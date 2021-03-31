Несмотря на пандемию коронавируса, которая в прошлом году сковала многие отрасли экономики, в Чувашии приступили к реализации масштабных проектов. Прежде всего, речь идёт об обеспечении качественной питьевой водой и модернизации системы водоснабжения, на что предварительно потребуется 13 млрд рублей. Республика усилила работу по федеральным проектам, где один из ключевых — строительство скоростной федеральной трассы М-12, которая станет частью международного транспортного коридора. О том, как реализуются эти и другие проекты, рассказал в интервью ИА REGNUM заместитель председателя кабинета министров — глава минстроя Чувашии Павел Данилов.

Cap.ru Вице-премьер — глава минстроя Чувашии Павел Данилов

ИА REGNUM: В разные периоды в Чувашии проблема водоснабжения и обеспечения населения чистой водой поднималась с различной степенью активности. В 2020 году власти заявили о необходимости комплексного подхода к данной теме с разработкой единых стандартов водоснабжения и водоотведения. Что сейчас сделано и что предстоит?

Для начала должен привести несколько цифр, характеризующих актуальность данного вопроса. Системы водоснабжения и водоотведения Чувашии характеризуются высокой степенью физического износа: система водоснабжения — 68,3%, а система водоотведения — 64,3%. Следствием этого является высокая аварийность. Кроме того, следствием высокого износа стали большие потери на сетях, низкий КПД и высокая энергозатратность производства ресурсов.

Действительно, у нас есть поручение главы республики выработать единую концепцию водоснабжения и водоотведения. Этому предшествовал анализ состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов. По предварительным данным, для приведения их в нормативное состояние необходимо порядка 13 млрд рублей.

На очереди — бесхозные сети и водонапорные башни поселений, у многих из которых, как показала практика, отсутствует эксплуатант. Это означает, что нет экономически обоснованного тарифа, за счёт которого данные сооружения могут содержаться и реконструироваться, фактически содержание ведётся хозяйственным способом за счёт сбора средств с получателей услуги. В ситуации, когда нет ответственных за нормативное состояние водонапорных башен, никто не может прогнозировать длительность их работы.

Поэтому глава республики Олег Алексеевич Николаев призвал муниципальных глав честно подойти к инвентаризации сети, чтобы понимать реальную обстановку дел в водоснабжении и водоотведении на сельских территориях. Только проанализировав состояние сетей, можно составить план действий — программу мероприятий, «дорожную карту», зафиксировав необходимые затраты в бюджете.

ИА REGNUM: Планируется ли отдать водопроводные сети в концессию, как это предполагается с теплоснабжением?

Вопрос о концессии не рассматривается, но если такая задача будет поставлена, то она будет стоять шире, чем в случае с тепловыми сетями. Если предложить в концессию водопроводные сети Чебоксар и Новочебоксарска, включая ГУП «Биологические очистные сооружения», то, конечно, выстроится очередь желающих, потому что тут понятные доходы и финансовый результат. Но, на мой взгляд, экономически целесообразно и в интересах республики правильнее рассматривать концессионное соглашение по всем сетям водоснабжения и водоотведения, а не только в Чебоксарах и Новочебоксарске. Но на сегодня ни предложения, ни желания уходить в концессию нет.

ИА REGNUM: В продолжение темы обеспечения чистой водой хотелось бы понять, как сейчас реализуется проект по оздоровлению Волги, который идёт с 2018 года?

По проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» предполагается серьёзное федеральное финансирование на очистные сооружения и сети. Когда мы занялись этим вопросом, то столкнулись с другой проблемой, которая есть не только в Чувашии, но и во многих регионах. Наглядный пример — водоочистные сооружения в селе Шихазаны Канашского района, где расчётная мощность в разы превышает фактическое потребление. Но если технология рассчитана на один объём, а потребляется другой, то это должно неминуемо сказаться либо на неадекватном росте тарифов, либо устанавливается льготный тариф, который жители могут потянуть, но тогда это подкашивает экономику предприятия.

Пример с Шихазанами не единственный такого рода. С подобной экономикой был предложен проект в селе Порецкое, где мощности очистных вдвое превышали фактический объём потребления. Речь идёт о сбросе сточных вод в реку Сура, которая является притоком Волги. Поэтому главой республики было принято решение разделить проектно-сметную документацию на два этапа, запустив сначала только фактически потребляемую мощность. Если её будет не хватать, то через 5−7 лет можно будет вернуться к реализации второго этапа.

