», — пишет женщина.

В компании «Уралэнергосбыт» журналистам пояснили, что сведения для начислений предоставляют управляющие компании. Также спикер не исключил, что в домах, из которых поступают жалобы на высокие суммы, есть необходимость отрегулировать отопительную систему. Для этого жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию.

Некоторые интернет-пользователи, впрочем, нашли этому своё объяснение. «Они просто «жарили как не в себя». У нас температура в квартире была 27,5 градуса, в марте. А в феврале 25 градусов в квартире», — пишет один из граждан. На это другие форумчане посоветовали ему обратиться в управляющую компанию и пожаловаться на перетоп.

«Они должны регулировать, если у вас общедомовой счётчик есть. Если нет, то хоть +50, сумма одна и та же», — пояснил горожанин.

Ещё одна гражданка поделилась с интернет-сообществом тем, как пыталась выяснить причину высокой платы за отопление. В управляющей компании её направили к поставщику, а оттуда обратно в УК.

«А там говорят: пишите письменно заявление, чтоб вам дали распечатку (наверное, на основании каких законов они работают)… В общем, тёмное дело!!! Надоели!!!» — негодует жительница Челябинска.