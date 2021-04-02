Фермеры не хотят «движения ни на дюйм»

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Прежде всего, стоит упомянуть недовольство и крестьянских общественных организаций, и солидарных с ними политиков и граждан, которое вызвали принятые осенью 2020 года три закона: «О согласии фермеров на страхование цен и получении помощи (для расширения прав, возможностей и защиты)», «Закон о коммерции и торговле фермерской продукцией (Продвижение и содействие)», «Поправки к законопроекту об основных группах товаров». Оппозиционные силы полагают, что все законодательные новации направлены на содействие крупным компаниям в их устремлении установить диктат над сельхозпроизводителями в сфере закупок продукции.

Противостояние крестьян с федеральным правительством перестало быть сенсацией, но при этом не утратило актуальности для медийной сферы: в силу социального устройства страны аграрии Индии держат в напряжении общественное мнение и государственные структуры. Заявление глав фермерских объединений в начале января о том, что «мы не хотим движения ни на дюйм!», оказывает влияние на политический ландшафт во всём государстве.

В свою очередь катарский канала «Аль-Джазира» со ссылкой на индийского активиста Апурвананда делает вывод о том, что Бхаратия джаната парти (BJP, «Шафрановая партия») играет на национализме индуистского большинства, обвиняя фермеров (многие из которых относятся к сикхам) в том, что они своими «прохалистанскими» настроениями противопоставляют себя нации. Подобная претензия к религиозному меньшинству периодически муссируется радикальными индуистскими кругами ещё до периода обретения Индией независимости в 1947 году. Помимо обвинений сикхов в том, что они намереваются создать своё независимое государство, Халистан, в общественное пространство вброшены тезисы о проникновении в ряды крестьян агентов пакистанской разведки. В этом же ключе протестующих обвиняют в джихадизме, так как в числе поддерживающих значительное количество мусульман. И чуть менее популярны обвинения в маоизме и намёки на «руку Китая».

На этом фоне индийский премьер Нарендра Моди раз за разом заявляет о необходимости вынудить аграриев завершить протесты и согласиться с тремя законами. Достаточно зловеще прозвучали слова премьер-министра о «зарубежной деструктивной идеологии» (Foreign Destructive Ideology (FDI) по аналогии с прямыми иностранными инвестициями (Foreign Direct Investment) как итог определения протестной активности фермеров.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров

С подобными целями федеральное руководство использует авторитет медийных персон для разъяснения своей позиции и влияния на общественное мнение. Причём делается это часто в весьма некорректной форме. Так, звезда индийского кино Хема Малини (известная многим российским зрителям по фильму «Зита и Гита») заявила, что «фермеры не желают прийти к консенсусу после стольких переговоров». И сделала вывод, что крестьяне «сами не знают, чего хотят».

И конечно, различные партии и общественные группы отреагировали на такое положение дел. Индийский национальный конгресс (INK, Конгресс) потеснил «Шафрановую партию» в Панджабе (один из протестных штатов) на выборах в местную Ассамблею. Многие региональные общественные организации заявили о разрыве отношений с правящей партией. И, рассматривая подобные случаи несколько шире, можно сказать, что они стали одновременно и продолжением парламентского кризиса, вызванного принятием законов в 2020 года, и направлением нового этапа политической борьбы в Индии.

Борьба за места в Ассамблеях

Другим показательным примером стал выигрыш Аам аадми парти (AAP, Партией простого человека) 96 мест из 300 в 13 районах Махараштры на выборах в местное самоуправление, что даёт возможность прогнозировать и более значимые победы. Локальная политическая структура, изначально действующая в столичном округе Дели, имеет все шансы стать значимым игроком на федеральном уровне в ближайшие пару лет. Их основные посылы — увеличение роли женщин в политике и трансформация модели управления сельскими поселениями — привлекают достаточно широкие слои населения уже за пределами Нью-Дели.

В этом же ключе уместно трактовать посещение бывшим президентом INK Рахулом Ганди штата Тамил Наду на праздник Пунгал. Этот штат наиболее влиятелен среди регионов так называемого дравидского пояса и отличается оппозиционностью федеральному центру. Представитель Конгресса подверг критике BJP и националистическую организацию Раштрия сваямсевак сангх (RSS, Союз добровольных слуг Родины), связанную с правящей партией. Утверждая, что они «оскорбляют тамильский язык и культуру», пытаясь «хиндуизировать» Тамил Наду, Ганди обрушился с критикой на действующего премьер-министра страны:

«Моди толкует об одной культуре, одной нации, одной истории и одном лидере. А разве тамильский не язык Индии? Бенгали не индийский язык? А тамильская культура — не культура Индии?»

Rahuldb Айянар, народное божество-хранитель Тамил Наду

Вообще весь первый триместр 2021 года старейшая партия Индии активизировалась и на общественном поле, и в политическом пространстве. Поиск союзников ведёт INC к нетипичным альянсам. В подобном ключе следует трактовать и обращение президента бенгальского отделения Конгресса Адхира Чодхури к шеф-министру Западной Бенгалии и главе Тринамул конгресс (TNC, Народный конгресс) Мамате Банерджи. Фактически представитель INC предложил заключить союз, направленный на противодействие BJP на выборах в Ассамблею штата. Одновременно с этим представитель семьи Неру-Ганди, Рахул Ганди старается изменить сложившееся о нём мнение как о неконфликтном политике, ища любые просчёты в действиях правящей партии. Как следствие, резкая критика правительства Моди со стороны одного из первых лиц Конгресса становится своеобразной «точкой сборки» новых альянсов, направленных против BJP. Очевидно, что на продолжающихся выборах в Ассамблеи Ассама, Западной Бенгалии, Кералы, Пудучери Тамил Наду продемонстрируют, насколько эффективно действует оппозиция.

В ответ Бхаратия джаната партии с начала года запустила агрессивную предвыборную кампанию в Ассамблею Западной Бенгалии в 294 округах. Амит Шах, президент BJP, заявил о готовности правящей партии выиграть 200 мест в округах штата. Уже на первом этапе, 27 марта партийное руководство BJP активно действует против бенгальской партии TNC. Последняя уступает «партии Моди» в политическом весе, но активно использует и своё региональное влияние и, в определённой степени, поддержку Конгресса для того, чтобы противостоять основному конкуренту. Одновременно идёт борьба за голоса мусульманского населения штата.

В свою очередь лидер TNC Мамата Банерджи старается атаковать BJP по любому поводу. Большинство федеральных массмедиа упомянули её высказывание об «антинародности» «Шафрановой партии». Самих же Нарендру Моди и Амит Шаха она обвиняет в «приватизации партии», добавляя: «Нам не нужны уроки патриотизма от тех, кто убил Ганди-джи (Махатму Ганди)». На попытки «партии Моди» обрести большинство в Западной Бенгалии Мамата Банерджи отвечает заявлением о том, что BJP — это партия Гуджарата, а не её родного штата, намекая на начало восхождения действующего премьера. Удачная эксплуатация бенгальского национализма продолжилась и в заявлении бенгальского лидера в отношении бывших соратников, примкнувших к BJP. Она сравнила их с навабом Мир Джафаром, предавшим индийские войска в битве с англичанами при Плесси в 1757 году на территории современной Западной Бенгалии. В целом же упомянутые эпизоды говорят о бескомпромиссной и нередко беспринципной борьбе за один из густонаселённых регионов Индии. Очевидно, что «сливы компроматов» продолжатся вплоть до оглашения результатов выборов в мае 2021 года.

