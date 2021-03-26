Штраф для вице-премьера правительства Республики Крым Евгения Кабанова, а затем его выдвижение на праймериз для участия в выборах в Госдуму, завершение конкурса на пост главы администрации Симферополя, пожар в Ялте, а также приговор суда пенсионерке, признанной виновной в шпионаже в пользу Украины, и задержание борца с коррупцией на взятке. Эти и другие события в Крыму и Севастополе обсуждались в соцсетях на текущей неделе, 29 марта — 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

На этой неделе получил развитие скандал с заместителем председателя правительства Республики Крым Евгением Кабановым. Напомним, ранее в Сети было опубликовано письмо на бланке «Аэрофлота» в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе, в котором сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов, следовавший 23 февраля рейсом из Москвы в Симферополь, игнорировал требование надеть маску, а также нецензурно высказался в адрес бортпроводников. Также сообщалось, что Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции.

Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. И вот 29 марта стало известно, что Кабанову был выписан административный штраф за отказ надеть маску на борту самолёта, сам он пообещал в СМИ «неукоснительно» выполнить требование о штрафе. О том, что в отношении чиновника последуют какие-либо санкции от его непосредственного руководства, ничего не сообщалось.

Rk.gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Об этом: Замглавы правительства Крыма оштрафован за отказ надеть маску в самолёте

Ранее по теме: Вице-премьер Крыма попал в скандал с «Аэрофлотом»

Пользователи в сетях активно откликнулись на эту новость. Так, в паблике «Типичный бортпроводник» в соцсети «ВКонтакте» пользователи недоумевают, зачем «было это всё начинать», предположив, что «власть в голову ударила».

"Да надо было ему вообще отказать в перевозке и сдать московской полиции», — написала Анна Т.

«Может, это реакция организма на «выгорание» на его работе?)) понять, простить и отпустить и ещё и компенсацию начислить», — предлагает тот же пользователь.

«Интересно, сколько штраф и сколько его зарплата?» — интересуется Елизавета М.

«Бортпроводникам бы в суд подать», — написал пользователь под ником No Name.

А 31 марта стало известно, что Евгений Кабанов подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму.

«Непотопляемые люди», — констатирует на странице издания ForPost в соцсети «ВКонтакте» один из читателей.

«Для начала нужно научиться вести себя в самолетах», — предлагает другой пользователь уже на странице издания «Крыминформ».

"Ссылку на его выступление с речью к избирателям из самолета нужно почаще крутить», — откликнулся другой участник обсуждения.

Rk.gov.ru Заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов

29 марта в столице Крыма Симферополе состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост главы городской администрации. Пост стал вакантным после увольнения в феврале Елены Проценко. Ожидаемо в число финалистов вошёл временно исполняющий полномочия главы администрации Валентин Демидов, а также временно неработающий общественник Михаил Шумилин. Окончательное решение о назначении главы администрации города должен принять горсовет.

«Ну, Демидов — понятно, а Шумилин откуда? Городу нужен хозяйственник, активный, грамотный в решении вопросов, а не юридически подкованный говорун», — высказала мнение Татьяна П.

«Так там и выбирать-то некого было», — отвечает ей Ирина М.

«Уже пятому главе за всю новейшую российскую историю крымской столицы не позавидуешь. Масштабы задач, стоящих перед администрацией, не могут не впечатлять. Симферопольцы ругают всех глав администрации… По делу, а иногда и так… Всем хочется ещё более масштабных и быстрых перемен к лучшему. Нормальное желание. Новому главе городской администрации жизненно необходимо установить прочные коммуникации с активной общественностью. Иначе опять будут скандалы, интернет-баталии и обиды. Всё это вредит социально-экономическому развитию Симферополя. Право же, хочется смотреть в будущее с оптимизмом! Наш родной город заслуживает на лучшее, на более стремительные перемены», — написал на своей странице симферопольский политолог Иван Мезюхо.

29 марта Севастопольский городской суд признал местную пенсионерку виновной в государственной измене и приговорил её к 12 годам лишения свободы. Суд установил, что женщина была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Украины. Она выполняла разведывательные задания, собирая сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

По теме: В Севастополе пенсионерку приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины

«Интересно, что же это за такая пенсионерка, что она имела доступ к военным объектам и на военные базы и могла собирать секретные данные там?» — интересуются пользователи в комментариях к новости на странице ИА REGNUM в соцсети «ВКонтакте».

"Кое-кто на загнивающем западе до сих пор наивно полагает, что способен через пятую колонну подорвать российское единство! Глупцы! Несмотря на злобное негодование Вашингтона, этот номер у них не пройдёт! А кто вот эту всю русофобию затевает, смотрите — доиграетесь!» — предупреждает другой пользователь.

Gs.sev.sudrf.ru Здание Севастопольского городского суда

«Удивительно, как она могла иметь доступ к сверхсекретным данным? Значит, у неё были сообщники!» — удивляется пользователь Facebook Ольга В.

«Интересно, за что работала? За интерес или за барыш малый?» — задаётся вопросом Жанна Е.

Ещё одна громкая новость из Севастополя — о задержании заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю при получении взятки в 533 тыс. рублей — также не прошла незамеченной в соцсетях. Мужчина через адвоката-посредника получил 7 тыс. долларов (или полмиллиона рублей) у председателя товарищества собственников недвижимости.

Об этом: В Севастополе полицейский борец с коррупцией задержан на взятке

«Ещё на одного меньше. Работайте, братья!» — прокомментировали подписчики паблика «Типичная полиция».

«Власть сменилась, а люди с привычками остались», — написал другой пользователь.

«Как иронично) Такое только у нас может быть) Пчёлы против мёда)», — прокомментировал пользователь на странице «КерчьИнфо» в сети.

«Конфисковать всё имущество, и чтобы он больше не мог ни в какие структуры устроиться, кроме как простым рабочим, — в назидание другим», — такого наказания для уже арестованного сотрудника полиции ждёт Раушан А.

31 марта в Ялте произошёл крупный пожар в жилом доме, в результате без крова остались 11 человек.

ГУ МЧС по Крыму Пожар в Ялте

«По ночному пожару на Нижне-Слободской. Без крова остались 11 человек, из них двое детей 1,5 и 4 года. Слава Богу, без человеческих жертв!!! Люди ночь провели у соседей. Сегодня перевозим 3 семьи из 9 человек в Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена». Двое жителей отказались от заселения. Готовим комиссию по ЧС. Конечно, страшное стечение обстоятельств… В одной из квартир проживала семья, которая вчера похоронила своего сына — в расцвете сил попал в ДТП… Буквально в эти минуты на месте начнет работу департамент социальной политики и Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи — соберем информацию о том, какая людям необходима помощь! Берем всех на социальное сопровождение», — написала глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

«Главное, чтоб никто не оказался на улице после пожара… реальность нашего города», — прокомментировала пост Светлана М.

«МЧС только успевает тушить Ялту… Надо что-то делать…» — пишет Оксана В.

«Слободка почти вся построена из г-на и палок. Печально, но неудивительно», — написала пользователь Ivonne Smith.