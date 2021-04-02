Жители Приамурья в соцсетях благодарят медиков, которые во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске, проводили операцию. Люди оставляют сотни комментариев, а губернатор области Василий Орлов принял решение наградить врачей.

Ян Гордон. Операция

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«Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Возгорание в здании кардиоцентра началось на крыше. Пациенты и персонал медучреждения были эвакуированы, но в это время в операционной на первом этаже шла операция по коронарному шунтированию сердца. Хирург Валентин Филатов принял решение завершить операцию.

«Операция идёт, её заканчивать нельзя. Человека надо было спасать», — сказал хирург на видео, которое разместил телеграм-канал Mach.

Как только операция была завершена, медики эвакуировались вместе с пациентом.

Цитаата из видео на YouTube Горящий кардиоцентр Благовещенска

Амурчане называют медперсонал «настоящими героями».

«Да что наградные листы, листы, конечно, хорошо. Денежное вознаграждение тоже бы не помешало. Молодцы», — прокомментировала пользователь stepanenko. margo62.

«Спасибо за такое мудрое решение! И медикам, и тем, кто боролся с огнём… Низкий им всем поклон!» — написала haialaguseinova.

«Вот они герои нашего времени!!! Их нужно знать в лицо!!! Спасибо огромное за ваш самоотверженный труд, милые, смелые Доктора!!!» — прокомментировала tamara_sunny888.

«Вот их и надо на «Человек года», а не бизнесменов всяких», — считает aleksandrovna_blag.

«Денежное поощрение необходимо и путевку на курорт… врачи просто молодцы… в такой стрессовой ситуации провели операцию». roozviktoriia

«Господи, спасибо, что еще есть такие врачи! Дай им Бог здоровья!!!» parfum.blag.mari

«Какие же они молодцы, в таких условиях, под страхом собственной гибели. Заслуженно. А в войну как медики работали, по полям ползали — солдатам помогали, на себе их таскали. Тем более в этой клинике реально настоящие врачи-профессионалы работают». angel6767587

«Это правда герои! В такой ситуации, вокруг паника, а они оперируют сердце. Это самый низкий поклон и гордость». Аhelga_voblikova

Цитаата из видео на YouTube Эвакуация из горящего кардиоцентра

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В соцсетях жители Приамурья оставляют сотни комментариев с благодарностью врачам, а также спасателям и пожарным.

«Спасибо врачам, пожарной группе — за мужество, героизм, благополучный исход, и губернатору — за принятое решение», — написала nastena_s_va.

«Медали медикам и МЧС», — написала tatianacherepanova28ru.

Подписчики обратили внимание главы региона на необходимость установления причин возгорания в здании кардиоцентра и его дальнейшее восстановление, которое не должно отразиться на пациентах и коллективе.

«Василий Александрович, награды — это правильно!!! Но уделить внимание занятости врачей — это важнее! Работать в здании будет невозможно, что же будет с врачами? Куда им деваться? Где работать? Огромная просьба — взять этот вопрос на контроль», — обратилась к главе региона biryukova_polina.

Kremlin.ru Василий Орлов

Василий Орлов отреагировал и сообщил, что в правительстве области провели экстренное совещание, на котором был принят ряд решений по ситуации в кардиохирургическом центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске из хирургического корпуса кардиоцентра, где загорелась 2 апреля крыша здания, спасатели эвакуировали 67 пациентов. Медики продолжали операцию во время пожара.