Biswarup Ganguly Мамата Банерджи

Помимо политических установок Мамата Банерджи обнародовала меры по поддержке населения. В частности, бедным семьям предлагаются ежемесячные пособия в размере 500 рупий и в 1000 рупий для семей низших каст и адиваси (малые народности). С учётом того, что месячная заработная плата этих групп населения составляет 4000−5000 рупий, обозначенная сумма является неплохой поддержкой. Вместе с этим Диди (старшая сестра) объявила о финансировании образования путём выдачи Студенческих кредитных карт с лимитом 1 млн рупий под 4% годовых. И уже касательно использования бюджетных трансфертов лидер бенгальской партии обвинила своих основных конкурентов в шельмовании с выплатой пособий в Западной Бенгалии и, используя аллюзии с эпидемией COVID-19, сравнила BJP с «высококонтагиозным вирусом».

В итоге первый этап выборов, прошедший 27 марта в упомянутом индийском штате, привёл к равным результатам между основными соперниками. И BJP, и TNC получили одинаковое количество мест, проведя в Ассамблею штата по 29 кандидатов. Сама же специфика предвыборной борьбы, похоже, становится определённым «эталоном» для остальных индийских штатов.

Новый спорный бюджет

На фоне всех описанных событий принятие федерального бюджета на 2021/22 финансовый год (в Индии с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г.) выглядело достаточно миролюбиво, несмотря на ожесточённые споры оппозиции и правящей партии. Министр финансов Нирмала Ситхараман представила проект бюджета 1 февраля 2021 года. Общая сумма бюджетных расходов предполагает затраты в размере 34,83 трлн рупий. Основной целью финансового закона страны в текущем году обозначено снижение фискального дефицита после «пандемийного» 2020 года, когда вместо запланированных 3,5% произошёл рост до 9,5%. Теперь планирование предусматривает постепенный возврат с 9,5% до 4,5% к 2026 году, а в текущем году эта цифра должна снизиться до 6,8%.

Принятый финансовый закон показывает рост расходов на инфраструктуру на 34,5% по сравнению с предыдущим бюджетом. Общие затраты для штатов составят 1,39 трлн рупий, что выше прошлогоднего показателя почти в два раза. Для снижения нагрузки на федеральный бюджет штатам Индии разрешены заимствования до 4% регионального продукта. Такие расходы связаны в первую очередь с увеличением расходов на здравоохранение, что в целом составит 2,24 трлн рупий. Этот показатель превышает значение 2020 финансового года с учётом выделения средств на вакцинацию от COVID-19 и другие опасные инфекции в размере 359 млрд рупий. Также бюджет 2021 года предполагает и дальнейшее субсидирование беднейших слоёв населения. Например, предполагается использовать субсидии на питание на сумму 2 трлн рупий через «Продовольственную корпорацию».

Ministry of Finance Нирмала Ситхараман

В целом использование бюджетных средств на новый финансовый год предполагает «шесть столпов»:

здравоохранение и здоровый образ жизни;

направление средств на инфраструктуру;

инклюзивное развитие Индии;

расширение человеческого капитала;

инновационные исследования и развитие;

минимизация правительственных структур при максимизации эффективности.

По мнению бывшего главы бюро статистики Индии экономиста Прохаба Сены,«целевые показатели бюджета выглядят реалистично». В свою очередь член консультативного совета при Финансовой комиссии Д. К. Шривастава упрекает правительство в излишней готовности к заимствованиям. Но в любом случае уже с 1 апреля Индия начала жить по новому финансовому закону.

Не следует забывать, что по-прежнему остаётся актуальной эпидемия коронавирусной инфекции. С одной стороны, частота заболеваемости в марте приблизилась к наиболее высоким показателям апреля прошлого года. С другой, поступление вакцины вместе с иными социальными и медицинскими действиями властей, усталость от «ковидного» 2020 года, очевидно, стали катализатором общественной и политической активности в Индии в первом квартале. Тем не менее тенденций, определяющих повестку во внутренней политике на текущий год, не так уж много. Как говорилось выше, это протесты фермеров, выборы в местные ассамблеи, включая и наиболее значимые в I квартале 2021 года выборы в Бенгалии, а также принятие федерального бюджета на 2021/22 финансовый год.