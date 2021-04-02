Лишь только администрацияДжо Байдена пришла к власти, она, похоже, сразу же пошла на конфронтацию одновременно и с Китаем, и с Россией. Ричард Никсон такое развитие событий не оценил бы, пишетАйван Эланд в статье, вышедшей 2 апреля в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Несмотря на свою репутацию антикоммуниста, Никсон сумел заставить Китай и Советский Союз соревноваться в том, кто из них сможет в большей мере улучшить отношения с США. Его сближение с более слабым и более радикально настроенным маоистским Китаем подтолкнуло Москву к разрядке напряженности с Вашингтоном и заключению первого советско-американского договора об ограничении стратегических вооружений (Договор ОСВ-1), в рамках которого произошло ограничение ядерных ракет большой дальности.

White House Photo Office Мао Цзэдун и Ричард Никсон. 1972

К его огромной чести, Джо Байден почти сразу после вступления в должность продлил еще на пять лет с Россией соглашение, являющееся потомком Договора ОСВ-I, — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Благодаря этому договору единственная угроза существованию США в их истории — уничтожение с помощью термоядерного оружия — теперь стоит не так остро. Однако отношения между Вашингтоном и Москвой по-прежнему находятся в крайне напряженном состоянии, что Эланд связывает с «вмешательством» Москвы в американские выборы 2016 и 2020 годов, «вторжением» на Украину, а также «покушением на жизни оппонентов» российских властей.

Претензии США к Китаю включают в себя территориальные споры Пекина с его соседями в Южном и Восточно-Китайском морях, притеснение уйгуров в Синьцзяне, уничтожение демократической формы правления в Гонконге, торговые методы, воспринимаемые как несправедливые, и наращивание военной мощи, в том числе в сфере ядерного потенциала.

Gage Skidmore Джо Байден

Несмотря на то, что «злодеяния» российских властей всем известны, процветающий и активно развивающийся Китай в долгосрочной перспективе представляет собой более серьезную проблему для Соединенных Штатов. В идеале Байден должен пойти на шаг, противоположный курсу Никсона: ему следует помириться с более слабой Россией, чтобы уравновесить все более сильного соперника в лице КНР.

Самым важным камнем преткновения в улучшении отношений с Россией является ее «недопустимое вмешательство» в американские выборы. Хотя Соединенные Штаты десятилетиями вмешивались в выборы в других странах (что должно прекратиться), такое поведение России представляет собой серьезную угрозу безопасности американской республики. Президенты Барак Обама и особенно Дональд Трамп не смогли в достаточной мере наказать Россию за такое вопиющее поведение. Однако теперь, возможно, Байдену следует использовать пряник вместо кнута, пытаясь заключить грандиозную сделку с Россией.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

В долгосрочной перспективе России, сталкивающейся с проблемой малой населенности своих территорий в Восточной Азии, которые граничат с очень густонаселенным Китаем, следует больше опасаться КНР, чем США. В связи с этим Москве следует взвесить возможность улучшения отношений с Америкой для нахождения противовеса ситуации тем соперником, который к ней географически ближе. В обмен на молчаливое согласие Вашингтона с тем, что сфера влияния Москвы распространится на Украину и в Белоруссию — куда США не будут вмешиваться, Россия должна будет согласиться навсегда отказаться от вмешательства в выборы в США.

Украина и Белоруссия традиционно имели особое значение для России, и она, возможно, хотела бы обеспечить с их помощью свою безопасность. На протяжении веков иностранные державы пользовались уязвимыми подходами России на Западе, и в рамках этих вторжений гибли миллионы граждан страны. Однако такая грандиозная сделка будет означать, что Украину никогда нельзя будет принять в НАТО, опасения по поводу которого заставили Россию «аннексировать» Крым и «организовать» восстание на востоке Украины.

Точно так же Соединенные Штаты могли бы улучшить отношения с Китаем, объявив, что они не будут участвовать в территориальных спорах в Восточном и Южно-Китайском морях, постоянные тенденции к чему постоянно демонстрировала администрация Трампа. Эти споры происходят по ту сторону огромного Тихого океана и поэтому не представляют серьезной угрозы безопасности США.

Байден должен быть больше озабочен тем, чтобы добиться поддержки обеих партий протекционизма в США, чем тем, что Китай делает в международной экономической политике, включая расточительный и бесполезный проект «Один пояс и один путь», с помощью которого он стремится получить всё менее осязаемое «влияние» во всём мире. Своими же «несправедливыми» торговыми практиками Китай вредит самому себе. Наконец, Соединенные Штаты должны позволить международному сообществу возглавить публичную критику Китая за преследование уйгуров и демократии в Гонконге.

В общем, в XXI веке США, столкнувшиеся с финансовыми сложностями и чудовищно быстро растущим государственным долгом, должны отказаться от своей анормальной послевоенной — и бесполезной — внешней политики по охране всего мира.

Если Америка не уменьшит свое глобальное присутствие, она может пойти по пути многих великих держав, включая Британскую и Российскую империи, чья мощь в значительной мере сократилась в результате относительного финансового и экономического спада. Вместо этого Соединенные Штаты должны принять то, что рассматривал Франклин Рузвельт, прежде чем он был очарован созданием Организации Объединенных Наций.

Фрэнк Солсбери. Официальный портрет Франклина Рузвельта. 1947

Каждая великая держава — в настоящее время Соединенные Штаты, Китай, Россия, Германия и Индия — будет заниматься делами в собственном регионе, добиваясь урегулирования конфликтов на местном уровне. Проблемы, выходящие за рамки региональных границ, можно было бы решать в расширенном Совете Безопасности ООН.

Соединенным Штатам просто нужно реалистично оценивать, чего можно добиться в мире в политическом и военном отношении, а не обращаться внутрь себя. Вместо такой изоляции, Вашингтону необходимо сосредоточиться на сокращении долга и проведении политики, которая усилит его глобальное влияние за счет достижения беспрецедентного уровня процветания.