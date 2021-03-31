В сумятице внутриукраинской «борьбы» правительства с олигархами и исполнения внешнеполитических желаний изменения Минского соглашения незаслуженно малое внимание уделяется событию, которое в перспективе может оказать очень неблагоприятное влияние как на экономические, так и политические позиции Киева.

Фемида

30 марта 2021 г. Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) к России.

Еще в июле 2015 года украинский банк направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму. Россия не отреагировала и Ощадбанк подал иск о крымской экспроприации его активов. Сумма искового требования составляла 1,3 миллиарда долларов, а основанием иска было нарушение именно Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

TheLotCarmen Ощадбанк

Слушание дела состоялось в марте 2017 года, а в ноябре 2018-го международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку исковую сумму и проценты в размере 97 тысяч долларов за каждый последующий день. На тот момент это была безусловная победа Украины в международном суде. Но и победы могут стать роковыми.

В своей апелляции Минюст России ссылался на то, что арбитражный суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения спора, и, судя по результатам, ему «удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советское время, и поэтому они не подпадают под действие Договора. поощрения и взаимной защиты инвестиций».

То есть на нынешнем этапе авторитетный европейский суд согласился с тем, что наследие Советского Союза не является инвестицией государства, возникшего после распада СССР. В данном случае — Украины. И в этом есть определенный смысл, поскольку все действительно крупные советские активы были результатом синергетических усилий всей страны. От БАМа до Северо-Крымского канала, который имел статус и «ударной стройки коммунизма», и «ударной комсомольской стройки», и «всенародной стройки». И в эксплуатацию он был введен «при СССР» в 1984 году.

Положение Украины в таком сценарии безусловно осложняет та глупая и бесцеремонная кампания «декоммунизации», которая проводилась (да и проводится) на волне майданного азарта. Еще в апреле 2015 года Верховная рада одобрила так называемый «декоммунизационный пакт» из четырех законов, в соответствии с которыми следовало снести памятники коммунистическим деятелям, переименовать города и улицы, открыть архивы всех карательных органов СССР и запретить советскую символику. Но ведь тот же Северо-Крымский канал, «ударная стройка коммунизма», и является такой коммунистической символикой.

Цитаата из видео на YouTube Снос памятника Ленину в Северодонецке. Украина

Парижское решение «вяжет руки» Ощадбанку, который уже был готов гоняться за экономическими активами России по территории 154-х стран мира. Но это еще «хорошая новость». «Плохая» в том, что россияне собираются рассматривать решение Парижского апелляционного суда как «имеющее прецедентное значение и в других делах, которые рассматривают европейские суды». А это означает, что во всех иных европейских судах Россия будет иметь полное право требовать решения, идентичного парижскому.

И теперь Украине следует «в лепешку расшибиться», но каким-то образом добиться отмены этого решения Парижского апелляционного суда. Например, в Верховном суде Франции (который является и высшей апелляционной инстанцией). Иначе, при развитии такой «прецедентной темы», все наследие Советского Союза в Украине будет иметь некоторые основания рассматриваться как своего рода «выморочное», не принадлежащее Украине имущество.