ИА REGNUM: Но проект уже был поддержан на федеральном уровне. Как отреагировали на это федеральные власти?

Мы обращались в Минстрой России с просьбой пересмотреть проект в селе Порецкое, аргументировав, что сейчас нет необходимости вводить избыточные мощности, и нашли в министерстве понимание, за что большое спасибо. Нам пошли навстречу, сказав, что это ответственная позиция, потому что это проблема не только Чувашии, но и всей России.

Я, конечно, могу понять глав администраций: не будь они такими оптимистами, не смогли бы работать в районных центрах. Наверное, так и нужно. Они всегда надеются, что и население будет расти, и миграционный отток снизится, и внезапно начнут новые производственные мощности создаваться. Но, к сожалению, в России, как и во многих других странах, идёт пространственное сжатие. Это объективный процесс, на который мы не можем повлиять, но можем сделать его управляемым. И нам нужно понимать, где создавать опорные пункты, чтобы люди не уезжали в города, а оставались рядом с селом.

Вопрос больше касается малых городов и сельских поселений. Например, в Чувашии большую часть убытка в области водоснабжения генерируют предприятия Алатыря и Шумерли. На это есть как объективные причины — вопросы тарифного регулирования, так и субъективные — неправильное принятие управленческих решений, либо превышение расходов по статьям, которые утверждены в тарифе.

ИА REGNUM: Чувашия вошла в федеральный проект строительства платной скоростной трассы М-12 Москва — Казань, который является частью международного транспортного коридора. Там большой аспект вопросов. Каковы параметры трассы в Чувашии, какие работы идут сейчас?

Это очень мощный федеральный проект, который реализуется в рамках формирования международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Протяженность трассы предположительно составит около 730 км с четырьмя полосами движения, то есть по две в каждую сторону, при расчётной скорости в 120 км/час. Как известно, правительство России поставило задачу ввести трассу в эксплуатацию к 2024 году.

Cap.ru Обзорная схема трассы М-12

Через Чувашию пройдут два участка — шестой (454−586 км) и седьмой (586−663 км) этапы строительства, ориентировочно протяжённость составит 94 км. Основной этап — шестой — проходит полностью по нашей республике, начиная с небольшого участка в Нижегородской области и до пересечения с дорогой федерального значения А-151, охватывая Шумерлинский, Вурнарский и Ибресинский районы.

Седьмой этап уходит в сторону Казани: от дороги А-151 до границы с Татарстаном. На данном этапе дорожное строительство будет идти в Канашском, Янтиковском и Комсомольском районах.

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Государственная корпорация «Автодор», которая является заказчиком строительства трассы, по итогам конкурсных процедур определила генеральных подрядчиков шестого и седьмого этапов дорожной стройки. На шестом этапе строить трассу за 69,211 млрд рублей будет акционерное общество «ДСК «Автобан», на седьмом — общество с ограниченной ответственностью «СК Автодор», которое является дочерним предприятием «Автодора». Стоимость контракта составила 42 млрд рублей.

В конце августа планируется завершение разработки проектно-сметной документации шестого этапа, включая проведение государственной экспертизы. Сейчас идут подготовительные работы и процесс переговоров.

Отмечу, что компания «Автобан» уже участвовала при реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга». Они знакомы с Чувашией, не первый год здесь работают. Нельзя, конечно, сказать, что они местные, но и чужаками их тоже уже не назовёшь. Сейчас они начинают разворачиваться в Шумерлинском районе, где уже открыли представительство в городе.

ИА REGNUM: Строительные материалы будут использоваться из недр Чувашии или будут привозными?

Принято федеральное решение о том, что карьеры рассматриваются в 30-километровом радиусе от трассы, что обосновано экономически: во-первых, дороговизной плеча доставки, во-вторых — последующими расходами на восстановление региональной дорожной сети из-за проезда фур со строительными материалами. К слову, мы уже передали информацию федеральным властям о том, какие дороги будут задействованы в ходе строительства, чтобы в последующем через национальный проект были выделены средства на их восстановление.

С учётом 30-километрового радиуса, инертные материалы — такие, как грунт и песок, — будут нашими. Их у нас достаточно: в Чувашии есть действующие карьеры, с владельцами которых идут переговоры, также могут разрабатываться новые. Другие материалы, которые у нас не производятся (например, металлоконструкции), наверное, будут привозить.

Что касается цен на местные строительные материалы, то это тоже вопрос переговоров. Понятно, что такого ажиотажного спроса на инертные материалы, который будет в период федеральной стройки, потом уже долго не предвидится. Поэтому здесь, конечно, многие захотят хорошо заработать за короткое время. Но надо помнить, что, задрав цену, можно прогадать и остаться ни с чем. Поэтому, я думаю, что наше трудолюбие и смекалка позволят сделать правильный вывод и договориться.

ИА REGNUM: Земельные вопросы все сняты?

Они сейчас решаются. Как и в случае с карьерами, вопрос отчуждения земли — это вопрос переговоров. Мы будем рассматривать несколько вариантов как по карьерам, так и по земле. Один из них, конечно, это выкуп — по этому принципу реализуются все федеральные стройки. Но глава Чувашии дал поручение по каждому участку рассматривать несколько вариантов, в том числе возможность предоставления другого участка, особенно если земля является источником доходов.

ИА REGNUM: А что по рабочей силе? Это будут жители республики?

Я бы разделил этот вопрос на два аспекта. Не думаю, что будет заводиться большое количество рабочей силы, всё-таки ставка будет на наших жителей. Это если говорить о разнорабочих. Что касается высококвалифицированных кадров, то, боюсь, что наши дорожные организации могут столкнуться с проблемой оттока профессионалов, потому что объективно на федеральных стройках и оклады другие, и нормативы работы.

ИА REGNUM: Федеральные трассы — это всегда вопрос развития придорожного сервиса. Что планируется в этом направлении?

Скорее всего, будет единый дизайн-код и формат взаимодействия. Об этом можно будет говорить более детально уже на выходе проектно-сметной документации.

Если говорить о проектах, то в пределах полосы отвода в Комсомольском и Янтиковском районах планируется строительство двух многофункциональных зон, включающих автозаправку, станцию техобслуживания и гостиницу. В Шумерлинском, Вурнарском и Янтиковском районах предполагается строительство трёх комплексов сервиса, а в Шумерлинском, Ибресинском и Комсомольском районах должны появиться четыре площадки для отдыха.

Другой вопрос касается готовности наших муниципалитетов включиться в это направление. Как известно, на территории республики предусмотрены два съезда: в районе Шумерли (дорога Шумерля — Порецкое) и в Канашском районе (дорога Комсомольское — Канаш). Все, кто съезжает на трассу с Чебоксар, скорее всего, поедут через Шумерлю, поэтому если рассматривать с точки зрения развития территорий, у нас сильно оживают территории Шумерлинского района и города Шумерля. Также новое дыхание могут получить Канаш и Комсомольский район. Поэтому вопрос развития придорожного сервиса, наверное, актуален на территории республики не в части самой трассы, а в части вылетных магистралей, которые подходят к трассе.

С муниципальными главами мы уже говорили о необходимости инвентаризации земельных участков под организацию дорожного сервиса и для последующего привлечения инвесторов. Объективно, по уму, потребуется разработка отдельной программы. В идеале — нам придётся продумать мастер-планы по территории привыкания водителями, потому что места придорожного сервиса надо сделать, что называется «намоленными»: так или иначе водительское сарафанное радио расскажет, в каких местах платной трассы какой сервис. Это обеспеченные потребительским спросом места, поэтому нельзя ударить в грязь лицом.

Все эти вопросы мы планируем обсудить с профессиональным сообществом в рамках Дня республики, с привлечением ведущих урбанистов страны, включая риски и вызовы, к которым мы должны быть готовы, адресные перечни ремонта и восстановления дорог. Уже к концу 2021 года мы должны сформировать техзадание по развитию территорий, которые так или иначе сопричастны с М-12.

ИА REGNUM: На несколько лет раньше, чем трасса М-12, в России началась разработка высокоскоростной магистрали (ВСМ-2), нопотом отошла на задний план. Сейчас об этом проекте почти не говорится. Какая у вас последняя информация?

Я думаю, что после М-12 вопрос строительства ВСМ-2 отложится на неопределённый срок. На мой взгляд, даже когда речи не шло о М-12, уже тогда финансовая модель по ВСМ-2 не складывалась из-за отсутствия необходимого пассажиропотока. В России только Москва и Санкт-Петербург могут дать полную загрузку ВСМ, конкурируя с авиасообщением. Для других регионов высокоскоростная магистраль неподъёмна в части пассажиропотока.

ИА REGNUM: Вы заговорили про авиасообщение, что ждёт чебоксарский аэропорт?

Наш аэропорт в пределах своей потенциальной востребованности будет реконструирован. На сегодняшний день от всей общей площадей используется только треть, потому что вся остальная требует реконструкции.

Думаю, у нас будет адекватный аэропорт и хороший поток в полмиллиона пассажиров. На мой взгляд, это близкий к эталону пассажиропоток с учётом того, что в соседней Казани расположен крупный международный аэропорт, а в самой республике сохраняется высокий спрос на железнодорожные перевозки. Мы «потолка» не достигли, но больше половины пути до него проделали. В 2019 году было перевезено почти 300 тыс. пассажиров, в 2020 году пассажиропоток упал по объективным ковидным причинам. В 2021 году на уровень 2019 года, скорее всего, не выйдем, но уже в 2022 году он должен значительно подняться.

ИА REGNUM: В минэкономразвития Чувашии, кстати, считают перспективными туры выходного дня из Москвы в Чебоксары, рассматривая наш аэропорт как часть этого проекта.

Я общаюсь с байкерами в Москве. Когда они узнали, что я родом из Чебоксар, предложили организовать мототур на Волгу. Поэтому было бы к кому ехать — народ поедет. Но развитие туризма — это ответственность Дмитрия Ивановича Краснова [глава минэкономразвития — прим. ИА REGNUM], если он так считает, значит, так и будет.

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ИА REGNUM: 26 апреля в России на новой федеральной платформе впервые стартует всероссийское голосование за проекты благоустройства. И это новая часть федерального проекта по формированию городской среды, к которому, кстати, и вы приложили руку. Готова ли к рейтингованию Чувашия, что ожидается получить на выходе?

Действительно, в конце 2016 года ещё при поддержке Дмитрия Козака был разработан приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2018 года стал частью национального проекта «Жильё и городская среда». Одна из его целей — вовлечение в благоустройство жителей, воспитание ответственного собственника территорий.

На федеральном уровне был определён минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: асфальтирование дорожных проездов, освещение, урны и лавки. В регионах этот перечень могли расширять с учётом особенностей территории. Например, в Сахалинской области в минимальный перечень бюджетных работ в обязательном порядке включались сушилки для белья, потому что там сейсмостойкие дома и нет балконов.

Другой перечень работ предлагали уже граждане, чаще всего — это детские и спортивные игровые площадки, которые сейчас строятся по принципу инициативного бюджетирования. Одно из условий программы — последующее содержание собственниками (жильцами) благоустроенной площадки. Когда жители платят, то они сразу задумываются, а насколько им нужно то или иное оборудование, и когда они вложились, то и отношение другое. Это воспитание ответственного собственника.

В регионах, где эта программа работает без перекосов экономики содержания, софинансирование идёт от 20%. Логика в том, что двор — это частное пространство, и в нём должно быть сухо и светло в любое время года. Все активности надо выносить за пределы двора — в так называемые межквартальные, междворовые площадки.

Что касается рейтингового голосования, то единая федеральная платформа (ПОС — платформа обратной связи) позволит более честно и открыто подходить к выбору тех или иных пространств. Фактически это формирование адресного перечня благоустройства на 2022 год. То есть мы получим рейтингование наиболее востребованных территорий. И вся страна будет видеть, что выбирают.

У каждого города, участвующего в программе, есть свой личный кабинет, куда они загружают предлагаемые территории. И принять участие в голосовании могут все желающие от 14 лет. Чтобы исключить дублирования, то есть если ты прописан в Чебоксарах, то можешь выбрать только чебоксарские проекты.

ИА REGNUM: То есть, чтобы проголосовать, человек должен сделать некоторое усилие — зарегистрироваться, создать личный кабинет, найти проекты и выбрать?

Да. И я считаю нормальным, когда человек делает какие-то усилия. В конце концов, жители выбирают что-то для себя, будущее своей окружающей среды. Можно проголосовать через номер телефона, также доступна быстрая регистрация через портал госуслуг. Кроме того, сделать выбор можно будет через МФЦ и волонтёров, которые будут не только информировать о рейтинговом голосовании, но и будут оказывать индивидуальную помощь желающим. Сейчас как раз идёт набор и обучение добровольцев, так что в части регистрации проблем быть не должно. Главное — неравнодушие и желание участвовать в жизни своего города.