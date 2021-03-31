Приговор в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении в отношении жителя Самары, который убил котёнка на глазах у маленького мальчика, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

«Слава богу, что суды стали выносить обвинительные приговоры по таким делам», — написала Анна Я.

Многие пользователи выразили слова благодарности правоохранителям за то, что они не проигнорировали совершённое мужчиной преступление и довели дело до суда. Граждане уверены, что если бы на каждый сигнал полицейские реагировали также, то случаев насилия как над людьми, так и над животными в России стало бы меньше.

«Респект полицейским! Похоже, они единственные в нашей стране, кто ответственно относится к своим обязанностям!» — считает Анна М.

Некоторые комментаторы предположили, что увиденное ребёнком убийство животного может навсегда изменить его жизнь, поломав психику, либо оставив серьёзный отпечаток в памяти.

«Маленький мальчик, когда вырастет, может так же поступить с этим «человеком», — предполагает Olga H.

Часть людей пришла к выводу, что закон, призванный защищать животных на территории Российской Федерации, не работает как надо. Люди указывают на то, что очень много случаев жестокого обращения с питомцами остаётся без внимания ответственных органов.

«Каждый день такие же маньяки издеваются и убивают собак и кошек по всей стране и ничего им не бывает. Закон не работает. А многие даже их защищают таких под благовидными предлогами, мол, опасность для детей, грязь и т. д.» — отметил Виктор Р.

Ряд комментаторов призвал законодателей всерьёз пересмотреть сферу регулирования животных в России и сделать наказание для совершивших насилие над братьями нашими меньшими куда более жёстким.

«Надеюсь, что когда-нибудь жестокое отношение к животным будет караться более строгими сроками», — пишет Andro I.

Нашлись и те, кто поделился своими историями гуманного отношения к животным. Люди считают, что если человек проявляет жестокость по отношению к питомцам, значит, он имеет серьёзную предрасположенность к насилию над другими людьми.

«Всегда, когда покупаю продукты и попадаются котята или кошки бездомные, приходится с чем-то расставаться из пакета. Преимущественно сметана, молоко, сосиски. Не помню, когда в последний раз проходил мимо. В той же Турции кошка — животное священное. Уже давно пора за жестокое обращение с животными давать основательные сроки и не церемониться», — поделился своим мнением Сергей П.

Напомним, 31 марта в пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, что суд в Самаре приговорил к трём годам колонии-поселения местного жителя, который убил котёнка на глазах у маленького мальчика.