



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани дал ясно понять, что Тбилиси окончательно исключил возможность своего участия в выдвинутой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после карабахской войны шестисторонней платформы, именуемой экспертами еще «Кавказским пактом» (Турция, Россия, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) для развития сотрудничества между этими государствами, а в потенции — для формирования региональной системы безопасности.

Напомним, что изначально этот проект поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что участие в «Кавказском пакете» может вернуть Тбилиси «историческую роль главного регионального объединяющего» и призвала правительство «быть в авангарде этого процесса». Она приветствовала инициативу Эрдогана, выражая «глубочайшую уверенность в том, что Грузия не останется в стороне и не будет пассивной». Ранее Зурабишвили также приветствовала в полном объеме трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией по прекращению войны в Нагорном Карабахе, «открывающее благоприятные возможности и для Грузии». На наш взгляд, это было неслучайно, и перед грузинским президентом лежал некий новый проект по созданию в регионе «новой геополитической реальности». Но ее быстро «поправили». Сначала бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил, что не понимает, почему Тбилиси соглашается участвовать в формате с Россией, «которая оккупирует 20% ее территории», и почему «она предоставляет России и Ирану права голоса в своих региональных делах?». Келли не упоминал Турцию, но многие американские эксперты сочли, что отсутствие «в «платформе шести» ЕС и США нацелено на отторжение от них Грузии», что якобы «лишает ее возможностей защиты с опорой на Запад своих интересов, создает для нее серьезные геополитические риски».

President.gov.ge Президент Грузии Саломе Левановна Зурабишвили

Вот почему Зурабишвили быстро поправили. В Тбилиси заявили, что «ее слова были неправильно истолкованы». Для разъяснения ситуации в первых числах марта Анкару с визитом посетил Залкалиани. На переговорах со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он попытался убедить турецкую сторону в том, что отказ от участия в «Кавказском пакте» ни в коем случае «не следует воспринимать как реакцию на инициативу президента дружественной страны», что у Тбилиси есть свой проект «налаживания интенсивного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа — Грузией, Азербайджаном и Арменией», которые «сами должны заботиться о регионе, решать его судьбу и будущее». Если же говорить о других форматах, то Тбилиси вполне устраивает то, что уже есть: отношения по линии Грузия — Азербайджан, Грузия — Турция, Грузия — Армения, а также совместное участие в общих энергетических коммуникационных проектах с Баку и Анкарой. Правда, есть и другой сценарий. В случае, если «Кавказский пакт» состоится без участия Грузии, то «она может включиться в него в статусе наблюдателя, а также, возможно, в качестве представителя западных интересов в силу того, что Турция сейчас максимально дистанцировалась от западных партнеров». Но нужна ли такая Грузия другим участникам пакта?

Более вероятно то, что она станет выпадать из «регионального ансамбля», а с появлением новых коммуникационных коридоров через Армению и Нагорный Карабах из Азербайджана в Турцию начнется ее геополитическая маргинализация. Именно это имеют в виду те грузинские политики, которые призывают Тбилиси «быть в авангарде процессов, протекающих в Закавказье». Этот регион находится в зоне перемен. Ереван и Анкара могут продвинуться в нормализации двусторонних отношений. Американское издание Eurasianet считает, что нужно быть готовыми к нормализации отношений между Турцией и Арменией и подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Произойдет это не сразу, понадобится определенные время, но тренд становится всё более очевидным. Руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян заявил, что «мы должны внести некоторые корректировки в наши подходы в отношении Турции». По его словам, однозначно утверждать, что «никакой угрозы от нее не исходит, было бы неверно, но общие процессы в регионе открывают и другие возможности». Так что всё идет к тому, что Грузия может утратить статус коридора, обеспечивающего Турции сообщение с ее главным закавказским партнером — Азербайджаном.

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Кроме того, по мнению ряда экспертов, турецкая инициатива таит в себе потенцию усиления позиций Ирана в регионе. А новое положение дел после карабахской войны будет вынуждать Тбилиси искать возможности сосуществования в регионе с Москвой. Уже сформировавшиеся теснейшие турецко-российские связи, не только экономические, создают предпосылки в случае необходимости проводить маневры на грузинском направлении с опорой на турецкий плацдарм, чего как раз опасаются в Грузии. Но главное в другом. У Тбилиси нет ресурсов для ведения независимой внешней политики, и он плетется в американском фарватере в регионе, который в силу определенных причин становится антиамериканским. Своим отказом участвовать в «Кавказском пакте» Грузия в угоду США сузила для себя «зазор возможностей» для дипломатических маневров.