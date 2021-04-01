Байден — это не просто беспорядок, это цепь серьезных неудач — The Hill
В своей инаугурационной речи президентДжо Байден обрушился с нещадной критикой на внешнюю политику своего предшественникаДональда Трампа, заявив, что «мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром». Месяц спустя на Мюнхенской конференции по безопасности новый глава Белого дома заявил, что «дипломатия вернулась», пишет директор Центра изучения государственного управления при Католическом университетеУильям Смит в статье, вышедшей 31 марта в The Hill.
В самый первый день своего пребывания в должности, без дипломатических консультаций с одним из ближайших союзников Вашингтона и торговых партнеров, Байден поставил крест на трубопроводе Keystone, уничтожив тысячи рабочих мест в США и Канаде. Месяц спустя, к огорчению демократов в Конгрессе, Байден отдал приказ о нанесении воздушного удара по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, по-видимому, чтобы «послать сигнал» Ирану — определенно не дипломатический сигнал.
Не прошло и 30 дней после бомбардировки Сирии, как Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей», который «заплатит цену» за вмешательство в выборы, а также напомнил зрителям, что, по его мнению, у Путина «нет души». Замечания Байдена заставили Москву отозвать своего посла из США.
Не прошло и дня, как «дипломатическая» команда Байдена прибыла на Аляску, чтобы встретиться с китайскими лидерами. Вместо того чтобы сначала искать точки соприкосновения, его команда открыла встречу с резкой критики поведения Китая, что привело к ожесточенному ответу Китая, обмену мнениями между двумя сверхдержавами, которые Politico назвал «недипломатичными».
Совсем недавно его команда критически относилась к поддержке Германией трубопровода «Северный поток — 2», по которому природный газ из России будет поставляться в Германию. Некоторые в Конгрессе хотят, чтобы Байден ввел санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопроводов. Если Байден попытается задушить трубопровод, как того желают некоторые из его союзников в Конгрессе, разрыв в американо-германских отношениях будет катастрофическим. По словам одного немецкого чиновника, в результате таких действий Вашингтона «большая часть» составляющих коалицию христианских демократов и Баварского христианского социального союза выступят против Соединенных Штатов.
В течение нескольких коротких месяцев Байден спровоцировал серьезные дипломатические разногласия с союзником США — Канадой, потенциально катастрофический разрыв с Германией, предпочел военные действия дипломатии с Ираном. Возможно, хуже всего то, что из-за него отношения с Россией и Китаем — двумя странами, которые представляют собой экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам, — теперь находятся на самом низком уровне со времен Холодной войны.
Если хорошенько присмотреться, можно увидеть, что якобы существующая неспособность США вести настоящую дипломатию не ограничивается только нынешней администрацией. Показная добродетельность и морализаторство по отношению к другим странам уже стало врожденной чертой американских элит. После бывшего президента Вудро Вильсона и его утопического обещания сделать мир «безопасным для демократии» многие представители американских элит стали выставлять себя рыцарями без упрека.
Все хорошо помнят, как госсекретарь Мадлен Олбрайт назвала США «незаменимой нацией», гордой и «смотрящей в будущее дальше, чем другие страны». Спустя некоторое время Джордж Буш — младший подчеркнул, что «политика США состоит в том, чтобы способствовать и поддерживать развитие демократических движений и институтов во всех странах и культурах, с конечной целью положить конец тирании в нашем мире».
Те, кто не чурается партийных игр, увидят в промахах Байдена на мировой арене возможности, но, если провести более вдумчивый анализ ситуации, становятся очевидны серьезные культурные проблемы, от которых страдают американские элиты. Высокомерное морализаторство, которое имело место в элитных колледжах Америки, породило поколение американских лидеров, которые теперь демонстрируют свою заносчивость на встречах с лидерами других стран.
Дипломатам-экспертам необходимо тонкое понимание интересов своей нации, но им нужно нечто большее — смирение.
Напротив, заключил он, американские элиты стали считать себя гуманитариями, не имеющими себе равных на мировой арене. Настойчивые нападки на другие страны — общая черта американской «дипломатии». При таком высокомерном отношении США ждет еще больше неудач во внешней политике.