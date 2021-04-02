Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 2 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клён

«Вот только как ответит? Канада ничего не производит кроме хоккея. Мы даже при желании не сможем от чего-то отказаться, ибо этого чего-то просто нет», — считает Villiam K.

Многие пользователи оказались в недоумении от того, каким образом Россия может ответить Канаде, ведь между странами не так уж и много взаимодействия экономического формата.

«Демонстрирование голой попы — самый вероятный ответ на санкции. Иные варианты есть ли вообще?» — задаётся вопросом Михаил О.

Некоторые комментаторы решили, что лучшим способом ответить Канаде станет разоблачение её политиков после Второй мировой войны, которые приняли на свою территорию множество нацистских преступников.

Нюрнбергский процесс. 1945 год

«Только вот не надо жевать сопли в смысле санкций «в ответ на». Слишком много чести. Гладить «дружественную» Канаду лучше против шерсти и вводить не зависящие от ситуации санкции. Например, за укрывательство нацистских преступников Второй мировой», — предлагает Олег Д.

Часть людей предположила, что под Канадой может находиться историческая бомба, ведь территория этой страны некогда была частью Российской империи и была продана. Могут вскрыться интересные обстоятельства этой сделки, считают граждане.

«А Канада не боится, что где-нибудь в екатерининских архивах найдётся документ об аренде, а не выкупе, той земли, на которой сейчас стоит Канада, за сто золотых?» — пишет роман Ю.

Ряд пользователей напомнил, что Канада является вотчиной Соединённых Штатов и не может принимать никаких самостоятельных решений. Поэтому, считают граждане, своё возмущение необходимо высказывать Вашингтону, а не Оттаве.

«Разве все эти страны, которые ввели санкции против России, самостоятельно пришли к этому решению? Конечно, нет. Все эти страны управляются из США. Россия была в 90-е тоже под влиянием США, поэтому санкций никаких не было. Пока только Россия и Китай не прогибаются под Запад, что их и беспокоит», — написал Геннадий Г.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

В большинстве своём комментаторы сошлись на том, что России пора действительно жёстко ответить на санкционную политику западных стран. За громкими словами люди уже давно не видели по-настоящему серьёзных дел, считают граждане.

«Всё это — пустая трепотня. Если бы хоть раз очень жёстко и ощутимо ответили тому же Западу и США, то они уже бы прекратили в отношении нашей страны многочисленные санкции и всякого рода нападки. Хватит уже сопли жевать, это унижает российский народ», — поделилась своим мнением Надежда И.

Напомним, 1 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма.