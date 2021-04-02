Заявление имама-мухтасиба Московской области Дауда Мухутдинова о том, что певице Маниже, которая представит Россию на «Евровидении», возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

УВКБ ООН Ксения Кандалинцева Манижа

«Шагайте вы со своими Манижами! Россия — это Россия! Не знаю, как Вам, любителям Маниж, нейтральных флагов и прочего заплесневевшего. А мне, воспитанному и присягавшему СССР, как в том фильме — за державу обидно!» — написал Алексей И.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением имама. Но граждане предположили, что Манижа, скорее всего, проигнорирует мнение священнослужителя, ведь она противопоставляет себя той религии, которую представляет Мухутдинов.

Dsmr.ru Дауд Мухутдинов

«Всё правильно, может, эта личность хоть имама послушает, хотя личность, пропагандирующая нетрадиционную ориентацию, вопреки канонам ислама, вряд ли услышит здравый призыв священнослужителя», — поделилась своим мнением Марина М.

Некоторые комментаторы поддержали священнослужителя в плане оценки негативных отзывов о композиции Манижи. Люди считают, что песня совершенно не удовлетворяет их как по содержанию, так и по качеству исполнения.

«По фактам: песня — ублюдская, выступление — ужасное, название песни — громкое, но текст — зашкварище. Кто голосовал за это дерьмо? Да никто. Просто наверху так решили, на Первом канале. В следующем году, наверное, Моргенштерна отправят», — предполагает Сергей Щ.

Часть граждан заподозрила целенаправленную акцию, направленную на очернение Манижи. Граждане отметили, что не припомнят, чтобы об участнике песенного конкурса хоть когда-нибудь высказывались как политические деятели, так и представители религиозных организаций.

«Прямо все докопались до песни Манижи! Идёт целенаправленный хейт, как религиозный, так и политический! На её месте лучше бы сняться с конкурса, ведь, если в тройку победителей она не войдет на «Евровидении», то её совсем захейтят. Кто-то явно ведёт против неё организованную кампанию по травле», — считает Александр В.

Ряд комментаторов вступился за певицу, отметив, что её композиция пришлась им по вкусу, а те, кто возмущается, просто-напросто отстали от современной жизни и не могут уловить актуальных трендов, продуктом которых и является артистка.

«Не знаю. Как по мне, так это прикольная современная песня, хорошо исполненная. Ну, пошлите туда стандартного артиста из обоймы так называемых звёзд. Дедушки и бабушки, сенаторы и священнослужители, вы своё отжили, идите семечки на лавке лузгать», — написал Булат Ж.

Нашлись и те, кто считает, что конкурс «Евровидение» уже дискредитирован в глазах разумной публики и поэтому нет никакого смысла стараться и отбирать для участия в нём профессиональных артистов.

Pavel Vagapov diplomatru Манижа

«Хороших песен и хорошей музыки там всё равно нет. Этот конкурс — издевательства над культурой, где побеждает самый безголосый и аморальный. Так что пусть едет и вообще остаётся там на пмж», — пишет Дмитрий Б.

Напомним, 2 апреля имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов заявил РИА Новости, что певице Маниже, которая представит Россию на «Евровидении», возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов.