Информация американской радиостанции WWNY, согласно которой в штате Нью-Йорк семилетнего ребёнка обвинили в изнасиловании, совершённом в День благодарения, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения 31 марта в социальной сети Facebook.

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«У них там совсем уже мозги поплыли?» — задаётся вопросом Tatiana T.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от подобного обвинения. Люди считают, что более абсурдного уголовного дела и представить себе невозможно.

«Они, судя по всему, решили воплотить в жизнь анекдот: «Ну, аппарат же есть!», — пишет Михаил Н.

Некоторые комментаторы считают, что ставить вопрос о якобы изнасиловании, совершённом семилетним ребёнком, в корне неверно, ведь он не только не отдаёт себе отчёта, но и не может этого сделать физически.

«Он не просто не мог понять того, что делает, скорее всего, он даже не смог бы этого сделать. Это ведь всё-таки семилетний ребёнок!» — написал Алексей Д.

Тем не менее, нашлись те, кто предположил, что дыма без огня не бывает и ребёнок, хоть и в таком раннем возрасте, мог произвести насильственные действия сексуального характера.

«Значит, так оно и было. Среди детей агрессоров гораздо больше, чем нормальный человек может себе представить», — написала Наталья Т.

Часть граждан отметила, что, несмотря на абсолютное безумие, которое из себя представляет подобное обвинение, тем не менее Соединённые Штаты являются той самой страной, где такое действительно могло случиться.

«Если бы в какой-то другой стране изнасиловал семилетний мальчик, я бы удивилась. Жертву покажите!» — обращается Наталия К.

Отдельные пользователи уверены, что вслед за малолетними детьми американское законодательство начнёт искать насильников среди животных.

«Скоро в этой стране в изнасиловании будут обвинять не только людей, но и животных», — предположил Rudolf G.

Напомним, 31 марта американская радиостанция WWNY опубликовала информацию, согласно которой в штате Нью-Йорк семилетнего ребёнка обвинили в изнасиловании, совершённом в День благодарения.