29 марта Элла Памфилова была переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии России на ближайшие пять лет. Для Памфиловой это будет уже второй срок руководства главным ведомством, отвечающим за выборы в стране. Но не менее важной представляется новация, согласно которой ЦИК может получить право отзывать рекомендованных им членов региональных избирательных комиссий, в том числе и председателей. Эксперты полагают, что мы стоим на пороге кардинального изменения всей системы проведения выборов в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Элла Памфилова

Вертикаль власти добралась до избиркомов

Новая система означает усиление роли ЦИК России в политической жизни регионов. Не секрет, что Элла Памфилова периодически вступала в конфликты как с представителями губернаторского корпуса, так и с отдельными руководителями избиркомов на местах. Последний резонансный случай связан с председателем избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктором Миненко, который ушёл со своего поста только после третьего требования ЦИК России. Ранее неудовлетворительной признавалась работа избирательных комиссий Московской и Новгородской областей. Причём в последнем случае местный председатель тоже не собирался уходить несмотря на требования российского ЦИКа.

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский уверен, что речь идет об усилении контроля ЦИКа за выборами в регионах.

Дмитрий Еловский «С одной стороны, есть постоянная проблема, когда жалобы на результаты выборов сыпятся на ЦИК, а тот не может сделать никаких кадровых выводов в отношении членов региональных избиркомов или их руководителей. Особенно если руководителя поддерживает глава региона. В итоге либо в ЦИК дело оканчивается ничем, либо — уголовными делами. Оба варианта несут репутационный ущерб для всей системы избиркомов, и ЦИК как ее верхушка получает больше всего ущерба. Видимо, Памфилова устала постоянно выслушивать жалобы на отдельные региональные избиркомы и теперь получает возможность «зачищать» тех членов избиркомов, которые получают слишком много нареканий».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что новелла является составной частью системы сдержек и противовесов, которая активно применяется федеральным центром и которая является одним из ключевых принципов деятельности органов публичной власти.

«Поправка органично вписывается в эту систему. С одной стороны, здесь нет особого усиления Центризбиркома, потому что в любом случае председатели региональных избиркомов избираются по предложению ЦИК. На мой взгляд, логично, что если ЦИК обладает такими полномочиями, то он также должен иметь и право их отзыва, — конечно, при наличии законных оснований. С другой стороны, это шаг к тому, чтобы региональные избиркомы стали более независимы от губернаторов. В настоящее время региональные избиркомы находятся под сильным политическим влиянием региональных властей, и, очевидно, Памфилова настроена на то, чтобы это влияние ослабить. А поскольку свято место пусто не бывает, полномочия губернаторов в этой части забирает Центризбирком. Но это не игра в перетягивание канатов со стороны Памфиловой, а скорее заполнение образовавшегося вакуума.

Олег Иванов На самом деле я даже надеюсь, что в будущем ЦИК предпримет какие-то более смелые шаги в этом направлении. В избирательной структуре должна быть своя единая вертикаль, хоть она и не входит ни в одну из трех ветвей власти (законодательную, исполнительную или судебную). Кстати, во многих странах мира на конституционном уровне выделена отдельная ветвь власти — избирательная, что подчеркивает независимость и самостоятельность избирательных комиссий в этих странах от всех других ветвей власти. Таким образом, снижение влияния органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на региональные избирательные комиссии — пусть и небольшой, но уверенный шаг вперед в направлении реализации демократических принципов».

Губернаторы теряют контроль над выборами?

Симптоматично, что изменения происходят на фоне начинающейся кампании по выборам депутатов Государственной думы. Эксперты отмечают, что федеральному центру важно, чтобы в список кандидатов были включены фигуры, лоббируемые Москвой, что не всегда устраивает региональных руководителей.

Политолог Николай Евдокимов отмечает стремление центра «командировать» в регионы своих кандидатов, которые чаще всего губернаторам ни к чему.

«Подсчёт голосов — это лишь одна из функций избирательных комиссий, но не менее важным является регистрация и допуск кандидатов на выборы. Уже сегодня мы замечаем стремление центра «командировать» в регионы своих кандидатов, которые затем должны быть избраны в Госдуму, но дело в том, что главам регионов такие «командированные» совершенно ни к чему. Им нужно, чтобы депутаты-лоббисты, а от человека, который не связан с регионом, не знает и часто не понимает его, требовать это бессмысленно.

Николай Евдокимов При этом я далек от мысли, что губернаторы полностью лишатся возможности контролировать выборы. У сильных глав регионов уже выстроена собственная вертикаль в системе электорального управления. Например, в Татарстане или Башкирии такая модель создавалась годами, и сегодня она полностью контролируется нынешними руководителями этих субъектов. Я с трудом представляю, чтобы ЦИК указывал главам этих регионов, что и как им делать на своих территориях».

ИА REGNUM Выборы

Политолог Максим Жаров также полагает, что изменения не приведут к потере главами регионов возможностей по «управлению выборами».

«Речь ведь идет о праве ЦИК отзывать членов регионального избиркома, назначенных в состав комиссии по губернаторской квоте. Однако есть еще и квота законодательных собраний, где возможности глав регионов по манипулированию составом регионального избиркома сохраняются. В этой квоте выбор кандидатур в избирком региона зависит не только от главы региона (как правило, контролирующего местное отделение «Единой России»), но и от федерального руководства политических партий. С ними Центризбиркому договориться значительно сложнее, чем с губернаторами, многие из которых сейчас лишены какой бы то ни было субъектности.

Максим Жаров Фактическая польза данных поправок в законодательство для ЦИК только репутационная — больше не будет так, что Элла Памфилова многократно и публично отправляет главу избиркома Санкт-Петербурга в отставку за «неправильное» проведение выборов в регионе, а он всё не уходит и не уходит со своего поста.

Дмитрий Еловский считает, что складывающаяся ситуация может потенциально вести к возникновению конфликтов между ЦИК России и отдельными губернаторами:

«Получается, что вместе с полномочиями ЦИК получает и дополнительную ответственность. Теперь сложно будет сказать: региональные избиркомы нам не подчинены, мы за это не отвечаем. Отныне общественность и участники выборного процесса будут еще больше апеллировать к руководству ЦИКа. А попытки излишне размахивать шашкой приведут к растущему недовольству региональных элит и губернаторов. Руководству Центризбиркома придется пройти по лезвию ножа в этой ситуации».

Таким образом, уже в ходе приближающейся избирательной кампании мы сможем наглядно убедиться в том, привело ли наделение ЦИК РФ дополнительными полномочиями к повышению прозрачности избирательного процесса, или же речь идёт об очередном перераспределении контролирующих функций внутри системы, что имеет очень отдалённое отношение к интересам рядового избирателя.