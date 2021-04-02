Заявление российского журналиста Владимира Познера о том, что протест из-за его приезда в Грузию являлся шабашем, который не стоит большого внимания, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

"Забавно! Русофобы закидали яйцами русофоба!» — отметил Олег М.

Многие пользователи пришли к мнению, что Познер должен перестать публично высказывать своё мнение. Люди уверены, что его перестают воспринимать без негатива не только в России, но уже и в других странах.

«Ничего мы не потеряем, если этот фантастический приспособленец к любой власти больше уже никогда ничего комментировать не будет», — поделилась своим мнением Marina D.

Цитата из видео на YouTube Активисты забрасывают яйцами отель, где остановился Познер

Некоторые комментаторы считают, что «шабаш», который устроили протестующие в Грузии, действительно является фарсом, и не стоит ему уделять слишком много внимания.

«Познер прав только в одном. Это фарс. Не лень же было кому-то сообщать о прилёте Познера, а потом собирать народ к гостинице, устраивать это шоу. В результате одним не дали заработать, а другим потратить деньги. Я далеко не поклонник Познера, но это как-то перебор», — пишет Евгений С.

Часть пользователей заняла позицию, согласно которой в Грузии всё-таки существует гражданское общество, которое хоть и грязными методами, но отстаивает свои ценности. Граждане призвали российский народ обратить внимание на грузинский пример и изъять из него созидательное зерно.

«В Грузии всё же есть гражданское общество, видимо. И неравнодушные люди. Пословица «Моя хата с краю» там не работает», — считает Вячеслав А.

Тем не менее большинство комментаторов выступило с осуждением того, как грузинские протестующие поступили с гостем, который прибыл в их страну устроить себе день рождения.

«Они явно поступили низко. Мы же их, к примеру, никуда не гоним. Зачем так себя вести? Видимо, они начали забывать свои традиции. Жаль», — предположила Александра М.

Цитата из видео на YouTube Протест из-за визита журналиста Познера в Тбилиси

Нашлись и те, кто отметил, что не нашёл логики в том, что Познер сначала делал провокативные для грузинского народа высказывания на счёт Абхазии, а затем поехал туда справлять праздник.

«Так я и не понял, на кой чёрт он туда попёрся праздновать свой день рождения? Тема не раскрыта, ждём продолжения» — написал Андрей Г.

Напомним, 1 апреля российский журналист Владимир Познер заявил о том, что протест из-за его приезда в Грузию являлся шабашем, который не стоит большого внимания.