Начало приёма заявлений на перерасчёт размера выплат на детей от 3 до 7 лет в России вызвало возбуждение в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Филипп Малявин. Девочка . 1910-е

»У меня знакомая, мать-одиночка с тремя детьми, начала собирать документы. Работала в БСМП медсестрой. Уволилась. Устроилась в другую поликлинику. На старой работе получала 16 тыс. рублей При проверке доходов выяснилось, что она якобы работала на двух работах, из-за того, что справка о старой работе пришла с опозданием. Сказали, мол, вы работаете на двух работах, какая вам выплата, вы и так много получаете!» — написал Роман С.

Многие пользователи поддержали такую процедуру, согласно которой субсидии отныне исчисляются в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Граждане уверены, что таким образом государство сможет избавиться от разного рода мошенников.

«Это правильно! Потому что многие работают, не регистрируя деятельность, и числятся малоимущими», — отметила Лидия Б.

Некоторые комментаторы считают, что система попросту пытается усложнить возможность получить выплаты. Люди указали на то, что дополнительные препятствия заставляют многих нуждающихся отказываться от полагающейся им помощи.

«Стараются максимально затруднить оформление выплат! То есть надо сильно попросить и ещё и доказать, что нуждаешься в перерасчёте!» — пишет Антон С.

Ряд людей призвали руководство страны обратить внимание на то, что субсидиями зачастую пользуются маргинальные граждане, которые используют помощь государства, чтобы ещё больше усугубить своё положение.

«Пьющим родителям нельзя выплачивать пособия вообще, пока те не бросят бухать и не устроятся на работу», — поделилась своим мнением Мария Д.

Часть комментаторов выступили с позиции, согласно которой государству следует отойти от политики субсидий и заняться наконец-то развитием рынка труда, чтобы гражданам попросту не требовалась никакая внешняя помощь.

«Должна быть высокооплачиваемая работа и низкие цены на товары, а не подачки. Создаётся зависимость, а не достаточность. Это лукавая система», — считает Александр С.

Нашлись и те, кто уверен, что главной проблемой социально-экономических проблем в стране являются коррупция и незаконный вывод средств за рубеж.

«Чтобы существенно увеличить доходы семьи, нужно провести деофшоризацию российской экономики, тогда вся прибыль с торговой деятельности бизнеса, расположенного на территории России, будет идти не в бюджеты иностранных государств, а в бюджет России, за счёт этих средств и поднимем зарплаты всем! Но без второго этапа конституционной реформы это сделать не получится!» — считает Алексей С.

Напомним, с 1 апреля в России начинается приём заявлений на перерасчёт размера выплат на детей от 3 до 7 лет.