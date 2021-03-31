Пока отмена культуры продолжает разрушать и карьеры, и здравое обсуждение по всем США, регулярно обсуждается, какие взгляды политически приемлемы или какие мысли, в принципе, можно высказывать.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Но у меня есть хорошие новости о волне «политкорректной» речи, пронизывающей так много наших институтов: лишь меньшинство граждан принимают этот статус-кво и считают, что политкорректности должно быть еще больше. Большинство людей отвергают эту сверхчувствительность среды, в которой мы находимся.

Согласно новому опросу, проведенному опытным национальным социологом eighteen92 по заказу American Council of Trustees and Alumni, токсичный рост политкорректной культуры в американском обществе вообще не вызывает восхищения.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: считают ли они, что американцы слишком политкорректны, недостаточно политкорректны или адекватны, когда дело доходит до политкорректности. Результаты показывают, что люди не поддерживают более осторожное отношение к своим словам. Большинство респондентов, 42%, прямо заявляют, что общественность слишком политкорректна, в то время как почти пятая часть, 17%, не уверена. Только 30% считают, что нация недостаточно политкорректна.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

Понятно, что общественность расколота в вопросе о том, что можно считать приемлемым, но она всё же склоняется к позиции, что статус-кво просто не работает для большинства людей. Это мнение основывается на предположении, что проснувшиеся бойцы за политкорректность речи не идут в ногу с остальной частью нации.

Что примечательно, так это разница в позициях, которая становится ясна, стоит лишь копнуть немного глубже. Например, когда речь идет о возрасте, разница очень невелика. Молодые люди вовсе не более чувствительны и требовательны, как вы могли бы предположить. Только 36% из тех, кому от 18 до 34 лет, утверждают, что нация недостаточно политкорректна, и 33% из тех, кому 65 лет и старше, чувствуют то же самое. Молодежь в этом вопросе едва ли более либеральна, чем представители старшего поколения, несмотря на регулярные заверения в том, что миллениалы и поколение Z ведут нацию к сверхчувствительному пробуждению.

А вот при рассмотрении идеологии и образования уже вырисовываются некоторые заметные различия. Если менее трети тех, кто имеет высшее образование или диплом средней школы, считают, что страна недостаточно политкорректна, эта цифра подскакивает до 41% среди тех, кто имеет высшее образование. Это понятно, учитывая либеральный уклон наиболее формально образованных, но даже здесь эта группа в меньшинстве. Треть людей с высшим образованием считают, что жители США чересчур политкорректны, а еще 18% не уверены, что делать с нынешним культурным безумием, давая понять, что единство мнений вряд ли существует даже среди самых либеральных.

Либералы отнюдь не монолитны. Только 48% либералов утверждают, что страна недостаточно политкорректна, по сравнению с 30% центристов и 13% консерваторов. Несмотря на то, что у либералов в четыре раза больше шансов, чем у консерваторов, поверить в то, что нация должна быть более политкорректной, у либералов все еще нет большинства, поддерживающего ещё большую политкорректность. Таким образом, несмотря на реальные различия между либералами и консерваторами, даже либералы не всегда поддерживают усиление политкорректности.

Andrew Сторонники Джо Байдена

Эти новые данные являются важной проверкой реальности, когда речь заходит о возрастающих призывах к отмене привычных норм и реальном подъеме политкорректности: большинство людей не поддерживают эти тоталитарные, недемократические импульсы. Конечно, есть некоторые позиции и идеи, которые являются оскорбительными, фактически неверными и неприемлемыми. Однако многие идеи заслуживают обсуждения, и толпы, которые пытаются отменить так много правильных вещей под видом политкорректности, должны быть рассеяны.

Теперь мы знаем, что люди, зачастую даже либеральные, обеспокоены тем, что мы слишком политкорректны. Общественность не хочет, чтобы это ядовитое движение росло дальше.