Снова, как и четыре года назад, «лучшим умам» «этой страны» до боли и судорог в управленческих суставах ясно и понятно, что «так жить нельзя!». А старая — «ковидная» — повестка уже отработана. Местами — с огромным успехом, показанным недобитой в рыночное лихолетье отечественной науки, сумевшей дать медицине аж три действенные вакцины от COVID-19. К чему уровень руководительского мастерства новоявленных парторгов и прочих эффективных менеджеров какое-то отношение, наверное, тоже имеет. Хотя здесь главное — талант: ведь не каждый журналист с профильным журналистским образованием способен в одночасье стать доктором технических наук и преемником С. П. Королёва. Как и не каждый выпускник заочного юридического факультета провинциального вуза способен вдруг возглавить крупнейший банк Восточной Европы, ныне под сокращённым до четырёх букв названием (хорошо — не короче) превращающийся в полигон для отработки неких новейших экзистенциальных идей, непреходяще важных для всего человечества в целом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По этой причине опасность схода лавин и селей концентрированной мудрости человечества, адаптированной для восприятия простыми избирателями и ведущей к исполнению электоральных мечтаний конкретного претендента на место властного кормления, будет день ото дня нарастать. И «процесс уже пошёл» (с): частота замеров общественного мнения уже превысила уровень довыборного «естественного фона». Что для желающих разобраться в нюансах жизни своей страны только на руку.

Итак, о чём больше всего беспокоились жители России в марте 2021-го? По данным международной исследовательской компании Ipsos Group в изложении телеграм-канала PONRSTAT, о бедности и социальном неравенстве: в России таких 60% от всех опрошенных, а в среднем по миру только 31%. Российский результат — самый высокий среди респондентов из всех стран, с огромным отрывом от второго места, которое заняла Венгрия, с 45% опрошенных.

О чём больше всего беспокоились жители России в марте 2021. Данные Ipsos Group

Обратная ситуация наблюдается с коронавирусом: несмотря на среднемировой уровень обеспокоенности в 45%, в России о нём переживает только 18% опрошенных — самый низкий результат в мире, который мы разделили с Аргентиной. То есть проблема с ковидом населением нашей страны ощущается несущественно. Возможно — по причине столь чётких действий властей предержащих (до вручения орденов пока ещё далеко; если после выборов — то это будет даже и весело). Или — по какой иной причине (вариант о надуманности самой проблемы пока не опровергнут: просто в стране исчезла заболеваемость обычным гриппом).

По данным масштабного исследования «Куда идёшь, Россия?», проведенного в начале 2021 года такой более чем авторитетной структурой, как Центр социальных и социально-политических исследований Института социально-политических исследований Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, картина для желающих быть избранными в целях руководства страной получается весьма пессимистичной.

Суждения респондентов о жизни в стране — заботятся ли власти о жизни простых людей (РФ, % от числа опрошенных):

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Так, по данным исследования — и это говорит не разведывательное управление Госдепа США, не ЦРУ и даже не Ipsos, а подразделение Российской академии наук, около 60% респондентов уверено, что властям предержащим нет никакого дела до простых людей, а 8% «начальству» ещё верит. А без малого три четверти опрошенных уверены, что большинство из нас не могут повлиять на политические процессы в стране. Как говорится — привет, выборы!..

Суждения респондентов о жизни в стране — может ли большинство из нас повлиять на политические процессы в стране (РФ, % от числа опрошенных):

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Возвращаясь же к вышеупомянутым и крайне неутешительным для нас данным международной исследовательской компании Ipsos Group о бедности и социальном неравенстве в России, в котором уверено 60% от всех опрошенных — вдвое больше среднемирового значения, рассмотрим данные РАН. Согласно которым доли оптимистов и пессимистов в нашем обществе в вопросе о возможности обеспечения материального благополучия собственными руками и в нашей реальности впервые с начала исследований — с февраля 1994 года — сравнялась на уровне 41%. И этот факт вселяет оптимизм.

Суждения респондентов о жизни в стране — о возможности достижения материального благополучия (РФ, % от числа опрошенных):

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Как уже было сказано, в преддверии начала выборной гонки отладка орудийных прицелов и подбор боеприпасов, наиболее соответствующих оперативной обстановке, уже начались. Причём — масштабными игроками, коих острословы от политологии конспиративно именуют «башнями Кремля». По теме доплат бедным и/или многодетным уже высказались и глава Счётной палаты, и президент. А когда-то примерно в том же духе — за безусловный доход — ратовал и глава Совбеза, по совместительству — главный «медведь» России; но сильно на своём предложении настаивать не стал.

В этой связи весьма интересны результаты опроса, проведенного телеграм-каналом «Себестоимость Событий», в котором на 13:35 30.03.21 приняло участие 4969 человек. Тема опроса: «Политологи обсуждают возможное объявление Путиным в послании безусловного дохода (ежемесячно 15−20 тысяч рублей всем) в нескольких регионах и прощение всех долгов за 2020 год. А вы что бы выбрали?»

«А вы что бы выбрали?», по данным телеграм-канала «Себестоимость Событий», %:

С удовольствием получили бы материальную поддержку 63% респондентов, пятая часть предпочла бы решить вопрос раз и навсегда путём репрессий, и лишь 15% разглядели в подобных предложениях опасный популизм. В сумме образовалась цифра «37», сакральная в наших краях своей отсылкой к «1937» — году оптимизации стихийно сложившихся в послереволюционные годы «элит».

И напоследок рассмотрим результат опроса, проведенного телеграм-каналом «Движение Сорок Сороков» (2446 респондентов) «В какой России будущего вы бы хотели, чтобы жили ваши дети?»

«В какой России будущего вы бы хотели, чтобы жили ваши дети?», результаты опроса телеграм-канала «Движение Сорок Сороков», %:

Хотелось бы добавить, что «мороз и солнце, день чудесный» отнюдь не исключают грязи, слякоти и уныния в том же месте, но — в другое время года. Так и аккумулятор с одним лишь плюсом никому, кроме скупщика металлолома, не нужен — да хоть у самого Илона Маска спросите…