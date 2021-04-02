Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он призвал разместить базы с американскими военными на юге страны, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 2 апреля в социальной сети Facebook.

U.S. Army Американские солдаты на Украине

«Ну, конечно, Джоны из Сакраменто и Джеки из Канзас-Сити ведь спят и видят, мечтают просто, как бы им повоевать и поумирать в случае любых украинских провокаций за Мыкол из Кривого Рога и Сашков с Житомирщины, на юге этой самой Украины… ага», — пишет Oleg A.

Многие пользователи считают, что Соединённые Штаты ни за что не согласятся пожертвовать своими военными в вероятной войне с Россией. Они привыкли работать чужими руками, которыми на этот раз были выбраны жители Украины.

«Так это он у кого потребовал? У светлоликих? Ну, борзой. Указания хозяевам давать! Ведь выпорют прилюдно. На хозяина тявкать вздумал. Попутал берега бывший», — считает Борис М.

Некоторые комментаторы предположили, что если бы Крым не стал вновь частью большой России, то на его территории обязательно появились бы американские базы, ведь это важнейший стратегический регион.

«Что и требовалось доказать. Не вернулся бы Крым в Россию, там бы сейчас места живого не было от американских баз», — отметила Светлана У.

Часть людей отметила, что заявление Климкина выглядит абсурдным, ведь, если разместить американских военных на юге страны, все другие направления окажутся оголены. Поэтому, уверены граждане, высказывание Климкина никто не воспримет всерьёз.

Mfa.gov.ua Павел Климкин

«Хорошо, когда знаешь планы противника. Если американские базы окажутся на юге Украины, то тогда мы зайдём с севера! Или со стороны Германии», — указал Villiam K.

Ряд комментаторов предположили, что в случае начала военного конфликта американцы, которые откликнулись на призыв Климкина, тут же ретируются с мест боестолкновений, чтобы за них погибали украинские военные.

«Как запахнет жареным, так янки как ветром сдует. И останутся они одни, с глазу на глаз. С противоборствующей стороной. На то и рассчитана вся это возня. Главное, стравить и со стороны наблюдать», — предположил Олег Д.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

Тем не менее отдельные пользователи предрекли вероятное начало полномасштабной войны между Россией и Украиной. Граждане уверены, что Российская Федерация обязательно одержит победу, но погибнет множество граждан, одурманенных украинской пропагандой.

«Война между Украиной и Россией на территории Украины неизбежна, причем не позже июня. Военные уже к ней готовятся. Всё это закончится территориальными потерями Мариуполя и Херсонской области, танками в Киеве и Львове, а также Минском-3», — предположил Ai G.

Напомним, 1 апреля бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью радио «НВ» призвал разместить американских военных на юге страны.