Протестующая толпа в Тбилиси, которая окружила здание с российским телеведущим Владимиром Познером и потребовала от него покинуть Грузию, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

»За что боролся, на то и напоролся. Скоро и из России так же гнать будут», — предполагает Владимир Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Познер попал в опалу лишь благодаря своему искреннему мнению о территориальном вопросе вокруг Абхазии. Поэтому, считают люди, недовольные граждане Грузии могут также встретить любого, кто не согласен с их точкой зрения.

«Дело не в Познере. Понятно, что он личность неоднозначная, но на его месте любой публичный российский человек мог оказаться. Может, нам пора дать асимметричный ответ и наконец-то депортировать из страны всех грузинских авторитетов?» — задаётся вопросом Юрий К.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что происшествие нанесло сильнейший репутационный ущерб Грузии, в результате чего многие российские туристы, намечавшие посещение данной страны, отменят своё решение.

«Не исключено, что люди из России перестанут посещать эту страну из-за такого поведения по отношению к гостям. Ведь никогда не знаешь, что взбредёт в голову группе людей, увидевших приезжего из Российской Федерации», — написал Антон З.

Часть людей посчитала, что вероятной причиной гнева отдельных представителей грузинского народа могла стать досада о того, что Грузия уже давно вышла из состава Советского Союза, но того самого прорыва, о котором грезили тогдашние политики, так и не произошло.

«Да они просто от непрухи в стране возбудились. При чём здесь вообще 80-летний старик? Даже не чиновник! Грузины хотели отделиться от СССР, но в первый же месяц их поразило. Оказалось, что электричество, бензин, тепло в квартирах — не дар с неба, а подарки из России», — написала Светлана Я.

Ряд пользователей отметили, что сам Познер, скорее всего, с удивлением обнаружил такое отношение граждан Грузии к своей фигуре. Люди уверены, что телеведущий сам является отчасти причиной подобных настроений в стране.

«Если Познера и его сотоварищей по убеждениям послушать, то окажется, по их словам, что везде лучше, чем в России. Нате, держите, радуйтесь!» — пишет Виктория П.

Нашлись и те, кто предположил, что Познер не станет тиражировать произошедший инцидент, ведь он может стать причиной уничтожения того мировоззрения на постсоветскую действительность, которую сам телеведущий и транслировал населению.

«Ждём теперь передачу от Познера о том, как его прекрасно там приняли. А показанное ранее он попытается скрыть», — считает Игорь А.

Напомним, 1 апреля телеведущий Владимир Познер намеревался отметить свой день рождения в Тбилиси, но протестующие, недовольные его мнением об Абхазии, окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал.