Когда появились сообщения о том, что на состоявшемся в конце марта конгрессе правящей Партии справедливости и развития по личному предложению ее лидера президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в новый состав Центрального исполнительного комитета партии был включен стамбульский армянин Севан Севаджиоглу, это вызвало повышенный интерес. Прежде всего, со стороны ереванских экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Стремительный рывок в политической карьере 39-летнего стамбульского армянина был неожиданным даже для его ближайшего окружения, — пишет колумнист «Sputnik Армения» Артем Ерканян. — Многие из его друзей и родственников даже не догадывались о том, что он состоит в партии. И вдруг из сводки новостей узнали, что он, оказывается, в кругу доверенных лиц президента Эрдогана. Более того, в прессу просочились сведения о том, что на предстоящих выборах Партия справедливости и развития выдвинет Севана Севаджиоглу кандидатом в депутаты, включив его в первую тридцатку избирательного списка». Если рассуждать прямолинейно, то в этом нет ничего удивительного. По разным данным, в Стамбуле проживает около 40−60 тысяч армян. Их община в городе — самая большая среди этнических меньшинств. В целом в стране — около 100 тысяч армян. Большинство из них, будучи гражданами Турции, ведут себя осторожно, хотя есть и те, кто интегрирован в общественно-политическую жизнь и бизнес. Турецкая армянская община имеет свои собственные религиозные, культурные, социальные и учебные заведения и свои СМИ. Конечно, армяне в Турции помнят, как был убит редактор издающейся в Стамбуле армянской газеты Agos Грант Динк.

chiaracomeluna Грант Динк

Но есть и негласная сторона вопроса. Турецкие СМИ сообщают, что некоторые армяне входят в ближайший круг Эрдогана. Это и влиятельный олигарх Петрос Шириноглу, имеющий тесные связи с армянскими диаспоральными структурами, и представители Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви, и некоторые другие лидеры армянской общины в Турции. Кстати, есть основания предполагать, что в продвижении Севаджиоглу во власть принимает активнее участие Шириноглу. Но дело не в этом. Раскручивается, во всяком случае, медийно, острая многоходовая интрига. Как пишет турецкое издание Sabah, Анкара пытается через Севаджиоглу «упредить намерение президента США Джо Байдена в своем выступлении 24 апреля назвать трагические события 1915 года Геноцидом армян», то есть сделать то, от чего воздерживались ранее его предшественники. Согласно данным газеты, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын проводил по этому поводу секретные переговоры с советником президента США по безопасности Джеком Салливаном. При этом Калын предупредил американскую сторону о том, что Байден может сорвать наметившийся после карабахской войны процесс нормализации отношений с Арменией», а также «еще более осложнить турецко-американские отношения».

На наш взгляд, если у Байдена действительно есть намерение назвать события 1915 года Геноцидом армян, то вряд ли продвижение Севаджиоглу этому помешает. По мнению американского аналитика Иэна Бреммера, «главный смысл затеи Вашингтона в том, чтобы загнать в ловушку Турцию и Армению, сталкивая их с внешним дипломатическим вызовом». Не случайно Бреммер приводит заявления турецких официальных лиц о возможности восстановления отношений с Ереваном, который, в свою очередь, заявляет, что «мы идем к разблокированию региона, мы должны внести некоторые изменения в наши подходы», что «было бы неправильно утверждать, что Турция больше не представляет угрозы, однако развитие событий во всем регионе открывает другие перспективы». Более того, аналитик указывает, что в столицу Армении прибыл «родившийся и выросший в Турции гражданин Франции армянского происхождения Самсон Озарарат, который играл роль посланника каждый раз, когда турецкое правительство инициировало тайную дипломатию с Ереваном».

Турецкий флаг

Если этот информационный вброс носит не случайный характер, то Вашингтон может предложить рассматривать проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта сквозь призму признания вины Турции в Геноциде армян 1915 года, а это переводит турецко-армянские отношения в особый формат без участия Баку. При этом нельзя исключать, что Анкару будут выводить из карабахской игры и выстраивать в геополитическую схему с учетом курдского фактора, обозначать две проблемы, которые своими корнями уходят в Османскую империю. То есть США намерены перебросить «прямой мост» от Анкары до западной армянской диаспоры, используя ослабление Еревана после карабахской войны. Чтобы выскочить из этой ловушки, Эрдогану предлагается развести навязанную Азербайджаном вилку: двухсторонние отношения с Арменией и нагорно-карабахский конфликт, направить ход событий в параллельное русло, выстраивая отношения с западной армянской диаспорой. И еще. Анкаре может быть предложено сыграть на «чужом поле», изменить свое отношение к статусу Нагорного Карабаха, выставив эту проблему в качестве «нового креативного подхода» с целью урегулирования отношений с Арменией. Такого хода событий нельзя исключать. Так что будем ждать, что из всего этого выйдет.