В своей инаугурационной речи президентДжо Байден обрушился с нещадной критикой на внешнюю политику своего предшественникаДональда Трампа, заявив, что «мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром». Месяц спустя на Мюнхенской конференции по безопасности новый глава Белого дома заявил, что «дипломатия вернулась», пишет директор Центра изучения государственного управления при Католическом университетеУильям Смит в статье, вышедшей 31 марта в The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«После десятилетий бесконечных войн и милитаризации американской внешней политики такая любовь к дипломатии приветствуется. Но искренняя ли она? К сожалению, ответ на этот вопрос, похоже, отрицательный», — отметил Смит.

В самый первый день своего пребывания в должности, без дипломатических консультаций с одним из ближайших союзников Вашингтона и торговых партнеров, Байден поставил крест на трубопроводе Keystone, уничтожив тысячи рабочих мест в США и Канаде. Месяц спустя, к огорчению демократов в Конгрессе, Байден отдал приказ о нанесении воздушного удара по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, по-видимому, чтобы «послать сигнал» Ирану — определенно не дипломатический сигнал.

Не прошло и 30 дней после бомбардировки Сирии, как Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей», который «заплатит цену» за вмешательство в выборы, а также напомнил зрителям, что, по его мнению, у Путина «нет души». Замечания Байдена заставили Москву отозвать своего посла из США.

Kremlin.ru Владимир Путин

Не прошло и дня, как «дипломатическая» команда Байдена прибыла на Аляску, чтобы встретиться с китайскими лидерами. Вместо того чтобы сначала искать точки соприкосновения, его команда открыла встречу с резкой критики поведения Китая, что привело к ожесточенному ответу Китая, обмену мнениями между двумя сверхдержавами, которые Politico назвал «недипломатичными».

Совсем недавно его команда критически относилась к поддержке Германией трубопровода «Северный поток — 2», по которому природный газ из России будет поставляться в Германию. Некоторые в Конгрессе хотят, чтобы Байден ввел санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопроводов. Если Байден попытается задушить трубопровод, как того желают некоторые из его союзников в Конгрессе, разрыв в американо-германских отношениях будет катастрофическим. По словам одного немецкого чиновника, в результате таких действий Вашингтона «большая часть» составляющих коалицию христианских демократов и Баварского христианского социального союза выступят против Соединенных Штатов.

В течение нескольких коротких месяцев Байден спровоцировал серьезные дипломатические разногласия с союзником США — Канадой, потенциально катастрофический разрыв с Германией, предпочел военные действия дипломатии с Ираном. Возможно, хуже всего то, что из-за него отношения с Россией и Китаем — двумя странами, которые представляют собой экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам, — теперь находятся на самом низком уровне со времен Холодной войны.

«Это не дипломатический беспорядок; это череда серьезных дипломатических неудач», — указал автор.

Если хорошенько присмотреться, можно увидеть, что якобы существующая неспособность США вести настоящую дипломатию не ограничивается только нынешней администрацией. Показная добродетельность и морализаторство по отношению к другим странам уже стало врожденной чертой американских элит. После бывшего президента Вудро Вильсона и его утопического обещания сделать мир «безопасным для демократии» многие представители американских элит стали выставлять себя рыцарями без упрека.

Вудро Вильсон

Все хорошо помнят, как госсекретарь Мадлен Олбрайт назвала США «незаменимой нацией», гордой и «смотрящей в будущее дальше, чем другие страны». Спустя некоторое время Джордж Буш — младший подчеркнул, что «политика США состоит в том, чтобы способствовать и поддерживать развитие демократических движений и институтов во всех странах и культурах, с конечной целью положить конец тирании в нашем мире».

"Неужели кто-то действительно думает, что нация, которая проявляет такую чрезмерную гордость своим моральным превосходством, может вести настоящую дипломатию с другими странами?» — задался вопросом автор.

Те, кто не чурается партийных игр, увидят в промахах Байдена на мировой арене возможности, но, если провести более вдумчивый анализ ситуации, становятся очевидны серьезные культурные проблемы, от которых страдают американские элиты. Высокомерное морализаторство, которое имело место в элитных колледжах Америки, породило поколение американских лидеров, которые теперь демонстрируют свою заносчивость на встречах с лидерами других стран.

Gage Skidmore Джо Байден

Дипломатам-экспертам необходимо тонкое понимание интересов своей нации, но им нужно нечто большее — смирение.

«Истинная дипломатия требует умения учитывать, что мы, возможно, не во всём правы; у других народов есть интересы и тоже есть точка зрения», — указал Смит.

Напротив, заключил он, американские элиты стали считать себя гуманитариями, не имеющими себе равных на мировой арене. Настойчивые нападки на другие страны — общая черта американской «дипломатии». При таком высокомерном отношении США ждет еще больше неудач во внешней политике.