На уходящей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) жители Красноярского края активно обсуждали в соцсетях пугающую находку. Под Красноярском близ Енисея обнаружили незаконный скотомогильник.

Красноярск

«Что сделали из реки?»

«Фактически в черте города за мостом 777 кто-то долгое время складировал туши убитых животных. Мало того, всё это фактически плавает в небольшой заводи Енисея, вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание», — написал 31 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» эколог, депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов («Зелёные»). К своему посту он приложил фото валяющихся на земле костей и плавающего в воде мёртвого животного.

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«Прям кладбище целое устроили», — прокомментировала пост Светлана Д.

«Из реки сделали что? То строить хотят на ней. На нефтяном пятне рыбу разводят. Слов нет. Теперь вообще ужасы вот», — пишет Надежда К.

«Самое опасное животное — это человек», — считает подписчик паблика «ТВК Красноярск» Владимир К.

Цитаата из видео на YouTube В Красноярске на берегу Енисея нашли туши и кости мертвых животных

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Между тем по данному факту проводят проверки прокуратура, Роспотребнадзор и полиция. В частности, как уже сообщили в прокуратуре, несанкционированная свалка биологических отходов находится в Березовском районе Красноярского края в районе береговой полосы Енисея. При этом, по данным ведомства, в акватории реки трупов животных не нашли.

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А в полиции подчеркнули, что на месте обнаружили около 40 скелетированных останков крупнорогатого скота. Предварительно установлено, что останки могли бросить осенью 2020 года.

Жуткая история с несчастливым концом

Также на уходящей неделе красноярцы обсуждали в соцсетях жуткую историю, произошедшую в регионе ещё в 2020 году.

31 марта следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки. По предварительным данным, в сентябре прошлого года 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, оставила своей подруге и её матери в Красноярске свою дочь. После этого мать не интересовалась судьбой ребёнка. Женщины с девочкой переехали в город Уяр, где ребёнка и видели в последний раз.

В марте 2021 года мать, находясь в СИЗО, написала заявление с просьбой найти дочь. Тут-то и выяснилось, что девочка мертва. Приятельница и её мать указали место в лесу, где якобы закопали тело малышки. При этом они заявили, что девочка получила смертельные травмы в результате несчастного случая. Расследование продолжается, идут поиски тела.

(сс) eflon Кукла

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Комментируя эту новость, подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Константин П. задаётся вопросом, а где всё это время были органы «по защите детей».

«А горе-мамаше, видимо, ребёнок понадобился сейчас, чтоб скостили срок…» — рассуждает Марина Л.

«Если это был несчастный случай, как они утверждают, то зачем было закапывать тело», — подчёркивает Роман К.

«Бедная малышка, котёночек, умерла так рано, да ещё натерпелась от этого жестокого «люда» всего», — пишет Мария К.

«В духе лихих 90-х»

Ещё одно обсуждаемое в соцсетях событие — произошедшая в Красноярске разборка.

Как сообщили в краевом главке МВД, по данному факту проводится проверка. Конфликт между тремя молодыми людьми 1999 и 2001 годов рождения произошёл 29 марта. Один из конфликтующих угрожал другому, предположительно, оружием. Затем он наехал на автомобиле на третьего участника.

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В красноярских соцсетях и телеграм-каналах произошедшее сразу назвали «разборкой в духе 90-х».

«Разборки в стиле 90-х, одному угрожал винтовкой, второго прокатил на капоте машины», — говорится в сообщении паблика «ЧП Красноярск».

Цитата из кф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия 90-е

«И прикольно, что дети спокойно идут… Помню, у нас в середине 90-х перестрелка была в парке, я также шла как ни в чём не бывало, чего бегают, понять не могу! Интересно! Мама потом долго ругала!» — комментирует Нина З.

«Весеннее обострение никто не отменял же», — иронизирует Кирилл В.

«М-да! В двух шагах от отдела полиции…» — отметил Denis N.

Вскоре красноярские паблики сообщил о причине конфликта между молодыми людьми.

«Как выяснилось, виной всему неразделённая любовь. Девушка бросила 21-летнего парня и начала встречаться с новым, именно его и решил проучить бывший. Таким образом, убитый расставанием парнишка, решил вернуть даму сердца», — пишет паблик «Я живу в Красноярске».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».