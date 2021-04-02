Эксперты заговорили о дефиците на вторичном рынке жилья. Из-за продолжающегося обесценивания рубля продавцы уже не торопятся выходить на сделки. Некоторые и вовсе решают придержать недвижимость, заработав на её сдаче в аренду. Адвокат Михаил Игнатьев рассказал, как сдать квартиру и не потерять ее. Подробности в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Чтобы не увидеть свою сданную квартиру на сайтах по продаже квартир или не обнаружить в ней тайное общежитие, собственнику стоит придерживаться нескольких важных правил. Прежде чем искать жильцов, решите для себя, как будете платить налоги. Очень часто при конфликтах факт скрытия доходов от сдачи квартиры используют недоброжелатели.

Для спокойствия запретите сделки с недвижимостью без личного участия, внеся запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного визита собственника. Если квартира на сдачу куплена в ипотеку, нужно взять письменное разрешение у банка. Подумать заранее о сменной личинке — значит, получить дешевый и удобный способ смены замков после каждого арендатора.

JesusManuel1 Замок

Арендодателю нужно узнать больше о будущих жильцах, фото в купальниках скажут намного меньше, чем данные из ФССП или проверка данных паспорта на сайте services.fms.gov.ru.

Желательно застраховать квартиру, так как могут произойти весьма неприятные события, где арендатор не будет иметь ответственности, а брать деньги на возмещение придется из кошелька владельца жилья.

Договор найма жилого помещения лучше составлять подробно и самостоятельно, а не брать из интернета. В договоре найма обычно прописывается срок на 1 год, чтобы не регистрировать в Росреестре. Такой срок также дает преимущество, если собственник жилья не захочет продлевать договор со съемщиками дальше. В договоре важно указать данные всех съемщиков и сравнить подписи в договоре и в паспорте. Все возможные запреты и разрешения отразите письменно — не сдавать третьим лицам, по проживанию с животными, ремонту и так далее.

Все жильцы квартиры должны быть прописаны в договоре, поселять иных лиц без согласия собственника жилья не допускается, как и обустройство склада или офиса. Оплачивать коммунальные платежи лучше самому собственнику во избежание долгов по счетам. А если есть домашний телефон, отличным решением будет отключение международных звонков — в таком случае для арендодателя не будет неприятным сюрпризом неожиданно «набежавшая» за разговоры сумма.

Оплата ЖКХ

Не лишним будет пункт о смене замков — наниматель не обязан отдавать вторые ключи, поэтому доступ в квартиру может быть установлен по предварительной договоренности. Порядок визитов нужно также отразить в документе — в частности, оговорить право появляться в квартире в любой момент, без предупреждения будет плюсом для владельца.

Размер депозита предпочтительнее сделать равным одному месяцу аренды жилья — это дисциплинирует жильцов и в случае внезапного переезда не даст простоя по доходу от сдачи недвижимости. А пункт об одностороннем расторжении договора даст возможность собственнику прекратить аренду в более простой процедуре, а не через суд.

Ну и, наконец, важно правильно составить и подписать акт приема-передачи квартиры с описью всего материального имущества с фотографиями. Такой документ можно приложить к договору. Необходимо дать наиболее полную информацию всех характеристик квартиры, описать мебель, технику, предметы утвари, состояние квартиры, зафиксировать все ее недостатки.

Задержка оплаты — распространённая проблема, однако не самая опасная. Если съемщики отказываются покидать жилье, то выселения придется требовать через суд, а это занимает много времени: как следствие — простой жилья.

Можно познакомить квартиросъёмщиков с соседями и консьержем — так появятся свидетели, которые в случае чего смогут подтвердить, что данные лица проживали в квартире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд дома

При сдаче жилья в аренду собственник должен удерживать себя от совершения эмоциональных действий — входить в квартиру без уведомлений и когда на месте нет съемщиков, использовать или удерживать вещи арендатора, выгонять жильцов силой — все эти действия чреваты уголовным и гражданско-правовыми рисками.

И главное, не нервировать жильцов в образе цербера, лучше потратить силы на поиск хороших и адекватных жильцов и максимально полно отразить все риски и взаимоотношения с жильцами в договоре.