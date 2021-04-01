Заявление замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе о том, что песня Манижи «Русская женщина», выдвинутая от России на «Евровидение», вызывает возмущение у «сограждан женского пола» и унижает женское достоинство, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 1 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«РПЦ советы советует Евровидению? Это новая ступень развития!» — считает Вадим В.

Многие пользователи оказались шокированы столь негативной реакцией на песню, которую отобрали на конкурс «Евровидение». Граждане считают, что исполнительница совершенно недостойна того отношения, которое сложилось к ней у части общества.

«Ну, давайте вспомним, какая песня должна была представлять Россию в прошлом году? Люди, вы о чём? Это вам не Олимпийские игры! В Европе вообще на этот конкурс всем наплевать, а вы здесь разбор устроили. Ну, сидели бы и голосовали за другого участника. Раз выиграла отбор Манижа, значит, её место там, и всё. Вы готовы прибить её за этот конкурс? Вот народ пошёл! И главное — ведь взрослые люди. Я просто в шоке», — пишет Sofia K.

Некоторые комментаторы призвали изучить смысл песни Манижи и уже затем только высказывать своё мнение по поводу её права представлять Россию на песенном конкурсе. Люди уверенны, что многие, кто высказывает критику, на самом деле даже и не слышали эту песню.

«Нужно напечатать слова этой песни, и все всё поймут! А то только разговоры о том, кто что слышал. Кто коней, кто радость встречи с русской женщиной», — отметила Оксана Г.

Часть граждан предположила, что если начать выносить все новые песни на суд общественности, то окажется, что не найдётся той композиции, которой полностью удовлетворит всех людей.

«Так ни одна песня не пройдёт. Может, лучше пусть те, чья это профессия и ответственность, занимаются своим делом?» — задаётся вопросом Irina K.

Ряд комментаторов оказался удивлён, что участие представителей России в песенных конкурсах попало во внимание Русской православной церкви. Граждане считают, что это не является вотчиной религиозной организации и что следует оставить дискуссию о Маниже в светском формате

«РПЦ у нас теперь эксперт в поп-музыке и поп-фестивалях? Может быть, они что-то перепутали?» — предполагает Алексей Я.

Нашлись и те, кто призвали уже покончить с шумом вокруг представительницы России на «Евровидении». Граждане считают, что руководству необходимо уже определиться с тем, едет ли Манижа на конкурс или выбирается новая кандидатура.

«Все критикуют, все недовольны, но никто ничего не делает. Почему бы не отозвать эту песню и не послать другого исполнителя, вокруг которого не будет столько негатива и чья песня будет соответствовать русскому колориту?» — написала Julia J.

Напомним, 1 апреля замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости о том, что песня Манижи «Русская женщина», выдвинутая от России на «Евровидение» вызывает возмущение у «сограждан женского пола» и унижает женское достоинство.