Заявление оператора строительства газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG о повышении активности иностранных военных кораблей и самолётов в районе проведения работ вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 апреля в социальной сети Facebook.

U.S. Navy Корабли НАТО

«Мелкие пакостники. Одну трубу на борт закинуть. И нехай с карасями потом разговор гутарят», — пишет Олег Д.

Многие пользователи восприняли приход иностранных военных кораблей в область строительства «Северного потока — 2», как прямой намёк на то, что, если Россия не прекратит укладку труб, то они будут просто уничтожены.

«Звучит как: «Продолжаете строить газопровод вопреки нашему запрету? Тогда мы разбомбим его к чертям!». Именно так звучит демократия от наших «партнёров». Вот теперь его точно надо построить любыми способами!» — считает Вячеслав Т.

U.S. Navy Корабли НАТО

Некоторые считают, что России и Германии необходимо дать понять потенциальным агрессорам, чтобы те не совершали глупых действий. Граждане уверены, что проект будет достроен, несмотря на прямые угрозы со стороны злопыхателей.

«Российской Федерации и Германии нужно так ответить этим налётчикам, чтобы в дальнейшем у них пропало любое желание повторять свою гнусность. «Северный поток — 2» будет не только достроен, но и будет работать на полную мощность!» — поделился своим мнением Вадим Н.

Часть людей всё-таки предположила, что провокация может действительно произойти, но после этого все сделают вид, что ничего не было, или было, но произошло случайно.

«Разбомбят нам трубу, потом принесут извинения, что погорячились, сошлются на осложнения «на голову» после ковид, а все многолетние вложения братии насмарку», — предположил Константин М.

Чтобы такого не случилось, ряд граждан призвал руководство Российской Федерации в кратчайшие сроки направить к зоне строительства свои военные корабли.

«Надо, чтобы к трубопрокладчику срочно подошёл кораблик ВМФ РФ, и всё быстренько прекратится!» — считает Ролан Р.

Нашлись и те, кто посчитал, что нахождение иностранных кораблей в зоне укладки трубопровода — совершенно нормальные явление, ведь они же получили разрешение на проход. Поэтому, отметили граждане, беспокоиться по данному поводу не имеет никакого смысла.

Андрей Перцев Газопровод «Северный поток-2»

«Чего так всполошились? Это же не территория России. Если там находятся военные корабли, значит, правительство этой страны позволили им там находиться», — отметила Майя К.

Напомним, 1 апреля оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG заявила о повышении активности иностранных военных кораблей и самолётов в районе проведения работ.