Назначенный на 9 апреля визит премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Вашингтон для встречи с президентом США Джозефом Байденом перенесен на неделю вперед — до 16 апреля. Об этом заявил официальный представитель правительства Японии Кацунобу Като. Было объявлено, что первая очная встреча американского президента с главой иностранного государства отложена, чтобы «дать больше времени для подготовки и обеспечения успеха» поездки Суги. При этом источник в правительстве Японии сообщил, что Соединенные Штаты попросили перенести график, дабы «сосредоточиться на борьбе с COVID-19».

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихида Суга

По словам Като, первая встреча Байдена с иностранным лидером с момента вступления в должность, станет шансом укрепить союз Японии и США и подтвердить сотрудничество по ряду вопросов, включая усилия по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, реагированию на пандемию, изменение климата, политику Китая и недавние северокорейские ракетные испытания.

Комментируя сообщение о переносе визита, японское информационное агентство «Киодо цусин» отмечает, что встреча лидеров двух государств будет проходить в момент, когда администрация Байдена пересматривает политику США в отношении Северной Кореи, проводит консультации по этому вопросу со своими союзниками. При этом подчеркивается, что предшественник Байдена экс-президент США Дональд Трамп«не смог добиться денуклеаризации (Северной Кореи) на трех саммитах с лидером страны-затворника Ким Чен Ыном». В пятницу в Аннаполисе, штат Мэриленд, встретятся советники по национальной безопасности Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи для выработки совместных действий в связи с проведением КНДР на прошлой неделе испытания двух баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Источники в японском правительстве сообщили, что Суга и Байден намерены осудить запуски и призвать в совместном заявлении к полной денуклеаризации Северной Кореи.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Японский кабинет министров уже отреагировал на запуск северокорейских ракет. Как сообщил ТАСС из Токио, правительство Японии продлило на два года односторонние санкции в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы, а также похищенных в 70−80-е годы прошлого столетия японских граждан. Соответствующее правительственное решение было принято по итогам совместного заседания с участием руководства правящей Либерально-демократической партии. Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запретов на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список попавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.

Нельзя исключать, что по итогам японо-американского саммита санкционная политика двух стран в отношении КНДР и других стран с «неправильным поведением» будет ужесточена.