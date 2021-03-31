Информация о том, что в США 27 организаций призвали президента Джозефа Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении Российской Федерации и начать конструктивные двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

«Значит, в Америке ещё остались здравомыслящие люди!» — написала Натали Г.

Многие пользователи считают, что в Соединённых Штатах наконец-то проснулось благоразумие, и на Байдена нашлась-таки управа. Люди уверены, что если президент Соединённых Штатов продолжит в том же духе, то случится большая война либо с Россией, либо с Китаем.

«Правильно говорят. Боливар двоих не вынесет, Если учесть, что у одного более миллиарда душ, а у другого новейшее вооружение, и обе являются ядерными державами. Есть и в США здравомыслящие люди. И живут они в будущих, а не в прошлых веках. Только их не слышат, а жаль. Как бы поздно не было», — поделилась своим мнением Лена Б.

Некоторые комментаторы призвали альтернативную Америку вести более активное наступление на Байдена, иначе не миновать беды. А беда случится не только в США, но и во всём мире, отмечают граждане.

«Уберите в дурдом эту куклу! А то она доведёт Америку до беды своим языком», — отметил Jeka K.

Часть пользователей выразила уверенность, что подобные призывы будут проигнорированы в Белом доме, потому что «безрассудная риторика» является осознанным выбором правящей верхушки Америки и отказываться от неё она не собирается.

«А разве безрассудный может прекратить им быть?» — задаётся вопросом Наталия Б.

Ряд комментаторов выразил сомнение, что обратившиеся к Байдену организации носят респектабельный характер. Люди считают, что они якобы являются сторонниками Кремля и намерены сбить Соединённые Штаты с намеченного пути.

«Огласите список организаций, пожалуйста. Это, скорее всего, пара палаток с помидорами и пельменная с Брайтона. Остальные же все дети олигархов» — предположил Anton K.

Нашлись и те, кто считает Байдена лишь марионеткой в руках правящей элиты США. Поэтому обращаться к нему не имеет никакого смысла.

«А зачем призывать Джо? Он-то здесь не при делах. Ему что напишут, то он и скажет», — считает Игорь О.

Напомним, 31 марта издание The Hill опубликовало материал, согласно которому 27 организаций в США призвали президента Джозефа Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.