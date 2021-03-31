Решение правительства Украины запретить ввоз некоторых видов товаров из России, включая как зерно и подсолнечное масло, так и туалетную бумагу, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 31 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«Если ничего не есть, то и туалетная бумага не нужна», — считает Артём О.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с юмором, но тем не менее отметили, что Украина, по сути, встала на путь импортозамещения и отныне будет пытаться обеспечивать зерном и подсолнечным маслом себя самостоятельно.

«Всё правильно. Подсолнечное масло держится на первом месте по импорту в мире. По остальным позициям тоже всё в порядке. Это сейчас мировой тренд, самообеспечение и импортозамещение», — предположила Анастасия К.

Некоторые комментаторы предположили, что запрет на импорт с территории Российской Федерации связан с тем, что украинские власти ожидают избыток произведённого на Украине зерна. Поэтому они и отказались от закупок в России, считают люди.

«И правильно. На Украине сейчас будет этого добра переизбыток. Китай же расторг контракты из-за Моторсича. Так держать!» — пишет Макар С.

Другие, наоборот, уверены, что Украина без российских товаров и зерновых культур может оказаться перед угрозой массового голода. Поэтому, вынесли предположение граждане, украинские власти будут закупать российскую продукцию в Европе, утаивая данный факт от своего населения.

«Запретили — понятно. А через какую теперь страну эту же самую пшеницу с туалетной бумагой будут по реверсу с накруткой поставлять? Об этом не рассказали?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Вечно Забаненный».

Отдельные комментаторы призвали руководство Украины пойти дальше и ввести запрет на весь импорт с территории России. Таким образом, считают люди, страна наконец-то обретёт полную независимость от ненавистной им Российской Федерации.

«А слабо запретить ввоз газа, нефти, горюче-смазочных материалов и поставок электроэнергии?» — обращается Vladimir G.

Нашлись и те, кто напомнил, что ранее Украина была одним из главных поставщиков зерна на территории СССР. Теперь же, считают пользователи, положение этого государства представляется печальным.

«Оказывается, что Украина всё это время у нас зерно с подсолнечным маслом покупала. А ведь в советские времена было наоборот. Интересно, до чего они дальше доработаются года этак через три?» — написал Герман М.

Напомним, 31 марта на сайте правительства Украины появилась информация, согласно которой с 10 апреля вводится запрет на ввоз некоторых российских товаров. В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги, включая туалетную.