В четверг, 1 апреля, цены на нефть продемонстрировали неожиданный скачок вверх на 3,3% после столь же мало ожидаемого рынками решения представителей ОПЕК+ по добыче в конце весны — начале лета. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, ожидалось, что представители альянса сохранят действующие квоты на фоне разворачивающейся в Европе третьей волны COVID-19. Однако фактически накануне встречи стран членов альянса настроения неожиданно изменились, в результате чего по итогам заседания ОПЕК+ было принято решение об увеличении добычи в мае и июне более чем на 2 млн баррелей в сутки. Таким образом, совокупный объем добычи стран — членов альянса возрастет на 350 000 баррелей в сутки в мае и еще на 350 000 баррелей в сутки — в июне.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В июле совокупная добыча вырастет на 450 000 баррелей в сутки. При этом крупнейший игрок альянса — Саудовская Аравия — будет постепенно снижать объем своих добровольных сокращений нефтедобычи. Так, в мае королевство увеличит добычу на 250 000 баррелей в сутки, в июне — на 350 000 баррелей в сутки, и на 400 000 баррелей в сутки — в июле, что в совокупности с действиями других игроков альянса приведет к появлению на рынке к 1 июля дополнительных 2,1 млн баррелей в сутки.

По данным различных источников СМИ, одной из причин принятого на заседании ОПЕК+ решения могли стать телефонные переговоры, которые состоялись между министром энергетики Саудовской Аравии и новым руководителем министерства энергетики США Дженнифер Гранхолм. По крайней мере, новость о состоявшемся телефонном разговоре между главами минэнерго стран прошла одновременно с тем моментом, после которого и произошло изменение настроений в кулуарных дискуссиях членов альянса ОПЕК+.

(сс) TechCrunch Министр энергетики США Дженнифер Гранхолм

Стоит отметить, что предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно обращался к ОПЕК+ с призывами об ослаблении объема сокращений добычи в случае превышения ценами на нефть отметки в $65 за баррель Brent. Однако после прихода на президентский пост Джо Байдена с новой командой, это, пожалуй, первый случай, когда сторонние наблюдатели могут позволить себе связать политику стран — членов альянса с позицией администрации США.

Официально представители Саудовской Аравии отрицают, что представители Белого дома могли каким-либо образом повлиять на решение, принятое ОПЕК+. В то же время тема прошедших телефонных переговоров между американским и саудовским министрами также осталась неизвестной. В результате необычно повели себя и цены на нефть, отреагировавшие на решение альянса неожиданным подъемом. На фоне новости о неожиданном росте объемов мировой добычи стоимость нефтяных бенчмарков подскочила более чем на 3%. Очевидно, участники рынка расценили решение ОПЕК+ об увеличении добычи как сигнал о том, что участники альянса позитивно оценивают перспективы восстановления спроса, в результате чего традиционный сезонный всплеск потребления топлива с мая по июль сможет поглотить избыток предложения на рынке.

Дополнительно усилить позитивные ожидания могли и данные из Европы, показавшие всплеск деловой активности по итогам марта. Окончательно закрепить уверенность в завтрашнем дне и повысить градус оптимизма могла и статистика из Индии, где объемы продаж дизельного топлива и бензина по итогам марта оказались близки к уровню объемов до пандемии.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Впрочем, это всего лишь предположения. В то время как реальность говорит нам о том, что поддержка нефтяным котировкам со стороны ОПЕК+ сокращается, спрос находится под давлением угроз расширения локдаунов в Европе, при этом в США растет буровая активность, однако стоимость нефти, как и прежде, находится на уровне возле $65 за баррель Brent. Все эти факторы дают повод усомниться в радужных перспективах нефтяных цен в краткосрочном периоде. В частности, первой целью потенциального снижения может стать отметка $60 за баррель в случае, если на рынке не появится новых позитивных драйверов.

Статистика по буровой активности от Baker Hughes на этой неделе была опубликована на день раньше, поскольку 2 апреля в США выходной день (Good Friday). По данным Baker Hughes, количество активных буровых установок в США вновь выросло и достигло 337 установок (+13 установок). При этом текущий уровень буровой активности уже является достаточным для поддержания стабильной нефтедобычи. Напомним, что на протяжении 2020 года этого удавалось достичь лишь при помощи расходования резервов пробуренных, но незавершенных скважин (DUC). В связи с чем продолжение роста числа активных буровых установок может привести к повышению объемов производства во II полугодии 2021 года, что, в свою очередь, может повлиять и на баланс на рынке.