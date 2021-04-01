Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обвинил Россию в «игре мускулами» на границе между двумя странами, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пiдозра

«Если мускулы есть, то ими можно и поиграть. Чтобы недруги обгадились», — пишет Игорь А.

Многие пользователи отметили, что в то время, как Зеленский занят обвинениями в военной угрозе со стороны России, Украина стягивает свои войска к Донбассу и границе с Крымом.

«А Зеленский чем тогда там играет, стягивая технику на границу? Уж точно не мускулами, разве что только ягодичными», — написала Анна О.

Некоторые комментаторы отметили, что любые учения это своего рода игра мускулами. Поэтому обвинять Зеленского именно за это его определение неправильно. Тем не менее президент Украины умалчивает тот факт, что Россия своими мускулами на самом деле даёт понять, что вступится за Донбасс в случае нападения на него украинских войск.

«Можете оскорблять Зеленского, но он недалёк от истины в том, что предстоящие учения российских войск возле границ Украины — это знак, что Россия вмешается, если украинская сторона начнёт решать проблему Донбасса военным путём. Это и дураку ясно», — считает Юрий Ф.

Часть граждан пришла к выводу, что заявление Зеленского следует воспринимать как страх, связанный с тем, что на самом деле Украина совершенно не готова встретиться с серьёзным отпором в конфликте на Донбассе.

«Любые учения это своего рода игра мускулов. Ну, а на счёт того, что Украина к чему-то там готова, это он погорячился. За всё время Украина для этого ничего не сделала, а жила иллюзиями, что весь мир за них и будет за них воевать», — предположил Валерий Ф.

Ряд пользователей уличил Зеленского в трусости. Люди уверены, что устраивать истерику по поводу того, что Россия проводит военные учения на своей территории, — глупо. Ведь если бы Украина была сильной державой, то ей было бы глубоко наплевать на передвижения войск соседнего государства.

«Да не готова Украина ни к чему. Мы не играем мускулами, а проводим учения. Если Зеленский испугался, то какой он главнокомандующий? Трус, причём никчёмный», — поделилась своим мнением Татьяна Т.

Нашлись и те, кто припомнил президенту Украины его участие в юмористических шоу. Граждане считают Зеленского совершенно некомпетентным политиком, который не может осознать того положения, в котором он оказался.

«Зеленскому привычнее не «мускулами играть», а своим половым органом на рояле. От него вообще ничего не зависит», — пишет Максим Л.

Напомним, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором обвинил Россию в «игре мускулами» на границе между двумя странами.