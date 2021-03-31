Увольнение по собственному желанию учительницы из школы №5 башкирского города Кумертау, которая нарисовала «двойку» на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому событию 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM

«Замучили училку по ходу», — считает Виктор В.

Многие пользователи предположили, что, возможно, у данной учительницы просто сдали нервы, но тем не менее подобный способ воспитания гражданам показался излишне жестоким.

«На лбу написать у ученицы, да еще при её одноклассниках, — это верх оскорбления личности человека сродни фашистским пыткам. Педагоги, нет терпения, любви, уважения к детям, катитесь к чертям из школ! А ещё лучше её оштрафовать, чтобы знала, как над детьми издеваться», — написала Елена А.

Некоторые комментаторы указали на то, что учительница могла целенаправленно унизить девочку, ведь ребёнок не сопротивлялся, когда педагог рисовала на его лбу цифру.

«Судя по тому, что учительница нарисовала «красивую» двойку, девочка сидела спокойно, она доверяла учителю, ведь перед ней был учитель. А учительница, используя своё положение, решила опозорить девочку. Раз девочка спокойная, значит, послушная. Следовательно, надо было иначе отреагировать на отсутствие альбома. К примеру, дать лист, пусть рисует. Не место таким в школе! Свой негатив нечего вымещать на ребёнке, тем более первоклашке», — пишет Николай Т.

Часть людей попыталась подойти к ситуации с педагогической точки зрения и, к сожалению, не нашла ничего, что могло бы хоть как-то оправдать уволившуюся учительницу.

«Насколько я помню, двойка ставится за неверно выполненное задание, а единица — за отказ от выполнения задания. Ученица отказалась выполнять, значит, надо было ставить единицу. Следовательно, всем, кто принёс альбомы, тогда нужно было бы поставить пятерки. Надеюсь, данному учителю нарисовали окончательный расчёт тоже на лбу, вместо перевода на карту. Есть куча способов заставить ребенка сделать определенные вещи, но то, что сделал данный «педагог», очень непрофессионально», — считает Артём К.

Ряд пользователей поделился историями из своего школьного девства. Граждане встречались с подобными случаями, но, в отличие от данного инцидента, дети того времени не сталкивались с откровенным унижением со стороны педагогов.

«В моё школьное время и указками по рукам прилетало, и в туалет тащили смыть косметику. Но мысли не было даже пожаловаться родителям. Боялись и уважали их! А сейчас это кажется диким унижением», — отметила Яна Ш.

Нашлись и те, кто призвал не снимать ответственности с родителей девочки. Гражданам кажется, что часть их вины есть и в этой ситуации.

«Родители вообще детьми не занимаются. Вот дети и творят, что в голову взбредёт. А на них уже и голос повысить нельзя. Психику сломали», — поделилась своим мнением Галина Б.

Напомним, 31 марта в прокуратуре Башкирии сообщили, что школе №5 города Кумертау учительница, нарисовавшая «двойку» на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома для рисования, уволилась по собственному желанию.