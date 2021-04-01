Генерального директора авиакомпании Коми, единственным акционером которой является правительство региона, временно отстранили от должности. Причиной стало возбуждение уголовного дела, подозреваемым по которому Алексей Фесенко и проходит. Этому предшествовали сообщения о визите в офис авиакомпании «Комиавиатранс» сотрудников ФСБ. ИА REGNUM выяснило, что происходит в одном из старейших региональных авиапредприятий России.

(сс) PartizanishRus Самолет авиакомпании «Комиавиатранс»

Уголовное дело

31 марта 2021 года Сыктывкарский городской суд сообщил о временном отстранении от должности гендиректора «Комиавиатранс» Алексея Фесенко. Данная мера пресечения была выбрана после того, как он стал фигурантом уголовного дела по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием служебного положения»). Ему вменяется растрата более 333 тыс. рублей.

Суд также запретил фигуранту ближе чем на 100 метров приближаться к предприятию, общаться со свидетелями.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Суду предшествовало сообщение о проведении обысков в офисе АО «Комиавиатранс». ТАСС 30 марта сообщил, что сотрудники управления ФСБ России по Коми проводят там оперативно-следственные действия.

Об авиаперевозчике

По данным ЕГРЮЛ, АО «Комиавиатранс» учреждено в апреле 2013 года на базе государственного авиационного предприятия «Комиавиа», которое ведет историю с 1990-х годов. Уставный капитал АО — 709,641 млн рублей. Алексей Фесенко занимает пост с 30 января 2020 года. До этого он с осени 2019 года работал в статусе и. о. директора. Про него также известно, что он является лётчиком 1-го класса и окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.

Пресс-служба Сыктывкарского городского суда Гендиректор «Комиавиатранс» Алексей Фесенко в зале суда

На сегодня «Комиавиатранс», учрежденная правительством Коми, является активом республики. Ей принадлежит 100% акций.

В активе авиапредприятия также 95% доли в ООО «Сыктывкар кейтеринг», созданном в марте 2018 года. Также в сентябре 2020 года АО учредило некий «Центр поддержки инфраструктурных и социальных проектов республики Коми», который работает в статусе автономной некоммерческой организации.

О проблемах «Комиавиатранса»

В бизнес-биографии «Комиавиатранса» всё отнюдь не гладко. У предприятия — огромные долги по лизинговым договорам, и не только по ним. Вот, например, в 2020 году частым истцом была «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). В сентябре 2020 года она подала иск о взыскании 39 689 298 рублей 24 копеек, но дело завершилось миром. По мировому соглашению авиакомпания должна выплатить 34,4 млн рублей до 30 сентября 2023 года.

Помимо этого, в октябре 2020 года было подписано мировое соглашение по иску на 123,3 млн рублей. АО обязалось выплатить почти 123 млн рублей до того же срока — до конца сентября 2023 года. Мировым соглашением закончилось и рассмотрение иска на сумму 95,33 млн рублей (выплаты до тех же дат). В январе 2019 года ГТЛК также взыскало 25,7 млн рублей долга.

Следует напомнить, что в октябре 2020 году ГТЛК также согласилась на мировую по банкротному иску, поданному ею к «Комиавиатрансу».

Minprom.rkomi.ru Самолет авиакомпании «Комиавиатранс»

Также в декабре 2020 года по иску Banner Aircraft International Inc. (Ирландия) о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество было заключено мировое соглашение. По нему авиаперевозчик должен будет до 31 мая 2021 года выплатить долг — 1274 595 долларов США 75 центов. Если авиатор в срок не управится, истец получает право «удовлетворить свои денежные требования за счет заложенного имущества по начальной продажной цене». Речь идёт о двух вертолётах МИ-8Т залоговой стоимостью 66,63 млн рублей и 76,49 млн рублей.

А в марте 2020 года иск выиграл правопреемник арендодателя шести самолётов компании GTL-AVIA.LIMITED — ООО «Газтехлизинг». Истец указал, что на дату обращения в суд долг «Комиавиатранса» перед ним по договорам аренды увеличился и составил 15 571 213, 81 USD. По этому делу судом было обращено взыскание на вертолёт модели Ми-8MTV-1, за который назначили начальную продажную стоимость — 192 037 500 рублей. Имущество планируется продать с публичных торгов. Осенью 2020 года решение устоялось в вышестоящей инстанции.

А в 2019 году «Комиавиатранс» проиграл АО «218 Авиационный ремонтный завод» из Гатчины иск на сумму более 16,455 млн рублей, в основе которого фигурировал договор кредитования.

Были претензии и поменьше. Например, ООО «Международный аэропорт Когалым» вынужден был через суд взыскивать долги за выполненные работы по аэропортовому и наземному обслуживанию. Также и АО «Аэропорт Туношна» осенью 2020 года взыскивал долги за комплексное обслуживание воздушных судов через суд.

А АО «Российская самолетостроительная корпорация «Миг» в ноябре 2020 года через суд взыскала с АО «Комиавиатранс» 156 261,6 доллара США (около 11,62 млн рублей) долга и порядка 3,95 млн рублей пени по договору аренды двигателей. В марте 2021 года решение устоялось в вышестоящей инстанции.

Задолженность республиканского авиаперевозчика впечатляет. А что же акционер?

Minprom.rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба и Алексей Фесенко

В августе 2020 года на совещании по вопросам деятельности перевозчика врио главы региона Владимир Уйба поддержал программу стабилизации «Комиавиатранса». Планировалось, что в рамках концепции восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок будут использоваться арендованные АН-24 и АН-26.

Фесенко тогда заявлял, что наличие трёх самолетов одного типа позволит «Комиавиатрансу» участвовать в конкурсах по выполнению в 2021 году межрегиональных перевозок, что, в свою очередь, привлечет субсидии из федерального бюджета. Разрабатывало концепцию для компании как раз её руководство. То самое, которое на сегодня проходит фигурантом уголовного дела.