Американскую государственность принято квалифицировать как устойчивую благодаря высокому уровню жизни населения и устройству политической системы, идентифицируемой американскими элитами как демократия. Демократия по-американски — это способ существования общества, состоящего из несовместимых фрагментов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Требование задвинуть подальше свои убеждения и подчиниться внешне отчуждённой от всех силе (американские судьи не имеют права на идеологию), стоящей над всеми и в равной степени всех отвергающей, есть американское понимание равенства перед законом и демократии как гарантии этого равенства.

То есть вы можете думать как угодно, верить во что угодно, но это не должно влиять на поведение других членов общества. Это будет квалифицировано как покушение на их права быть теми, кем они хотят быть.

Америка состоялась как вынужденное сообщество несовместимых культурных типов, без общих корней на данной территории и без общей истории континентального этногенеза, с его факторами наследственности, окружающей природы и культурной гибридизации, где национальное единство формируется из единства религиозного.

Главное право такой Америки есть право на имущественное неравенство. Всё прочее объявлено несущественным. И потому без репрессивности к групповой идентичности она не смогла бы состояться как государство. Это внутренний парадокс американской идеологии, выводящей в абсолютный приоритет индивидуализм и право на полное отсутствие связей индивида с социумом. Индивидуализм поощряется, но групповая идентичность под подозрением. Она нуждается в надзоре судебной системы и регламентации множеством законов и регламентов.

Джузеппе Арчимбольдо. Адвокат. 1566

Американская система — это навязанный компромисс между консерваторами и либералами, ненавидящими друг друга и живущими в двух несовместимых ценностных системах. Эта ненависть разворачивается на фоне расовой несовместимости различных социальных страт, стремящихся сохранить свою обособленность.

Суть американской системы — это судебный процесс, где прокурор — маньяк и садист, судья — купленный миллионерами проходимец, изображающий независимость, адвокат — циник и жулик без моральных ограничителей, а шериф — главный решала, аргументом которого является кольт и его личные вкусы.

Есть ещё политики — сообщество крикунов, всех поголовно замазанных в скрываемых преступлениях и лживых до психопатологии. И обыватель, тянущий свою лямку и старающийся не отвлекаться от футбола, пива и комиксов. И не попадать на судебный процесс ни в каком качестве — ни обвиняемого, ни истца, ни свидетеля.

Групповая конфронтация несовместимых страт, составляющих Америку, сводилась к процедуре перманентного согласования интересов, и потому главным действующим лицом Америки является не ковбой и даже не банкир, а юрист и адвокат.

Без ковбоев и банкиров Америка как-то состоялась бы, а без юристов — никогда. Банкиры просто сожрали бы друг друга, а ковбои — перестреляли. Или наоборот. Именно юристы — источник жизнеспособности государства Америка. Без них Америка стала бы Мексикой. Там тоже полно банкиров и ковбоев, но нет такого количества и качества юристов — и где вы видели мексиканскую демократию, мексиканские авианосцы и мексиканскую экономическую мощь?

Доменико Робусти Тинторетто. Портрет трех юристов и нотариусов. 1623

Сейчас американская демократия отреклась от собственных принципов равноудалённости от социальных старт. И главное — равноудалённости от конфликта белых англосаксов, разделённых на консерваторов и либералов. Привилегированной группой, давящей через судебную систему и аппарат юристов все прочие группы, стала ЛГБТ.

К ним примкнули боевые авангарды радикальных групп потомков африканских рабов, когда-то завезённых на континент. Прокурор сменил ориентацию, адвокат — клиента, судья получил новые инструкции, а шериф запил и уволился. Теперь в Америке началась религиозная война — именно религиозная, а не расовая или классовая.

Вот типичный сюжет в американских консервативных СМИ. В США много учебных заведений, существующих на деньги огромного множества НКО. НКО прежде, чем оккупировать другие страны, сначала оккупировали США. Там они в числе прочего финансируют разные вузы и колледжи, в одних из которых готовят безбожников, а в других католиков или протестантов. Имеют право. Но все вузы и колледжи получают господдержку, несмотря на провозглашённые ценности.

И вот некие представители ЛГБТ, зная о правилах и политике в христианских коллежах, туда поступают, а потом жалуются, что они там чувствуют себя незащищёнными и не в безопасности (хотя никто не причинял там им вреда). И потому они обвиняют кафедры в дискриминации и требуют лишить эти учебные заведения госфинансирования, что вызывает бурное негодование христианских студентов и преподавателей консервативных взглядов.

Надо сказать, что с геями там действительно поступают круто. Их не бьют, но отчисляют за ношение мужчинами женской одежды, пропаганду гомосексуализма в соцсетях и прочие проявления наклонностей. Проблема в том, что перед этим поступившие в христианские учебные заведения геи, отчисленные оттуда за нарушения их правил, сначала влезли в долги и понесли затраты.

Кристоффер Вильхельм Эккерсберг. Сидящий мужчина

Один из них бросил работу и продал машину, чтобы попасть в аспирантуру христианского вуза, а его отчислили за наличие жениха и ношение туфель на высоком каблуке и женского платья.

Вопросы о том, зачем было с такими взглядами поступать христианский вуз, о политике которого было заранее известно, не принимаются. Уволенный — взрослый мужчина с успешной карьерой, любящей семьёй и женихом, заперся в шкафу, свернулся калачиком и заплакал. Теперь он боится ходить ночью в одиночку.

И потому НКО под названием Religious Exception Accountability Project подала иск на 25 таких учебных заведений по всей Америке, обвиняя их в нарушении Закона о равенстве, ущемлении прав гендерных меньшинств и угнетении их ума, тела и души. И на этом основании требуя лишить эти учебные заведения госфинансирования.

Консерваторы в ответ негодуют и кричат, что геи сначала решили прийти в христианские школы, а потом пытаются подчинить эти школы своей воле. Религиозная свобода должна быть отнята у геев, поступивших в христианские вузы и колледжи. Религиозные школы теперь должны изменить свою политику в отношении ЛГБТ, или они рискуют лишиться льгот и помощи государства.

Кто-то в России может начать смеяться, но все эти страсти вполне реально кипят в США и сводят с ума целые базовые электоральные страты. На самом деле это не правовой, а религиозный конфликт, и есть все признаки того, что американская политическая система эти конфликты больше не предотвращает, а генерирует. Судебная система утратила равноудалённость и запрет на идеологию для своего сообщества. Теперь в Америке суды — это орудие власти в руках ЛГБТ.

Леандро Бассано. Судья с распятием

Журналисты либерального клана доминируют в медийном поле США. Консерваторы называют их левыми головорезами. В США больше нет Конституции, её подмяли геи и либертарианцы. Это конфликт верующих с безбожниками и сатанистами.

Религиозные войны — самые беспощадные из всех войн. Нынешняя война подаётся как правовой конфликт, но в подоплёке лежит именно религиозная разница убеждений. Консерваторов бесят либералы, либералов — консерваторы. Слово «бес» в этой истории незаметно становится главным.

Выдержит ли Америка раскол по лини религиозных приоритетов? Устоит ли дом, расколовшийся в себе самом? Религиозный конфликт — это ценностный конфликт, а такие конфликты не подлежат урегулированию ни правовыми, ни переговорными техниками.

Гражданская война в Америке уже началась, она накапливает потенциал. И когда пламя пожара вырвется наружу, он может смести американскую государственность. Ведь в гражданской войне пленных не берут. Да и в плен никто сдаваться не будет.