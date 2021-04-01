Для всех журналистов, пристально следящих за актуальными мировыми событиями, День смеха становится чуть ли не самым ненавистным днём в году. Это тот самый «праздник», когда нужно целые сутки находиться в напряжении, дважды перепроверять все инфоповоды и проявлять чудеса внимательности, чтобы ненароком не попасться на очередную утку.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Однако, если абстрагироваться от профессиональных сложностей, 1 апреля уже традиционно становится днём, когда крупные компании (в том числе и известные разработчики видеоигр) выпускают свои самые безумные анонсы и радуют поклонников уморительными, но ненастоящими новостями о будущих проектах.

Корреспондент ИА REGNUM составил подборку из наиболее необычных идей, которые якобы планируют реализовывать всем известные компании-разработчики игр.

Halo Infinite перенесли

Пожалуй, самой крупной лженовостью 1 апреля 2021 года стало сообщение о том, что шутер Halo Infinite всё же не выйдет в запланированный срок. Его опубликовали в фейковом Twitter-аккаунте студии 343 Industries (разработчики игры), а в самом посте говорилось, что релиза Infinite придётся подождать аж до лета 2022 года. Вскоре публикацию удалили, но геймеры и несколько крупных изданий уже успели поверить в очередной перенос проекта.

Объятия с дьяволом

Bethesda решила порадовать всех фанатов франшизы The Elder Scrolls и анонсировала своё новое изобретение — подушку-обнимашку с изображением Мерунеса Дагона, даэдрического принца Разрушения. Впрочем, несмотря на шутливый посыл публикации-анонса, многие поклонники действительно захотели этот необычный аксессуар в свою коллекцию.

https://twitter.com/Bethesda_ANZ/status/1377396992918220800

Make love, not war

Разработчики из League of Geeks анонсировали необычный спин-офф для своей фэнтези-стратегии Armello. Встречайте, Heartmello — красочный симулятор свиданий с антропоморфными животными в главных ролях. Если вы всегда мечтали закрутить виртуальный роман с говорящим барсуком, то этот первоапрельский анонс для вас.

https://twitter.com/ArmelloGame/status/1377400065682071552

Служебный роман

Ещё один любопытный симулятор свиданий представили разработчики из Riot Games. В их игре Valorant: Agents of Romance геймерам нужно будет выстраивать близкие отношения с агентами из Valorant, ходить с ними на свидания и изредка спасать мир. Хоть это и очевидная первоапрельская шутка, мало кто удивился бы, окажись она правдой — всё же за последние годы Riot Games успела попробовать себя в разных и очень неожиданных игровых жанрах.

https://twitter.com/ValorLeaks/status/1377399728732729344

NieR Replicant: New Horizons

К выходу ремейка NieR Replicant представители Square Enix решили показать фанатам другую вариацию ожидаемой игры. Из неё вырезали весь экшен, тонкую философию, элементы сюжета, а оставили лишь возможность заниматься рыбалкой и сельским хозяйством. А почему бы и нет? Даёшь достойного оппонента Animal Crossing!

Играй красиво!

Известный производитель игрового оборудования Razer анонсировал необходимую для любого геймера вещь — первую в мире RGB-краску для волос. Сообщается, что она позволит менять цвет волос за доли секунды при помощи специального приложения для смартфонов.

https://twitter.com/Razer/status/1377355565265866752

«Куролевская битва»

Если вы порядком подустали играть в PUBG, то стоит обратить внимание на POBG — PlayerOmnom’s Battlegrounds, двухмерный экшен с накачанными курицами в главных ролях. Сообщается, что поиграть в него на PC можно будет с 1 по 12 апреля 2021 года, а на консолях — с 8 по 19 апреля 2021 года.

Избавляемся от страхов

Студия 4A Games решила сделать особый подарок геймерам-арахнофобам и представила специальное издание игры Metro Exodus. Страшные членистоногие больше вас не побеспокоят, потому что будут одеты в симпатичные праздничные колпаки.

«Нам надоело!»

Создатели масштабной модификации Fallout: Miami заявили, что им надоело работать над ролевым экшеном в открытом мире, поэтому они резко меняют жанр проекта. Теперь это визуальная новелла с элементами симулятора свиданий. Обещают, что такая внезапная смена направления не повлияет на прогресс разработки и что в таком виде Fallout: Miami понравится геймерам даже больше.

https://twitter.com/FalloutMiami/status/1377530198124560384

Дважды в одну и ту же реку

Японские разработчики из Platinum Games анонсировали аркадный шутер Sol Cresta для PlayStation 4, Nintendo Switch и PC. Если вам интересно, что в нём такого необычного, то давайте перенесёмся во времени на год назад и вспомним, как студия уже анонсировала эту игру 1 апреля. Правда, тогда речь шла о целом аркадном автомате стоимостью в $17 тыс. Вполне вероятно, что это лишь грамотный маркетинговый ход со стороны специалистов Platinum Games, и в будущем игра действительно увидит свет.

Джордж Мартин снова всех обманул

Авторы популярного интернет-портала PCGamesN провели серьёзное расследование и выяснили множество подробностей о разработке игры Elden Ring. Оказалось, что новое творение Хидэтаки Миядзаки и Джорджа Мартина — вовсе не игра, а социальный эксперимент, проводимый на пользователях reddit. Его организовали агенты ЦРУ и представители сервиса HBO, чтобы выявить экстрасенсорные способности у фанатов игр Dark Souls.

Вероятно, в течение дня к традиционному флешмобу фейк-анонсов присоединятся и другие крупные разработчики видеоигр и программного обеспечения. Впрочем, будет забавно, если хотя бы один из вышеуказанных проектов окажется настоящим.